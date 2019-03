Marijana Puljak otkrila nam je zašto je propala koalicija Pametnog i Starta: Nisam mogla pristati na Dalijin ultimatum

Nakon što je objavila prekid razgovora s Dalijom Orešković i njezinom strankom Start o zajedničkom izlasku na izbore za EU-parlament, razgovarali smo s čelnicom Pametnog Marijanom Puljak.



U samoj objavi ostali ste prilično nedefinirani na čemu su konkretno 'pukli' pregovori sa Startom. Što je od mjesta na listi tražila Orešković, a na što vi niste mogli pristati?

- Start otvara u javnosti teme s kojima se mi borimo godinama na svim razinama, lokalno i nacionalno, a to su korupcija, klijentelizam, lopovluk. Prepoznali smo da o ključnim problemima Hrvatske imamo ista razmišljanja i nudimo rješenja zato smo htjeli graditi priču zajedno kao partneri.

Naša istraživanja su nam pokazala sinergiju naših dviju opcija, birači prepoznaju da se bavimo istim temama i žele nas vidjeti zajedno kao koaliciju. Zajedno smo puno jači nego zasebno i postoji šansa da ugrozimo dominaciju HDZ-a na ovim izborima te osvojimo mandat. Stoga smo predložili koaliciju, zajednički izlazak Starta i Pametnog na EU izbore, listu koju bi nosila gospođa Orešković. Start je to odbio jer žele izići samostalno na izbore. Bila je to neka vrsta ultimatuma, na koju nismo htjeli pristati. Do razgovora o pozicijama na listi nismo ni stigli.

Je li moguće da ipak do dogovora dođe i na koncu zajednički iziđete na EU izbore? Vi ste, čini se, ostavili odškrinuta vrata.

- Što se nas tiče, i dalje smo otvoreni za ovu koaliciju. Šteta je propustiti sinergiju koju imamo i ne smijemo dopustiti HDZ-u da bude apsolutni pobjednik ovih izbora.

Ponaša li se Pametno poput Živog zida, odbijajući koalicije ali i preuzimanje odgovornosti u izvršnoj vlasti?

- Pametno je stranka ozbiljnih ljudi koji dugo i naporno rade kako bi stvorili organizaciju koja će u konačnici zaista zaokrenuti ovo društvo u dobrom smjeru. Cijelo to vrijeme tražimo partnere koji razmišljaju na sličan način, žele se riješiti starih politika i starog načina upravljanja preko političke trgovine, koji je upropastio ovu zemlju. Ne bojimo se odgovornosti i kad dođemo u priliku, pokazat ćemo što znači odgovorno i pametno upravljanje.

Nikad nismo trgovali niti ćemo, što smo pokazali i dosadašnjim primjerima, jer smo u Splitu odbijali razne ponude i HDZ-a i SDP-a. Nismo htjeli podržati HDZ na vlasti u gradu jer osim različitih vrijednosti mislimo da su upropastili društvo i s njima ne koaliramo. Odbijat ćemo i dalje sve što je nauštrb boljitka društva.

Niste htjeli s HDZ-om, SDP-om, Mostom, a niste dugo izdržali ni s Amsterdamskom. U potonjem slučaju ste ušli u koaliciju, iako ste od početka znali za npr. malverzacije Mrak Taritaš oko obnove stana, IDS-ovski način vladanja u Istri poput HDZ-a, Beljakove repove iz mlađih dana... Koliko ste ispali (ne)vjerodostojni?

- Nismo ušli u koaliciju već smo na poticaj ALDE, europske grupacije liberalnih stranaka, razgovarali s kolegama iz grupacije, IDS i GLAS, postoje li temelji za suradnju i koaliciju. Kad smo se kroz slučaj "Uljanik" uvjerili da su to političari u starim kalupima, da im nije stran koruptivan način razmišljanja i da podržavaju sukobe interesa, nismo više htjeli sudjelovati u toj priči. Nismo se zato uključili u politiku. Inače, dok smo mi razgovarali s GLAS-om i IDS-om, nije bilo Beljaka. Oni su ga spominjali, ali mi smo bili protiv.

Što je za vas rezultatski uspjeh, a što neuspjeh na EU izborima?

- Ako ne dođe do suradnje sa Startom, Pametno će izići na EU izbore jer smo proeuropska stranka i želimo poslati jasne poruke biračima. Želimo promjene i u Europi, jer očito i Bruxelles treba manje birokracije, a više svježine, novih ljudi i novih ideja, a Hrvatsku želimo kao modernu, tolerantnu, razvijenu državu u kojoj se svi građani osjećaju sigurno i zadovoljno. Svima koji žele mijenjati ovo društvo poručujemo da se aktiviraju, nema drugih ljudi koji će tu promjenu donijeti, trebamo je sami izgurati. Nama je već sam izlazak na EU izbore uspjeh.