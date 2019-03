Posljednjih tjedana novinske su stupce i televizijske minute punile vijesti o obiteljskom zlostavljanju. Nevjerojatne priče zgrozile su zemlju, sve su vidljiviji brojni propusti u sustavu i češće se govori o nasilju u društvu. Potpuno drugačiju priču, onu o pozitivnim obiteljskim vrijednostima, poželio je ispričati jedan tata, i to kroz dnevnik igre i druženja sa svojom dvoipolgodišnjom kćerkicom Larom, piše Jutarnji list.

On je Petar Nižić, 24-godišnji hrvatski vojnik iz Splita, skupnik u Hrvatskoj ratnoj mornarici. Ovaj posvećeni tata, koji je u dugogodišnjoj sretnoj vezi sa zaručnicom Nikolinom, odlučio je pokrenuti akciju Budi dobar tata. Petar, koji odmalena svira i pjeva, sam je napisao dvije emotivne pjesme “Držiš dah”, “Bezuvjetna ljubav” koje je posvetio pokojnom ocu te zaručnici Nikolini i kćeri.

Svakodnevnim objavama na svom Instagram i Facebook profilu javno progovara o očinskoj ljubavi i što bi ona trebala biti uz oznaku #budidobartata, pokušavajući tako skrenuti pažnju i pojačati svijest o važnosti očinske uloge u obitelji.

Kako je i sam mlad ostao bez majke, a vrlo brzo i bez oca, Petar je, priča nam, brzo odrastao. I zaboravite sve predrasude koje imate o ćelavim i mišićavim muškarcima, jer on je sve samo ne netko koga biste poistovjetili s onima koji briju glavu i “pumpaju” mišiće kako bi ostavili dojam opasnog frajera.

“Bez majke sam ostao kad sam imao samo 14 godina, a bez oca u svojoj 21. I to su mi bili najteži trenuci u životu, jer sam u njima imao oslonac, podršku, razumijevanje i nesebičnu ljubav. Roditelji su, naime, na mene ostavili veliki pozitivan utjecaj. Učili su me da poštujem druge”, priča nam Petar, dodajući kako će se zauvijek sjećati njihovih riječi - ne čini drugome, što ne želiš da tebi čine.

Biti otac za njega je, kaže, ispunjenje sna.

“Prije sam bio nezreo, tražio sam se, lutao… Kao i svi u tim godinama. No, moja Lara me promijenila. Uz nju sam otkrio tko sam i naučio se odgovornosti. Shvatio sam da se ne vrti sve oko mene, već da u mom životu sada postoji jedno malo stvorenje koje u potpunosti ovisi o meni i to mi je dalo novi smisao životu”, priča.

Ističući kako su upravo trenuci koje je provodio sa svojim ocem obilježili njegov život, dodaje kako svojoj djeci - djevojčici Lari i nerođenom sinu, kojeg njegova zaručnica Nikolina i on očekuju u svibnju, želi pružiti sretno djetinjstvo, piše Jutarnji.

“Od oca sam naučio da uvijek možeš naći vrijeme da bi bio sa djecom, osim, naravno, kad si fizički spriječen. A upravo to trudim se dati i svojoj Lari. Želim da zna da u meni uvijek može naći oslonac, da jednog dana zna da su joj naša vrata uvijek otvorena i da ćemo biti tu i kad je lijepo i kad je teško. Ništa mi ne može nadmašiti trenutke kad me svojim malenim rukama primi za prst i zaspe, ili kad se probudi s velikim osmjehom na licu i potrči mi u zagrljaj”, završava.

