Porez plaćaju vani, a i dalje se liječe u Hrvatskoj: HZZO najavljuje stroge kontrole iseljenih Hrvata

‘Dvije trećine građana koji su otišli iz Hrvatske raditi u inozemstvo i dalje koriste hrvatsko zdravstveno osiguranje, prijatelji i rođaci ih prijavljuju svakoga mjeseca na Zavodu za zapošljavanje i podižu im lijekove koje šalju autobusom u Austriju, Njemačku, Irsku’, upozorila je liječnica Sanja Klajić Grotić u ime Hrvatske udruge ugovornih ordinacija.

Prema procjenama te udruge oko 330.000 osoba koje su se iselile iz Hrvatske zadržalo je zdravstveno osiguranje na koje ostvaruju pravo preko HZZO-a te ga i koriste osobno ili posredovanjem rodbine i znanaca, piše Glas Slavonije.

Građanima se više isplati koristiti hrvatsko zdravstveno osiguranje nego osiguranje zapadnoeuropskih zemalja, koje je višestruko skuplje.

‘U Hrvatsku se vraćaju kontrolirati trudnoću, kronični bolesnici nam dolaze po lijekove kao da borave u Hrvatskoj i da su prijavljeni na Zavodu za zapošljavanje. Procjene govore da je riječ o 330.000 osoba koje su se iselile i zadržale zdravstveno osiguranje u Hrvatskoj’, kaže predsjednica Udruge Josipa Rodić za Glas Slavonije.

Iz Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje odgovaraju da je to problem koji se javlja kod osiguranika koji u iseljeništvu rade ilegalno te dodaju kako koriste sve raspoložive mahanizme kako bi se ovakvoj praksi stalo na kraj. Sami osiguranik bi trebao HZZO-u javiti da je u nekoj drugoj zemlji stekao pravo na osiguranje, no to se očito ne radi.

‘Osobe legalno zaposlene u drugoj državi članici ostvaruju pravo na zdravstveno osiguranje u toj državi te nije realno očekivati da postoji potreba zloupotrebe hrvatskog sustava osiguranja s obzirom na to da su im osigurana sva prava kao i ostalim osiguranicima države rada. Problem se javlja kod osoba koje rade u drugim državama članicama bez reguliranog radnog odnosa i/ili statusa u zdravstvenom osiguranju, zbog čega potencijalno dolazi do potrebe korištenja našeg sustava’, kažu iz HZZO-a te napominju kako surađuju s MUP-om te imaju pristup sustavu OIB-a.

HZZO ističe da se uskoro na razini Europske unije uvodi elektronska razmjena podataka u okviru sustava Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI) koja bi trebala pomoći u kontroli osiguranika. Taj bi sustav trebao i olakšati i ubrzati razmjenu podataka između država članica.