Neočekivan rasplet slučaja djece bačene s balkona: za mališane i njihovu majku sustav za socijalnu skrb nije imao rješenje pa je došlo do dosad nezabilježene situacije

Četvero djece koju je otac prije dva tjedna na Pagu bacio sa šest metara visokog balkona nakon izlaska iz bolnice nastavila su živjeti s majkom. Budući da majka nema stalna primanja, da su na Pagu bili podstanari u kući iz koje su uskoro trebali iseliti, da nemaju gdje živjeti te im je na raznim poljima potrebna stručna pomoć, bilo je nužno da se uključi sustav socijalne skrbi.

Međutim, sustav socijalne skrbi nema na raspolaganju nikakvu infrastrukturu za hitno zbrinjavanje obitelji s djecom u adekvatnom prostoru, a da ih ne razdvoji (da majku smjesti u ustanovu za odrasle, a djecu u ustanovu za djecu). Tražeći što je moguće bolje rješenje, odlučeno je da će u konkretnom slučaju majku s djecom smjestiti u - SOS Dječje selo, piše Jutarnji list.

Radi se o specifičnom pružatelju socijalne usluge koji zbrinjava isključivo djecu i mlade bez roditeljske skrbi. Djeca u Selu žive u obiteljskim kućama, a o njima 24 sata na dan brinu profesionalne SOS mame, koje žive s njima u kući, pripremaju hranu, čiste kuću i nastoje stvoriti život najbliži onom obiteljskom. Pritom imaju na raspolaganju svu stručnu pomoć, poput psihologa ili socijalnog radnika.

Biološki roditelji, koliko nam je poznato, nikad ranije nisu smještavani s djecom u SOS selu.

- SOS Dječje selo ne donosi odluku o smještaju, takve odluke uvijek donosi centar za socijalnu skrb. Stoga nismo ovlašteni davati nikakve izjave o smještaju, pa ni one načelne o tome smještavamo li i inače roditelje s djecom u SOS selo. Odgovore treba potražiti kod nadležnog Ministarstva demografije - rekla nam je Neža Šiptar, koordinatorica za odnose s javnošću SOS Dječjeg sela.

A nadležno Ministarstvo na naše pitanje postoji li uopće zakonski temelj za smještaj cijele obitelji u SOS Dječje selo te je li se išta slično dogodilo u proteklih 10-ak godina odgovara tek da je “SOS Dječje selo jedan od pružatelja usluga s kojima Ministarstvo ima sklopljen ugovor”. Ekstenzivno citiraju postojeći Zakon o socijalnoj skrbi koji faktički ne propisuje mogućnost privremenog ili dugotrajnog zajedničkog smještaja za roditelje s djecom (osim ako je dijete mlađe od godinu dana) te upozoravaju da određene mogućnosti imaju jedinice lokalne i regionalne uprave.

Ad hoc rješenje

- U kriznim situacijama kada obitelj s maloljetnom djecom ostane bez svog doma i nije u mogućnosti sama osigurati smještaj, jedinice lokalne i područne samouprave dužne su im osigurati privremeni smještaj u socijalnom stanu ili na drugi način, kako bi se spriječilo odvajanje djece od odraslih članova obitelji - kažu u Ministarstvu.

No, koliko lokalnih jedinica u stvarnosti ima na raspolaganju takvu mogućnost - prazan, useljiv stan za krizne situacije?

Konkretna majka i djeca s Paga nesumnjivo će u SOS Dječjem selu dobiti svu potrebnu pomoć, kako materijalnu tako i psihološku, što je u njihovom slučaju najvažnije. No uloga Ministarstva nije nalaziti ad hoc rješenja rastežući zakon od slučaja do slučaja, već sustavno riješiti problem za svaku obitelj koja se nađe u kriznoj situaciji zbog koje nema gdje živjeti, a da se pritom ne radi o nasilju, zlostavljanju ni zanemarivanju.

- Upravo radi sustavne podrške obiteljima u riziku, kako bi se preveniralo izdvajanje djece i osnažili roditeljski kapaciteti, u novom Zakonu o socijalnoj skrbi planira se širenje usluga za obitelj - najavljuju u Ministarstvu.

Udomitelji za roditelje

Novi Zakon o socijalnoj skrbi trebao bi biti donesen krajem godine. Ovaj postojeći pak propisuje da pravo na privremeni smještaj u kriznim situacijama, kakva je sigurno bila i ona na Pagu, imaju trudnice ili roditelj s djetetom do godine dana starosti, zatim djeca i odrasle osobe - žrtve obiteljskog nasilja te odrasle osobe kojima je ugrožen život, zdravlje i sigurnost uslijed bolesti, nemoći, ovisnosti ili socijalne isključenosti.

Takav smještaj može trajati do šest mjeseci, a iznimno do godine dana za trudnicu ili roditelja s djetetom do godine dana života djeteta, koji nema stan, odnosno nema osigurano stanovanje ili zbog poremećenih odnosa u obitelji ne može ostati s djetetom u obitelji te djetetu i odrasloj osobi - žrtvama obiteljskog nasilja.

- Usluge smještaja pružaju dom socijalne skrbi, centar za pružanje usluga u zajednici te drugi pružatelji usluga koji ima sklopljen ugovor s Ministarstvom te udomiteljska obitelj - objašnjavaju u Ministarstvu.

U udomiteljskoj obitelji mogu se, nastavljaju, smjestiti majka s djetetom do godine dana ili korisnici privremenog smještaja u kriznim situacijama. No, ističu, takav je smještaj rijedak: trenutno je u tri udomiteljske obitelji smješten roditelj s djecom.