Velike dijelove Hrvatske u ponedjeljak je pogodila obilna kiša, u Gorskom kotaru, Lici je palo nekoliko centimetara snijega, a na nekim cestama prometovanje je znatno otežano i potpuno zabranjeno za vozila bez zimske opreme.

Osim toga, DHMZ piše da na sjevernom Jadranu puše jaka i olujna bura, dok je u nekim dijelovima Hrvatske temperatura pala na vrijednosti između 2 i 7 stupnjeva Celzijevih.

U Dalmaciji će sutra, kako piše Državni hidrometeorološki zavod, mjestimice biti i pljuskova s grmljavinom, koji lokalno mogu biti i izraženiji. Puhat će umjeren, povremeno i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na sjevernom Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita i olujna, a u Dalmaciji će jako jugo okretati na buru, u početku na sjeveru, a do kraja dana bura će se proširiti i na ostatak dalmatinske obale.

Minimalna temperatura zraka od 0 do 5, na Jadranu od 5 na sjevernom do 12 °C na južnom dijelu. Maksimalna od 7 do 10, u gorju niža, a na Jadranu od 9 do 15.

Inače, još u nedjelju su u unutrašnjosti Hrvatske temperature rasle do čak 25 Celzijevih stupnjeva, što znači da su samo dan kasnije pale i za 20 stupnjeva Celzijevih! Osim toga, u Karlovcu, Ogulinu i ponegdje u Zagorju je padao i snijeg.

Da u Lici i Gorskom kotaru pada snijeg, upozorio je i HAK na svojim službenim stranicama, koji navodi da su zimski uvjeti na većini cesta u Gorskom kotaru, uključujući staru cestu DC3 na dionici Zdihovo-Delnice. Zabrana je prometa za motorna vozila koja nemaju propisanu zimsku opremu i za teretna vozila s priključnim vozilom (zimski su uvjeti i na ostalim županijskim i lokalnim cestama na području Delnica, Čabra i Vrbovskog).

IstraMet javlja da je istarsku općinu Lanišće u ranim poslijepodnevnim satima zasula obilna tuča, a s daljnjim zahladnjenjem kiša je u snijeg prešla na dijelu Ćićarije te na Učki gdje je padao gusti snijeg, a temperatura se spustila na -2,4 °C.

Iz HAK-a također upozoravaju da su kolnici mokri i skliski u Istri, Hrvatskom primorju, Gorskom kotaru, Lici, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Zbog povremeno jakih pljuskova kiše moguće je naići na veću količinu vode koja se zadržava na kolniku, a moguća je i poledica. Zbog takvih uvjeta vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila i na put ne kreću bez zimske opreme.

Nadalje, zbog olujnog vjetra autocesta A6 otvorena je samo za osobna vozila na dionici Kikovica-Delnice, na cesti DC8 Senj-Karlobag i na Krčkom mostu na snazi je zabrana prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupina vozila) na cestama. Dodatna zabrana za dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina) je na snazi na dionicama DC8 Bakar-Senj i Karlobag-Sveta Marija Magdalena te na čvoru Draga-čvor Šmrika na autocesti A7.

Hladno vrijeme s povremenim oborinama čeka nas i u utorak, najavljuje DHMZ. Bit će pretežno oblačno, uglavnom u prvom dijelu dana još ponegdje s kišom, a u Gorskome kotaru i Lici sa snijegom. U Dalmaciji će mjestimice biti i pljuskova s grmljavinom, koji lokalno mogu biti i izraženiji, a puhat će umjeren, povremeno i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar.