Je li Hrvatska postala opasno mjesto za življenje? Svakodnevno svjedočimo šokantnom nasilju, ljudi se svađaju pred šalterima, oko parkinga...; Poznata sociologinja otkriva što se događa s našim društvom

Već neko vrijeme, gotovo smo svakodnevno zapljusnuti vijestima koje svjedoče o fizičkom i verbalnom nasrtanju na ljude i imovinu. Teško je reći koji je video šokantniji, koji ima više pregleda i komentara.

U Zadru je u kafiću brutalno pretučena djevojka, u Splitu je muškarac macom razbijao vlastiti automobil u centru grada, a potpuno rastrojeni mladić u Svetom Kaji uništio autobus naočigled putnika.

Nekidan je napadač na riječkom korzu usred bijela dana žrtvi sjedalicom razbio glavu, na Pagu poludjeli otac bacio četvero djece s kuće, a u Trilju malodobni sin nožem napao majku. U Solinu se nedavno (ponovno) pucalo na ulicama...

Ima toga, nažalost, još, a zajednički nazivnik svih tih incidenata, o kojima javnost ne prestaje govoriti je - nasilje. Što se to s nama događa?

Naš poznati redatelj Vinko Brešan, konstatirao je nedavno "da Hrvatska postaje opasno mjesto za življenje, država u kojoj ljudi šetaju ulicom s bokserom na ruci". Jesmo li zaista stvorili društvo u kojem caruju mržnja i destrukcija, i u kojem se se nabrojeni incidenti doživljavaju kao "normalni", kao nešto čemu nema pomoći?

Okrenuti sami sebi

- Kao prvo, mi smo kao društvo totalno zapušteni. Naša kultura ponašanja na jako je niskoj razini i to je očigledno gdje god dođete; ljudi se guraju i svađaju pred šalterima, oko parkinga, u prometu... svugdje možete čuti povišene tonove.

Kao da nijedan problem, nijednu, čak ni najobičniju nesuglasicu, ne znamo riješiti drugačije, kulturno i civilizirano, nego uporabom sile - kaže naša poznata sociologinja prof. dr. Anči Leburić, koja ne misli da je Hrvatska po tome gora od drugih, dapače, u Americi je, navodi, primjerice, puno više nasilja na ulicama.

- No, to fizičko nasilje koje mi vidimo, samo je vanjska manifestacija svih tih negativnosti, tog naboja koji se ovdje osjeća i koji se kasnije samo prenosi na ulicu. To nasilje najčešće manifestiraju mlađi ljudi, i to zato jer se prvenstveno zakazalo kod kuće, u školi, u Crkvi...

Roditelji djecu očito ne uče da nasilje nije rješenje, i da ga izbjegavaju. Ne govore im da se trebaju baviti sportom i tako, recimo, na pozitivan način kanalizirati višak mladenačke energije. Ni u prosvjeti se tome ne posvećuje pozornost, kao ni u Crkvi koja okuplja oko sebe preko osamdeset posto građana, ali im kultura ponašanja očito nije zanimljiva tema.

Zavladao je silni egoizam, ljudi su okrenuti sami sebi i svojim vlastitim interesima, ne postoje drugi, ne postoji solidarnost, suosjećanje za tuđu muku, i sve to u konačnici rađa raznim oblicima nasilja. Najčešće je ono verbalno, a prostori za upražnjavanje nasilništva su raznoliki. Primjerice, danas gotovo pa nemate tvrtke u kojoj netko nije žrtva mobinga. Na sve strane svi pričaju o mobingu i svatko zna za neki slučaj - veli sociologinja Leburić.

Generiranje frustracija

Prof. dr. Anči Leburić ne misli da se mržnja i nasilje iz virtualnog svijeta, s portala i društvenih mreža, prenose u stvarnost.

- Ne, samo zahvaljujući svim tim mrežama, nasilje postaje vidljivije jer u trenu svi znaju gdje se ono i na koji način dogodilo. I na njega se zbog tehnologije koja nam je na raspolaganju onda intenzivnije reagira, zgražanje je veće, što ne znači da nasilja ima više nego ranije - kaže profesorica Leburić, koja se ne slaže s ocjenom našeg poznatog redatelja da su u Hrvatskoj ljudi skloni nasilju.

- To je stvar njegovog osobnog osjećaja, ali ja, ipak, ne bih bila toliko radikalna, makar, kažem, ostavljam mogućnost da on to tako vidi, osjeća. Pazite, svi se mi krećemo u različitom okruženju. Netko tko odlazi samo u teatar, teško će se susresti s oblicima fizičkog nasilja na ulici, no u nekakvim drugim situacijama rizik da se suoči sa takvim ponašanjem je veći.

Mi bi, zapravo, stalno trebali istraživati takve pojavnosti i bilježiti raste li njihov broj, a mi takva ozbiljna istraživanja ne radimo ili ih ne radimo dovoljno često, i to je veliki problem, a jedino što je mjerodavno je statistika, ni napisi u medijima, ni naš osobni osjećaj, nego brojke - kaže naša sugovornica, koja i loš životni standard građana vidi kao jedan od okidača nasilja u društvu.

- Sve te nevidljive korupcijske mreže generiraju siromaštvo, nepravdu, frustracije, nezadovoljstvo, što u konačnici rađa verbalno i fizičko nasilje. Svjedoci smo da ga manifestiraju nerijetko i ljudi sa psihičkim problemima, a to znači da je zakazala i medicinska struka.

Zašto ti ljudi nisu hospitalizirani? I zašto se nasilnici nakon što počine kazneno djelo, ubrzo nađu na slobodi? Takvi se ne boje kazni svjesni da one nisu stroge, što ih ohrabruje da se tako nastave ponašati. Problem je i u rehabilitaciji počinitelja takvoga nasilja, jer se očito nedovoljno čini po pitanju da ponovno ne naprave isto.

U svakom slučaju, rigoroznije kazne će doprinijeti smanjenu nasilja, kao i razgovori roditelja s djecom, ulaganje napora kako bi im dokazali da je jedino dijalog pravi put, i da se svakog nasilja, kao rješenja bilo kojeg problema i u bilo kojoj situaciji, treba klonuti.