Ministar Božinović hrabro politizira MUP, što će reći EU? Novi Zakon o policiji olakšava smjenu 'nepodobnih': dovoljno je samo da ih ravnatelj ocijeni s 'ne zadovoljava' i na njihovo mjesto stižu politički 'podobni' kadrovi

Vlada RH je dala zeleno svjetlo novom Zakonu o policiji te je MUP-ov Prijedlog izmjena tog Zakona uputila u saborsku proceduru.

Zakon o policiji je donesen u ožujku 2011. godine i do sada je mijenjan nekoliko puta, ali će ovim izmjenama biti napravljen najveći i najdublji makeover do sada. Ali na čiju korist i štetu, tek će se vidjeti.

Prijedlogom Zakona predlaže se osnivanje Povjerenstva za rad po pritužbama na rad policijskih službenika, koje bi imalo dva člana iz Ministarstva unutarnjih poslova i 10 iz reda građana koje imenuje i razrješava Sabor.

- Novina je da se propisuje novčana naknada za članove Povjerenstva iz reda građana u iznosu 5% prosječne neto plaće isplaćene u Hrvatskoj u prethodnoj godini - pojasnio je ministar Davor Božinović na predstavljanju ovog Prijedloga na sjednici Vlade sredinom veljače ove godine.

No npr. Nenad Lekšić (kojeg su, kako kaže, policajci napali u Milni ispred njegove kuće) ili Ivica Anđelić (kojeg su u Vinišću napali oni - kako kaže - koje policija štiti), a o čijim je slučajevima "Slobodna" pisala, moći će se obratiti jednom jedinom Povjerenstvu (neće biti povjerenstava na razini policijskih uprava), ali ne odmah kako bi oni htjeli. To Povjerenstvo imat će užu nadležnost te će odlučivati samo o prigovorima protiv drugostupanjske odluke Ministarstva u predmetima pritužbi građana.

Novim promjenama se briše odredba kojom je uređeno obavljanje poslova po pisanom nalogu nadređenog rukovoditelja.

- S obzirom na to da se ta materija propisuje Zakonom o državnim službenicima, nema potrebe propisivanja posebnih odredbi za policijske službenike - konstatira se u Prijedlogu.

Ova odredba je do sada služila kao metoda nagrađivanja onoga koga šef jako voli, a taj kojeg šef voli i poštuje nema potrebno zvanje i znanje za to mjesto. Pisanim nalogom neposredno nadređenog se "miljeniku" omogućava da zaradi par tisuća kuna mjesečno više od svoje normalne plaće u ulozi za koju nije dorastao niti formalno-pravno ima razloga biti na tom mjestu. U tome su se naročito izvještili neki rukovodioci na Odjelima u PU splitsko-dalmatinskoj, pripadnici tzv. Münchenske bojne koje nitko nikada za to nije pozivao na odgovornost, nego su dapače i napredovali.

Dopunjuje se odredba i propisuje novi razlog za razrješenje zamjenika i pomoćnika glavnog ravnatelja policije te načelnika policijskih uprava prije isteka mandata.

- Kao novi razlog za razrješenje prije isteka mandata, uvodi se ocjena 'zadovoljava' za prethodnu kalendarsku godinu. Zamjenike ravnatelja i njegove pomoćnike te načelnike policijskih uprava ocjenjuje sam ravnatelj policije. Na taj bi način loša ocjena rada najviših policijskih rukovoditelja, koja je ispod očekivane profesionalne razine, postala razlog razrješenja.

U Zakonu se ne vodi riječ o mogućoj zloupotrebi i voluntarizmu ravnatelja kod davanja loše ocjene, jer svjedoci smo na slučajevima dva nekadašnja visoko pozicionirana službenika da se u vrednovanju ljudi u par mjeseci događaju kopernikanski obrati. Provedba odredbe članka 60. stavka 1. Zakona o policiji, u smislu imenovanja načelnika policijske postaje na razdoblje od pet godina, pokazala se nesvrhovitom u praksi te se stoga predlaže izostaviti načelnike policijskih postaja iz kruga osoba koje se imenuju na propisano razdoblje.

U pogledu odredbi kojima je reguliran interni oglas, raspored i premještaj policijskih službenika za istaknuti je da se predloženim izmjenama četiri članka nastojalo ta pitanja urediti optimalnije i svrhovitije kako bi se otklonili uočeni problemi. Predlaže se da se putem internog oglasa popunjavaju slobodna radna mjesta potkategorije glavni rukovoditelj i slobodna radna mjesta načelnika policijske postaje, s time da bi odabir kandidata za radno mjesto načelnika policijske postaje obavljalo isto povjerenstvo koje obavlja odabir kandidata za radna mjesta zamjenika i pomoćnika glavnog ravnatelja policije i načelnika policijske uprave.

Kod premještaja policijskih službenika uočeno je da važeća odredba članka 72. stavka 1. kojom je propisano da se policijskog službenika po potrebi službe može premjestiti na slobodno radno mjesto u okviru stečenog stupnja obrazovanja i osobnog policijskog zvanja, u znatnoj mjeri onemogućuje premještaj policijskih službenika jer se policijski službenik može premjestiti samo na radno mjesto njegova osobnog zvanja, a u pravilu takvih slobodnih radnih mjesta nema.

To u prijevodu znači da se u budućnosti (ako se usvoji ovaj Prijedlog) policijski službenik s dvadeset godina radnog staža i s visokom stručnom spremom može premjestiti na isto radno mjesto kao vježbenik s položenim stručnim ispitom i visokom stručnom spremom, što je u stvari prvo zvanje u visokoj stručnoj spremi. Za to više ne treba tražiti suglasnost policajca s 20-godina staža koji će imati "ovakvu sreću".

U novom Zakonu o policiji uopće se ne gleda policijsko zvanje, nego se gleda samo stručna sprema. Tako npr. glavni policijski savjetnik može biti raspoređen na mjesto policijskog inspektora što je prvo zvanje u visokoj stručnoj spremi, a što u stvari znači pad od pet stepenica u zvanju. No, plaća degradiranom policajcu će ostati ista, što u svakom slučaju, osim nelogične situacije da iskusni i školovani policajac radi posao početnika, znači i da će oblikovanje policije po željama pojedine vlasti plaćati porezni obveznici.

Do sada se takvoga službenika nije moglo ovako rasporediti bez njegove suglasnosti, ali ona više ne treba.

- To je kao da generala možete premjestiti na mjesto potporučnika jer i jedan i drugi eto imaju visoku stručnu spremu, a zvanje eto nije bitno - govore nam mnogi koji se boje da će nakon što se Zakon usvoji izgubiti svoje pozicije.

- Gdje si bio - nigdje, što si radio - ništa. Kada usvoje Zakon, onda dolazi sistematizacija radnih mjesta u MUP-u i onda ćete vidjeti rezanje nepodobnih na ovu foru - govore nam naši izvori kojima je jasno da će se dosta promjena i smjena moći ostvariti iz čistog hira, političke neistomišljenosti ili običnog voluntarizma.

Dovoljna trogodišnja škola Neki kao Sindikat policijskih službenika smatraju da je Zakon koji je upućen u saborsku proceduru na štetu policijske struke jer više uvjet za prijam u policiju nije završena četverogodišnja nego trogodišnja škola i umjesto da MUP povećava plaće policajcima, on smanjuje kriterije za prijam u službu.