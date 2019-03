'Pozvali su u studio čovjeka osuđenog zbog ubojstva': Bauk i Mrak Taritaš otkazali gostovanje u 'Otvorenom' na temu komemoracije u Bleiburgu

HRT-ova emisija Otvoreno u utorak kao temu ima situaciju oko komemoracije na Bleiburškom polju nakon odluke koruških crkvenih vlasti da zabrane održavanje svete mise, a urednik Damir Smrtić kao goste je pozvao predsjednika Kluba zastupnika HDZ-a Branka Bačića, glasnogovornika Hrvatske biskupske konferencije Zvonimira Ancića, predsjednika Kluba zastupnika SDP-a Arsena Bauka, voditelja predstavništva Počasnog bleiburškog voda u Hrvatskoj Božu Vukušića i predsjednicu Glasa i saborsku zastupnicu Anku Mrak Taritaš.

No, neposredno prije početka emisije, kako piše Jutarnji list, Arsen Bauk je na društvenim mrežama objavio da je gostovanje otkazao, a na samom početku emisije Smrtić je rekao da je gostovanje otkazala i Mrak Taritaš, koja je o tome nedugo potom također progovorila na društvenim mrežama.

- Večeras sam trebao sudjelovati u emisiji "Otvoreno". Ipak, jedan detalj iz životopisa jednog od gostiju bio je razlog da ne sudjelujem, napisao je Bauk na Facebooku, nakon čega je postavio link na članak o Boži Vukušiću, koji je 1983. u Njemačkoj pravomoćno osuđen zbog organizacije ubojstva.

Iz SDP-a su istovremeno na Twitteru napisali da 'predsjednik Kluba SDP-a Arsen Bauk neće sudjelovati u večerašnjem Otvorenom zbog pozivanja Bože Vukušića, voditelja predstavništva Počasnog bleiburškog voda, osuđenog na doživotni zatvor zbog ubojstva, u istu emisiju. Sramotno je davati medijski prostor takvim pojedincima', naveli su iz stranke.

- Večeras sam zajedno s kolegom Arsenom Baukom odbila gostovati u emisiji Otvoreno nakon što sam upoznata s činjenicom da je jedan od gostiju Bože Vukušić iz Počasnog bleiburškog voda, pred njemačkim pravosuđem pravomoćno osuđen na doživotni zatvor kao nalogodavac ubojstva. HRT kao javni servis takvim osobama ne bi trebala davati javni legitimitet, napisala je Anka Mrak Taritaš na Facebooku.

Voditelj Damir Smrtić odmah na početku pitao je Vukušića o presudi, iako ni u jednom trenutku nije spomenuo kazneno djelo za koje je osuđen. On je izrazio žaljenje što Bauk i Mrak Taritaš nisu došli jer im je htio, kaže, uručiti knjigu o Počasnom beliburškom vodu.

- Riječ je o presudi iz 1983., a ja sam 1991. pušten iz zatvora te sam odmah počeo raditi u hrvatskoj državnoj službi, i to u MUP-u, a zatim u Saboru u Komisiji za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava. U Saboru sam radio čak i u vrijeme Račanovekoalicijske vlasti, štoviše, kada je tadašnji premijer Račan 2002. izrazio želju posjetiti Bleiburg, mene je ispred Hrvatskog sabora dopalo da mu budem vodič. Mi smo proveli nekoliko sati zajedno, on mi je rekao da zna za presudu, rekao je Vukušić.

Na pitanje Smrtića susreće li se s kakvim problemima zbog svoje presude, Vukušić je odgovorio niječno.

- Danas sam bio nazivan i jučer od desetak novinara, svugdje me pozivaju, jedino sam prije par godina negdje pročitao da se gospodin Puhovski tužio televiziji jer sam sudjelovao u jednoj emisiji, ali nemam nikakvih problema s institucijama, nemam problema ni u Njemačkoj, nego sam, što se isto pisalo prije par godina, bio jedan od glavnih svjedoka u postupku istrage protiv Perkovića i Mustača, koju provodi to isto odvjetništvo koje me tužilo i na čiji sam zahtjev bio osuđen. Dapače, jedan policajac koji je vodio istragu protiv mene prihvatio je dužnost glavnog tajnika u Počasnom bleiburškom vodu, zaključio je Vukušić.

Smrtić je, prije prelaska na raspravu o najavljenoj temi, napomenuo da je i Bauku i Mrak Taritaš još oko 14 sati najavio tko će biti drugi gosti u emisiji, ali da su oni odluku o otkazivanju gostovanja donijeli tek neposredno prije njezina početka.