Tko su roditelji Gabrijele Žalac, koji navodno unajmljuju luksuzni Mercedes: probitačna majka vodila je jedan od najduljih stečajeva u Slavoniji, zaradila je vrtoglavu cifru

Što mlađi ministar - to opsežniji životopis. Potvrđuje to i primjer jedne od najmlađih članica Plenkovićeve Vlade - ministrice regionalnog razvitka i europskih fondova Gabrijele Žalac.

Već letimičan pogled na životopise ministara objavljene na web stranicama Vlade pokazuje da je njezin jedan od najopsežnijih, duži i od životopisa premijera Plenkovića, piše Jutarnji list.

Uz formalno obrazovanje i radno iskustvo, mlada je ministrica naredala i sve seminare i radionice koje je pohađala, sva članstva u raznim odborima, vijećima i radnim skupinama u kojima je sudjelovala, pa i članke koje je objavila.

Budući da je do imenovanja na ministarsku dužnost javnosti bila nepoznata, pokušali smo o njezinoj karijeri doznati nešto više od navedenog u opsežnom životopisu.

Rođena je 1979. u Vinkovcima kao Gabrijela Ivanković. Kći je jedinica majke ekonomistice i oca zaposlenika Jugoslavenskih željeznica. Početkom 90-ih roditelji su se učlanili u HDZ i postupno postali dio vinkovačkog, ali i istočnoslavonskog establišmenta.

U ranoj mladosti nije se činilo da će Gabrijela Ivanković postati žena od karijere. Udala se rano, već u 4. razredu gimnazije i prije mature rodila prvo od četvero djece. Ključnu ulogu u poticanju njezinih ambicija i otvaranju vrata koja su mnogim pripadnicima njezine generacije u Slavoniji ostala zatvorena imala je, slažu se naši sugovornici iz Vinkovaca, njezina majka.

U ratom i privatizacijom devastiranoj Slavoniji za ekonomiste i nije bilo osobitog posla. Tvrtke i četiri slavonske banke u drugoj polovici 90-ih tonule su jedna za drugom. Val stečajeva harao je Slavonijom. Probitačna Vinka Ivanković, majka današnje ministrice Gabrijele Žalac, postala je stečajna upraviteljica. Traženi zakonski uvjeti za taj posao bili su vrlo fleksibilni, dovoljna je bila visoka stručna sprema. I, naravno, odlične političke veze. I jedno i drugo je imala.

Kao stečajna upraviteljica vodila je stečajeve desetaka tvrtki. Jedan od njih, međutim, odigrao je višestruku ulogu u obiteljskoj povijesti Ivankovićevih - stečaj Županjske banke. Riječ je o jednom od najduljih stečajeva na istoku Slavonije.

U svibnju 1999., kada je stečaj pokrenut, a Vinka Ivanković imenovana stečajnom upraviteljicom, ta banka imala je 320 zaposlenih te 25 poslovnih prostora diljem Hrvatske. Nakon privatizacije sredinom 90-ih Uprava je, kako piše Jutarnji list, šakom i kapom dijelila kratkoročne kredite s visokim kamatama koje komitenti nisu mogli otplaćivati.

Sredinom 2002., tri godine nakon što joj je majka imenovana stečajnom upraviteljicom Županjske banke, Gabrijela Žalac diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, i to na temu “Stečaj Županjske banke”. Ishod stečaja koji je vodila njezina majka Žalac nije mogla tematizirati jer je on okončan tek 12 godina poslije, u ožujku 2015., punih 16 godina od pokretanja, i to likvidacijom banke.

Vinka Ivanković danas je šefica Hrvatske gospodarske komore u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Vrtoglavi uspon Gabrijela Žalac studirala je ekonomiju uz rad. Od 2002., kada je stekla diplomu iz ekonomije, radi u županijskom uredu Vukovarsko-srijemske županije. Počela je kao vježbenica, a potom kao stručna suradnica u uredu tadašnjeg župana, HSS-ovca Nikole Šafera, u kojem je ostala i nakon što je 2005. župan postao HDZ-ovac Božo Galić. Žalac se 2007. učlanila u HDZ i napredovala na poziciju pomoćnice pročelnice županijskog Upravnog odjela za međunarodnu suradnju, a 2010. i pročelnice. Ovu će, pak, godinu posebno pamtiti jer je u siječnju imenovana direktoricom Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o., a u listopadu je postala i ministrica. Za uspon na ministarsku dužnost od velike joj je pomoći, kako neslužbeno doznajemo u HDZ-u, bila preporuka moćnog čovjeka slavonskog HDZ-a i potpredsjednika te stranke Tomislava Čuljka.