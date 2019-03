Davor Rakić, mladi hrvatski 'skojevac' iz SRP-a: Imamo dosta simpatizera, ali ljudi se plaše pristupiti nam jer mogu dobiti otkaz na poslu

Da početkom mjeseca nepoznat netko nije odlučio crvenim sprejem ucrtati srp i čekić na grob poglavnika Ante Pavelića, Hrvati bi ostali uskraćeni za nekoliko važnih informacija.

Pa tako, primjerice, ne bi ni znali da je u Madridu od 1. do 3. ožujka održan 10. kongres Kolektive komunističke omladine Španjolske, da Savez komunističke omladine Jugoslavije SKOJ nije nestao, nego još uvijek postoji u Beogradu, niti da mladim "skojevcima", odmah nakon objave fotografija isprejanog groba, frankovci nisu zaprijetili slanjem u Jasenovac.

Također, ne bismo znali ni da je u Madridu na kongresu komunističke omladine bio i predstavnik iz Hrvatske.

– Da, bio sam na kongresu komunističke omladine Španjolske kao koordinator Mladih socijalista Socijalističke radničke partije. Bilo nas je iz čitavog svijeta – iz Švedske, Gvatemale, Meksika, Kube, Srbije, Grčke, Cipra, Turske, Italije, Portugala, Austrije...

Susreo sam se s drugom iz Kube Yasdaquyem Larduetom Lopezom, generalnim tajnikom Svjetske federacije demokratske omladine, razgovarali smo o stanju u Venezueli.

Za Pavelićev grob sam čuo tek nekoliko dana kasnije, na Kongresu o tome nije bilo ni riječi – izrefereirao nam je Davor Rakić, kojeg je telefonski poziv iz "Slobodne" prekinuo dok je u Puli dijelio mimoze i SRP-ove letke na Dan žena.

Tko je, dakle, išarao posljednje počivalište poglavnika NDH – istog onog pod čijom su vlašću smaknuti deseci tisuća ljudi samo zato što su druge vjere, rase ili političkog uvjerenja – Rakić ne zna, ali ima svoje mišljenje o ofenzivi nacionalista i klerikalista u Hrvatskoj.

– U Hrvatskoj je 1990. provedena kontrarevolucija kako bi se srušila Jugoslavija. Toliko puno ljudi je poginulo da bi se zemlja oslobodila od fašista, a sada se sve to skupa vraća – kaže nam Rakić, koji ne razumije da se ustaše "veliča kao da su vladali stoljećima, a ne samo četiri godine".

– Kad pogledate tu NDH, ona je bila zločinačka, ali ujedno i impotentna da kontrolira svoj vlastiti teritorij. Ustanak je uzeo velikog maha. Tijekom rata ustaše su kontrolirali jedino Zagreb, i to uz velike probleme.

Nedavno sam naišao na fotografiju cijelog partizanskog odreda koji je u vrijeme rata kampirao na jezeru Bundek, samo koji kilometar od centra Zagreba – ističe Rakić.

Smetaju mu pritisci nacionalističkih i klerikalnih grupa, hajka na dečka koji je srp i čekić stavio na Tuđmanov spomenik, ulice krcate ustaških simbola.

Uvjeren je da socijalizam, unatoč padu Berlinskog zida i propasti SSSR-a, ima budućnost.

– Dokle god ima kapitalizma i kapitalističke eksploatacije, borba za radnička prava će postojati. Jedino u socijalizmu te proturječnosti i nepravde mogu biti ispravljene. Zato se moramo organizirati i boriti za bolje društvo – uvjeren je naš sugovornik.

SRP redovito izlazi na izbore, ali ne uspijeva preskočiti izborni prag i ući u Sabor.

– Imali smo taj nesretni građanski rat koji je zatrovao društvene, međunacionalne i religijske odnose, stavove prema lijevim idejama i općenito prema Komunističkoj partiji. Imamo dosta simpatizera, ali ljudi se plaše pristupiti nam jer mogu dobiti otkaz na poslu, pa nam kažu da će pristupnicu ispuniti kada odu u mirovinu – objašnjava nam Rakić.

Nada se da nikome neće pasti na pamet prijetnje kolegama iz SKOJ-a provesti u djelo, no smatra da su komunisti u Hrvatskoj izloženi velikim pritiscima.

– I sam sam zaradio prijavu jer smo jedan drug i ja prije desetak godina na proslavi Prvog maja razvili crvenu zastavu s petokrakom, srpom i čekićem te natpisom "Proleteri svih zemalja, ujedinite se". Uspjeli smo se na sudu izboriti da se to tretira kao sloboda govora, jer ti simboli nisu zabranjeni, a sud je utvrdio da je policija prestrogo postupila.

Za razliku od ustaškog "U", protiv kojeg nitko ništa ne poduzima, ili pjevanja ustaških pjesama od kojih se ore stadioni. To je lažni moral protiv kojega se mi mladi socijalisti moramo boriti – zaključuje Rakić, uvjeren da pravo vrijeme za socijalističke ideje tek dolazi.

'Tuđman je proveo kontrarevoluciju'

- Franjo Tuđman bio je instrument nekih gospodara koji su ga iskoristili za rušenje Jugoslavije. On je proveo kontrarevoluciju. Cijela familija mu je bila u partizanima, no on se 60-ih okrenuo nacionalizmu i počeo se baviti prekrajanjem granica, i to na štetu BiH.

Tito je, s druge strane, bio apsolutno najveći sin naših naroda i narodnosti, kao čovjek činio je i neke greške, ali svatko tko odbaci Tita, kao što je to učinila predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, može odmah Istru, Rijeku i Zadar pokloniti Talijanima - poručuje SRP-ovac Davor Rakić.