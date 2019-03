Nimalo veselo nije posljednjih mjeseci 41-godišnjaku iz Gundinaca, donedavnom redovnom članu muške pjevačke skupine mjesnog KUD-a “Vesela Šokadija”, kojega su trojica članova skupine prije pet mjeseci verbalno napala i izvrijeđala zbog njegove spolne orijentacije.

- U pjevačku skupinu sam ušao prije dvije godine i sve do jesenas nije bilo nikakvih problema, a onda se preko noći sve promijenilo. Ukratko, dvojica članova odlučila su izbaciti mog partnera i mene iz zbora poručivši da oni neće biti dio skupine dok se ‘iz nje ne izbace pederi’ - priča nam 41-godišnjak, koji je od tog 4. studenoga 2018., kada se dogodio sporni sastanak, bio prisiljen povući se iz javnosti.

Štoviše, nakon sastanka na kojem su on i partner doživjeli teške uvrede samoproglašenih “seoskih šerifa” za ćudoređe, našem je sugovorniku pozlilo pa je završio na Hitnoj, a od tada je i na redovnim psihijatrijskim tretmanima. Inače, riječ je o 100-postotnom invalidu zbog operacije srca i tumora koje je imao.

- Tog dana imali smo sastanak za koji nam je jedan član rekao što se otprilike sprema, ali nismo htjeli izbjeći sučeljavanje s njima. Nakon što je voditelj otvorio sastanak, javio se prvi od te trojice i rekao da ne želi biti član skupine i potom se obratio meni kazavši: ‘Zato što si ti peder, a još si i njega doveo’.

Počeo je pričati kako se ljubimo na ulici, kako nas djeca gledaju, što sve nema veze s istinom. Tada se uključio i drugi, dok je zet ovoga prvoga, sve snimao mobitelom. Nastavili su nas vrijeđati, prigovarati što idemo u crkvu, čak su nam govorili i da pazimo što radimo, da nas prate..., a voditelja su napali zašto nas je pozvao.

On je rekao da njemu nije važna naša spolna orijentacija, nego dobra volja za pjevanje, jer nas je ionako malo. Ja sam rekao da neću napustiti skupinu - smirenim tonom prepričao nam je traumatične životne trenutke 41-godišnjak, koji od tada više nije išao na probe pjevačke skupine.

Kolovođe napada na njih, naime, počeli su nakon toga organizirati probe u kući drugooptuženoga, tako da naš sugovornik i njegov partner ne mogu dolaziti. Sve to, pak, prešutno je dopuštao i predsjednik KUD-a, koji nije adekvatno reagirao niti na zahtjev pravobraniteljice za ravnopravnost spolova koja je od njega tražila da učini sve kako dvojica muškaraca više ne bi bila diskriminirana. No, to se do današnjeg dana nije dogodilo, a predsjednik se nije javljao ni na naše pozive. Izgleda da je odlučio “ostati u ormaru”.

- Jedini put kada mi se obratio bilo je 30. 11. 2018., kada me nazvao i rekao da je čuo kako bi moglo doći do incidenta ako se partner i ja pojavimo na svečanosti proslave 90. obljetnice KUD-a najavljene za 16. 12. Rekao je da nam ne može zabraniti dolazak, ali da bi možda bilo bolje da ne dođemo - ispričao nam je 41-godišnjak, koji je, kaže, na diskriminaciju naišao i u Policijskoj postaji Vrpolje, gdje mu je policijski službenik rekao kako su sami krivi za to što im se događa, a na pitanje kako to misli, policajac je odgovorio: “Pa, kad ste pederi!”. U selo slabo odlazi, no ima i mještana koji su mu pružili podršku.

- Jedino redovno idemo na misu u crkvu, a moj partner je i član crkvenog zbora. Njima to ne smeta - istaknuo je naš sugovornik, koji je bio u braku sa ženom, ali su se razveli nakon što je on postao siguran u svoju spolnu orijentaciju te je sve priznao i pred Crkvom, kako bi mu dotadašnja supruga dobila crkveni razvod.

Trojica Gundinčana optužena su pred Općinskim sudom u Slavonskom Brodu zbog prekršaja iz čl. 25. st. 1. Zakona o suzbijanu diskriminacije. Naš sugovornik, pak, čeka rješenje situacije sa željom da ponovno bude član pjevačke skupine KUD-a.

- Ali, ne s ovom trojicom, nego s drugima, među kojima su i četvorica koja su napustila skupinu zbog svega što se dogodilo - rekao je 41-godišnjak.