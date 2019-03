Čitajte u Slobodnoj Dalmaciji

Kaos na ulicama Beograda

VUČIĆ JE PROSVJEDNICIMA PRIJETIO 'NARODOM S KOSOVA'

Milojko Pantić, glavni kritičar vlasti u Srbiji: 'Past će Vučić, ovako ili onako'. On mora otići, a zajedno s njim i svi one koje je doveo. To su najgori od najgorih, čak i ubojice...

Zoran Tadić iz Australije, pobjegao je u Srbiju, odakle poručuje:

NISAM KRVNIK IZ ŠKABRNJE, JA SAM TAMO SPAŠAVAO CIVILE

Tadić u svojoj ispovijesti za 'Vesti' iz Frankfurta tvrdi da je škabrnjanskim Hrvatima pomagao izvlačeći ih iz zone borbenih djelovanja, te za zločin proziva Milenka Radaka iz Benkovca, na temelju čijih je svjedočenja zadarska policija i pokrenula kazneni progon

Nezadovoljstvo 'zbog morskih koncesija' opet će eksplodirati

KREĆE BITKA NA JADRANU ZA 2000 PLAŽA

U nedostatku jasnih pravila i u nesređenim okolnostima, pitanje kontrole nad plažama kod nas je u pravilu konfliktna priča, a bitka za kolač vrijedan 20 milijuna eura svodi se na igru moći, pogodovanja i pritatnih interesa

Nova sezona već je počela

STRANCI PLAĆAJU VIŠE OD STO TISUĆA EURA ZA JEDNU REGATU

Organizacija jedne business regate na brodovima dužine 14 metara tijekom svibnja nkošta od 90.000 do 112.000 eura. Jedan manji stan za flotu brodova koju koristi od 200 do 250 ljudi

Alpinistička legenda ne miruje

NA 40. OBLJETNICU PRVOG USPONA STIPE BOŽIĆ OPET IDE NA HIMALAJU

Plan je krenuti iz Splita 4. svibnja, a uoči četrdesete obljetnice bit će na otprilike dva dana hoda od Everesta. Paralelno s pripremama za Nepal rade se i zadnje pripreme Stipine knjige 'San o Everestu'