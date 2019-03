Bliži se kraj iznadprosječno toplog razdoblja: stižu kiša i zahlađenje uz jak vjetar! Objavljena i nova dugoročna prognoza, evo što nas očekuje predstojećeg proljeća i ljeta

Još će nas danas grijati iznadprosječno toplo vrijeme, no razdoblje koje ćemo pamtiti po rekordno visokim temperaturama za ovaj dio godine bliži se kraju. Kako javlja HRT, nedjelja će proći bez obrina, uz iznimku Gorskog kotara, no biti će vjetrovito, a od ponedjeljka stižu kiša i zahlađenje.



Početak tjedna većini će Hrvatske donijeti hladnije vrijeme, uz povremenu kišu, mjestimice i grmljavinu, uglavnom u gorju i snijeg, te uz sve češći sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na sjevernom Jadranu do večeri još jaču buru, gdjegod i s olujnim udarima. Do srijede će se bura proširiti i na jug Hrvatske, pri čemu će još biti povremenih mjestimičnih oborina.



U drugoj polovini tjedna vjerojatno stabilnije, sunčanije i ponovno toplije, ali u početku još u unutrašnjosti uz mogućnost mjestimičnog jutarnjeg mraza.



Evo i detaljnije prognoze.



U nedjelju će u Slavoniji, Baranji i Srijemu prevladavati sunčano, uz slab i umjeren, na udare mjestimice i jak jugozapadni vjetar. Temperatura će dosezati 24 stupnja, a podjednako toplo i pretežno sunčano te vjetrovito bit će i u središnjoj Hrvatskoj.

Dosta sunčanog vremena bit će i na sjevernom Jadranu i u gorju, no ponegdje će biti umjerene i povećane naoblake uz malo kiše, uglavnom na širem riječkom području, te mjestimice u unutrašnjosti Istre te u dijelu Gorskoga kotara. Puhat će umjeren i jak jugozapadnjak, moguće s olujnim udarima u gorju, a na moru jugo.



Juga će biti i u Dalmaciji, uglavnom umjerenog i jakog, ponegdje i s olujnim udarima, pa će more biti umjereno valovito i valovito, posebice na otvorenome prema kraju dana. Prevladavat će sunčano, iako će mjestimice uz prolazno više oblaka postojati mala vjerojatnost za vrlo malo kiše.



I na jugu Hrvatske je sredinom dana moguća pokoja kišna kap, iako će biti većinom sunčano. Puhat će jugo, umjereno i jako, a najviša temperatura na obali i otocima bit će od 16 do 19 °C, u unutrašnjosti i do 21 °C.

Hladnije, uz oborine, na Jadranu i buru

U ponedjeljak će biti oblačno s kišom, a uz nagli pad temperature u drugome dijelu dana i snijegom u gorju. Pritom će u središnjoj Hrvatskoj, ali i u Gorskome kotaru i zapadnoj Slavoniji najtopliji dio dana biti noć i jutro.



Na Jadranu će već u ponedjeljak bure biti na sjevernom Jadranu, a prema jugu će se još zadržati jugo, koje će u utorak okrenuti na jugozapadnjak i zapadnjak pa na sjeverozapadnjak. U Dalmaciji će pritom biti toplije nego na sjeveru.

Tijekom ponedjeljka treba računati na povremenu kišu, moguće i grmljavinu, osobito na sjevernom dijelu. A u utorak i srijedu kiša, pa i lokalni pljuskovi, izgledniji prema jugu. Jaka i olujna bura će do srijede zapuhati i na jugu, a u drugom dijelu tjedna vjerojatno će biti manje vjetrovito.", prognozirao je za HRT Krunoslav Mikec, dipl. ing.

Prognoza za proljeće i ljeto

HRT je objavio i najnoviju dugoročnu prognozu za proljeće i za ljeto. Ostvari li se, za što postoji prilično velika vjerojatnost, ne samo zbog pouzdanosti dugoročnih prognoza u toplom dijelu godinu, nego i zbog najnovijih prognoza razvijanja El Nina - i ova će godina biti među najtoplijima u povijesti mjerenja.