Plenković nije prihvatio ostavku ministrice Žalac: Platila je kaznu i izvadit će novu dozvolu. Kao što znate, vozačke su nekad trajale do 65. godine

Premijer Andrej Plenković poručio je u ponedjeljak kako ministrica regionalnog razvoja i fondova EU-a Gabrijela Žalac, koja je vozeći s isteklom vozačkom dozvolom u subotu udarila 10-godišnjakinju koja joj je istrčala pred auto, ostaje ministricom u njegovoj Vladi jer propust s vozačkom dozvolom nije vrsta prekršaja za koji bi od nje tražio da napusti Vladu.

Ministrica koja je bez vozačke pregazila i teško ozlijedila djevojčicu uzrujana i uplakana obratila se javnosti: Nisam ni znala da mi je dozvola istekla 9. lipnja 2016. godine

Ministrica Žalac je u nedjelju bila kuma na krštenju, dan nakon nesreće u kojoj je automobilom naletjela na djevojčicu

"Ministrica i ja smo u kontaktu od 30 minuta nakon što se to dogodilo u subotu ujutro. Razgovarali smo više puta tijekom subote, razgovarali smo jučer, a jutros je došla i ja sam je primio. Ona je ponudila svoj mandat na raspolaganje. Dakle, prepustila je odluku meni i spremna je prestati biti ministrica i mislim da je to s njene strane potez koji je u ovim okolnostima vrlo korektan i moralan”, izjavio je Plenković novinarima na Katoličkom bogoslovnom fakultetu.

Nevažeća vozačaka dozvola je propust, svojevrsni nemar

O svemu je, kazao je, razmišljao od subote do danas.

"Smatram da po načelu razmjernosti ovo što se, na žalost, dogodilo s prometnom nesrećom je nešto što se moglo dogoditi i nekom drugom. Ono što je propust s produljenjem vozačke dozvole nije vrsta prekršaja za koju bih ja od nje tražio da napusti Vladu”, rekao je Plenković.

Pohvalio je rad Žalac kao ministrice istaknuvši da je u njezinu mandatu Hrvatska s 9 posto ugovorenih sredstava došla na 65 posto ugovorenih sredstava iz EU fondova, a ambicija je da do kraja godine to bude 85 posto.

"Što se tiče vozačke dozvole koja nije bila produžena, to je propust, svojevrsni nemar, no to nije kazneno djelo već prekršaj. Ministrica je platila kaznu i izvadit će novu dozvolu", rekao je Plenković.

Podsjetio je da su nekad vozačke dozvole trajale otprilike do 65. godine, a oni koji su mlađi krenuli polagati vozački ispit sada moraju dozvole produljivati svakih 10 godina.

Najvažnije mu je, istaknuo je, da je djevojčica koju je ministrica udarila autom dobro, da je u Osijeku dobila svu potrebnu skrb te da će se dobro oporaviti i neće imati nikakvih posljedica.

Žalac ponudila svoju ostavku u subotu i jutros

Ministrica Žalac izjavila je ranije u ponedjeljak da je jako potresena i u stanju šoka zbog prometne nesreće nakon koje je odmah, a danas još jednom, premijeru ponudila svoj mandat na raspolaganje.

Žalac je u subotu, vozeći svoj osobni automobil, naletjela na 10-godišnju djevojčicu, a kasnije se ustanovilo da je automobilom upravljala bez važeće vozačke dozvole koja joj je istekla još 2016. godine.

Nesreća se dogodila u Ulici Ćirila i Metoda, nakon što je djevojčica neoprezno prelazila cestu izvan obilježenog pješačkog prijelaza.

Dijete je najprije prevezeno u bolnicu u Vinkovcima, no zbog težine ozljeda - prijeloma desne potkoljenice, prevezena je u KBC Osijek, a ministrica ju je u subotu navečer i posjetila.

Iz Vlade su nakon nesreće poručivali kako ne vide nikakvu političku odgovornost ministrice zbog prometne nesreće te da se takva nesreća mogla dogoditi svakome.

Javnost i oporba pokrenuli su pitanje njezine odgovornosti ponajprije stoga što je vozilom upravljala bez važeće vozačke dozvole.