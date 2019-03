Omiljeni profesor koji je, kao Freddie Mercury, preko noći postao zvijezda: Nije mi bilo teško uživjeti se, cijeli život sam roker. No, težak je bio rastanak s djecom, bilo je i suza...

Wembley, u publici više od 70.000 ljudi, svi čekaju jednog čovjeka. Na pozornicu izlazi Freddie Mercury u potkošulji, izvodi “Bohemian Rhapsody” i stvara uspomenu koju svijet neće nikada zaboraviti. Otprilike 34 godine kasnije, slavna scena se ponavlja, samo što mjesto radnje nije rasprodani londonski stadion, nego Glazbena škola u Varaždinu.

Omiljeni profesor priredio oproštajni koncert za pamćenje: spektakl s učenicima zapalio društvene mreže; 'Plakala sam na ovo, ima nade za našu djecu!'

U koncertnoj dvorani škole više od stotinjak maskiranih učenika i profesora s nestrpljenjem iščekuje legendu. Na pozornicu prvo izlazi Dječji zbor, a potom i Freddie u bijeloj potkošulji te stvara nezaboravnu uspomenu. Freddie u drugoj priči nije pokojni pjevač, nego profesor Tomislav Cvrtila (37) koji je oduševio hrvatski internet. Naime, njihov performans jučer je na društvenim mrežama pregledalo više od 100.000 ljudi, a Cvrtila je postao internetska zvijezda.

- Nakon što je izašao film ‘Bohemian Rhapsody’, razgovarali smo kako bismo mogli napraviti koreografiju na tu temu. Tada smo već imali nekoliko nastupa i nismo baš našli mjesta za još jedan performans pa sam mislio da su to učenici zaboravili. No, kako volim pričati s djecom o mogućim temama, tako su ga se oni opet sjetili i tražili da napravimo koreografiju za fašničku priredbu - kaže Cvrtila za Jutarnji list.

Isprva je bio protiv jer je smatrao da su tri tjedna premalo za uvježbavanje zahtjevne pjesme. No, djeca su inzistirala. Vježbali su po nekoliko sati dnevno i u samo četiri dana svladali pjesmu, tako da su im ostala dva tjedna za koreografiju.

- Dogovor je bio da će svatko doći u rokerskoj kombinaciji, a učenici su onda htjeli da se obučem kao Freddie - kaže.

Nije mu bilo teško uživjeti se s obzirom na to da je u školskim danima bio pravi rocker. Njegov opus činili su Queen, Pink Floyd i Led Zeppelin, a za boravka u varaždinskom učeničkom domu bio je član rock-benda “Beskućnici”. Sada se više okrenuo klasici i narodnim pjesmama, no i dalje ne zaboravlja svoju prošlost pa i svojim curicama ponekad pusti koju Queenovu skladbu.

Izvedba “Bohemian Rhapsodyja” osim za fašnik, bila je prikladna za još jednu stvar. Naime, Cvrtili je to bio posljednji nastup s učeničkim zborom te je nakon sedam godina odlučio reći zbogom Varaždinu.

- Pogotovo je prikladan onaj dio ‘we will not let you go’ (nećemo te pustiti). Bio je to težak rastanak, bilo je i suza, ali moram krenuti dalje u životu - kaže Cvrtila.

Karijeru će nastaviti na Učiteljskom fakultetu u Čakovcu, gdje će mentorirati buduće učitelje glazbenog. Ipak, to ne znači da će se odreći angažmana u zboru. Već godinama vodi ženski zbor Učiteljskog fakulteta, zbor “Dr. Vinko Žganec Vratišinec” te Tamburaški orkestar “Stjepan Bujan Stipić”.

- Glazba je od malih nogu dio mog života. U crkvi sam kao dječak svirao orgulje, nakon čega su me roditelji upisali u glazbenu školu u Koprivnici, gdje sam učio harmoniku, a put me u konačnici doveo i do Glazbene akademije. Glazba je dio mene i nadam se da ću sada svojim radom pomoći novim naraštajima profesora da prenesu ljubav prema glazbi budućim školarcima - zaključio je za Jutarnji list prof. Cvrtila.