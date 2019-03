Još jedna pobjeda dužnika: banka naplatila 30 tisuća kuna za ranije zatvaranje kredita u francima, sada klijentu mora vratiti novac i podmiriti sudske troškove

Općinski sud u Splitu u ponedjeljak je, 11. ožujka, u jednome konvertiranome kreditu u švicarskim francima (CHF) utvrdio ništetnost odredaba o naknadi za prijevremenu otplatu, te je presudio da Addiko Bank d.d. mora potrošaču koji je podnio tužbu vratiti 3808 eura, što je u kunskoj protuvrijednosti nešto manje od 30.000 kuna, i ujedno platiti 4700 kuna sudskih troškova.

Kako je izvijestila Udruga "Franak", presudu je donijela sutkinja Sanda Petričić, a zastupnik tužitelja bio je splitski odvjetnik Srđan Kalebota.

Presuda o ništetnosti naknade za prijevremenu otplatu kredita utemeljena je na činjenici da se radi o ugovornoj odredbi o kojoj se nije moglo pregovarati, a koja je prouzročila značajnu neravnotežu prava i obveza na štetu tužitelja potrošača.

Nadalje, tuženik u tijeku postupka nije priložio ni jedan dokaz na okolnost da je zaista imao administrativne troškove obrade dokumentacije, troškove osoblja i slično, ili da je imao gubitak na ime rizika poslovanja zbog prijevremene otplate kredita. Jedna od činjenica na kojima se presuda temelji jest i ta da tužitelj ima pravo i na zatezne kamate od dana kad je platio naknadu, jer je banka ta koja je uzrokovala neravnotežu prava i obveza u konkretnome slučaju.

Što se tiče iznosa koji banka mora vratiti, tužitelj ima pravo na kunsku protuvrijednost od 3808 eura, jer je takav iznos naveden u pismu namjere te je na temelju takvoga iznosa tužitelj platio kunsku protuvrijednost za prijevremenu otplatu kredita. Iznos naknade izražen je u eurima s naplatom u kunskoj protuvrijednosti, jer se radi o konvertiranome CHF kreditu čija je obveza s valutne klauzule CHF promijenjena u valutnu klauzulu euro.

Odvjetnik Srđan Kalebota kazao nam je da se u konkretnom slučaju osporavala naknada koju je banka naplatila za prijevremenu otplatu kredita.

Građanin je 2005. uzeo stambeni kredit u švicarskim francima na 30 godina, kredit je konvertiran u euro, a 2018. godine je prijevremeno otplaćen, zbog čega mu je banka zaračunala 3808 eura.

– Prema Zakonu o stambenom potrošačkom kreditiranju, koji je donesen u listopadu 2017. godine, kreditna institucija ne smije potrošaču naplatiti naknadu za prijevremeno, djelomično ili u cijelosti, ispunjenje svoje obveze iz ugovora o stambenom potrošačkom kreditu.

Neke se banke, kao i u ovom slučaju, pozivaju na to da je riječ o starim kreditima, a neke su odustale od naplaćivanja naknade za prijevremenu otplatu i u slučaju kredita odobrenih prije donošenja ovih zakonskih odredbi. Te naknade u nekim bankama iznose i do četiri posto od preostale glavnice, a s obzirom na to da banka u cijelosti sastavlja taj ugovor, na koji potrošač ne utječe, radi se o nepoštenoj ugovornoj odredbi – kazao nam je odvjetnik Kalebota.

Koliko je poznato, već su donesene i najmanje dvije pravomoćne presude u Hrvatskoj o ništetnosti naknade za prijevremenu otplatu kredita, što daje nadu i ostalim građanima koji čekaju donošenje presuda po ovom pitanju.

Iz Udruge "Franak" poručuju kako su već izvještavali javnost o pravima potrošača na vraćanje naplaćenih naknada za prijevremenu otplatu kredita, jer su takve naknade ugovorene suprotno Zakonu o zaštiti potrošača, ali i suprotno Zakonu o obveznim odnosima u kojemu je člankom 1024. jasno propisano da se kod vraćanja kredita prije vremena može zaračunati šteta, a šteta se ni u kojem slučaju ne može ugovarati unaprijed, nego se mora dokazati.

– Vraćanjem novca, nije moguće da onaj kojemu se novac vraća trpi štetu, dapače, šteta nastaje ako se novac ne vraća na vrijeme, odnosno ako se kasni s vraćanjem, a u tome se slučaju naplaćuju zakonske zatezne kamate – ističu u Udruzi "Franak".



Tužba u roku od 5 godina

Svi dužnici imaju pravo na tužbu za vraćanje već naplaćenih naknada za prijevremenu otplatu kredita u roku od pet godina od plaćanja te naknade, a ako u tom roku ne tuže banku, zbog zastare potraživanja gube pravo na vraćanje toga neosnovano naplaćenoga novca – poručuju iz Udruge "Franak".