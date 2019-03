Čitajte u 'Slobodnoj Dalmaciji'

U tiskanoj Slobodnoj Dalmaciji u četvrtak čitajte:



RJEŠENJE ZA NEDOSTATAK RADNIKA U SEZONI

Filipinci su spas za turizam: skromni su, vrijedni i nasmijani



Sobarice i konobari radili bi za plaću od četiristo, a kuhari za tisuću eura neto, no, uz to treba osigurati i smještaj, hranu i aviokartu.



PROPADAJU KOALICIJE ZA EUROPSKE IZBORE

Taštine i ljevicu i desnicu vode u poraz



Nesposobnost dogovora oko zajedničkog nastupa na europskim izborima krajnje desnice koja ostaje razjedinjena, jednako kao i lijevog "Pametnog" i "Starta" – i jedne i druge mogao bi ostaviti bez zastupničke fotelje u Europskom parlamentu.



OVO NE BI IZDRŽALA NI AMERIKA

Odnos umirovljenika i zaposlenih 1:1,2



91.861 umirovljenik prima mirovinu do 500 kuna mjesečno, od 500 do 1000 kuna prima njih 61.890, dok 94.544 umirovljenika dobiva od 1000 do 1500 kuna, a njih 152.611 od 1500 do 2000 kuna.



JE LI DOMAĆE SVE ŠTO TAKO IZGLEDA

Izbjegavajte sirnice pune aditiva



Za jedan aditiv iz te sirnice naši stručnjaci kažu: 'Istraživanja E451 na životinjama upućuju na opasnost od nakupljanja u masnim tkivima, moguću kancerogenost, te negativan učinak na razinu kolesterola i masnih kiselina u krvi. Zabranjen je u hrani za djecu, jer postoje sumnje da izaziva sindrom hiperaktivnosti'



SLUČAJ 'ŽIGOSANJA' U ZADRU

Školski odbor odbio smijeniti ravnatelja Dragića



Zakon sada dopušta ministrici Divjak da sama donese takvu odluku, ako smjenu i dalje smatra opravdanom – kazao nam je Ivan Šimunić, pročelnik za školstvo Zadarske županije.



NA DAN KAD SU MAKSOVI MESARI 'OČISTILI' SJEVER

Brbić se vratio na Poljudu



U drugom mandatu Brbić priželjkuje iskorak, ulazak u skupinu Lige prvaka ili Eurolige. Status sportskog direktora i trenera zasad je neupitan.