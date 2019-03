'Zvala sam se Dušanka, osjećala sam se kao da sam nešto zgriješila': brojni poznati i anonimni Hrvati promijenili su svoje ime, isto možete učiniti i vi - postupak traje kratko, a košta puno manje nego što mislite

Jacques Houdek, Jasmin Stavros, Tedi Spalato, samo su neki od poznatih osoba koje su promijenile svoje ime i prezime. Iako je najviše zahtjeva za promjenom imena bilo za vrijeme ili nakon Domovinskog rata, taj postupak je i danas vrlo popularan. Danas svoje ime i prezime možete promijeniti u 15-ak dana, a cijeli postupak koštat će vas svega 35 kuna.

Kako navodi Glas Slavonije u Osječko-baranjskoj županija samo prošle godine zaprimljeno je gotovo 152 zahtjeva za promjenom osobnog imena, dok je godinu prije podneseno njih 168.

- Od ukupnih broja zahtjeva, 78 posto njih odnosi se na promjenu prezimena, 12 na osobno ime, a oko 10 posto otpada na promjenu i imena i prezimena – poručili su iz županijskog Ureda.

Svoje osobno ime tako je nakon udaje i rođenja djece promijenila i Osječanka Maja Matičić, koja si je time ispunila želju iz djetinjstva.

- Kad sam bila mala i netko bi me zazvao, osjećala sam se kao da sam nešto zgriješila jer mi se ime Dušanka nikako nije sviđalo, bilo mi je grubo. Nadimak mi je bio Dušica, no nije me svatko tako zvao, pa sam svojim roditeljima rekla da ću promijeniti svoje ime čim napunim 18 godina - priča Matičić, koja je ipak promijenila osobno ime nešto kasnije.

U Domovinskom ratu, kaže, nije joj bilo ugodno zvati se Dušanka pa je tada odlučila da će se zvati onako kako zajednički odluče ona, suprug i njihovo dvoje djece. Na papir su, priča, napisali nekoliko imena i dogovor je bio da će se zvati imenom koje se bude nalazilo na sva četiri papira.

Kako podnijeti zahtjev za promjenu

Prije svega potrebno je donijeti potvrdu Općinskog suda da se trenutačno ne vodi nikakav kazneni postupak protiv osobe koja želi promijeniti osobno ime. Pri tome, cijeli postupak morate platiti 35 kuna državnih biljega. Nakon toga, županijski sud zahtjev šalje Ministarstvu pravosuđa da se utvrdi je li osoba bila u kaznenoj evidenciji, no to nije zapreka promjeni. Kada ministarstvo donese rješenje, stranka se pismeno obavještava i nakon 15-ak dana zamjena se potvrđuje u državnoj matici i sustavu OIB-a, a promjene na osobnim dokumentima stranka sama obavlja.

Prije se promjena osobnog imena nije mogla izvesti bez obveznog iznošenja razloga promjene, a sad više ne postoji zakonska obveza obrazloženja promjene. Prema dostupnim neobveznim podatcima o razlozima, županijski UDU utvrdio je da postupak promjene prezimena češće iniciraju osobe ženskog spola i to zbog razvoda braka i proteka roka od godine dana od razvoda te traže promjenu prezimena u ono dobiveno rođenjem. Ipak, zahtjeve podnose i muškarci.