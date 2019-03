Vrijeme je uistinu podivljalo! Objavljena prognoza za ožujak, meteorolozi najavljuju obaranje rekorda

Iznadprosječna toplina u kojoj smo uživali tijekom vikenda nastavit će se i u narednim danima, a vrlo vjerojatno i u cijeloj prvoj polovini ožujka, koja će u mnogim krajevima biti rekordno topla, javlja HRT u svojoj prognozi. Naravno, pritom će biti i povremenih svježijih dana, počevši od utorka.



Osim temperature više od prosječne za ovo razdoblje, tekući tjedan će obilježiti i vjetrovito vrijeme. Puhat će umjeren gdjekad i jak, pa i olujan južni vjetar. Na Jadranu će najjače puhati u drugom dijelu ponedjeljka i u noći na utorak te u četvrtak i petak.



Premda će gotovo posvuda biti povremene kiše, gdjegod i u obliku pljuskova koje može pratiti grmljavina, i to mjestimice već potkraj ponedjeljka, još češće u utorak, dalje je u većini Hrvatske velika vjerojatnost nastavka manjka oborine u odnosu na prosječne količine za ovaj dio godine.



Nakon pretežno sunčanog ponedjeljka u utorak se u unutrašnjosti očekuje prolazno naoblačenje, mjestimice s kišom, uglavnom u prvom dijelu dana, uz pad temperature zraka. Od srijede do petka djelomice sunčano i postupno sve toplije. U subotu novo naoblačenje s kišom. U srijedu će zapuhati umjeren jugozapadnjak, koji će u četvrtak mjestimice biti jak i olujan.



Na Jadranu u utorak promjenljivo, mjestimice s kišom, osobito prijepodne, a poslijepodne se očekuju i dulja sunčana razdoblja. Od srijede do petka pretežno sunčano i razmjerno toplo, a u subotu novo naobalačenje s kišom. U srijedu će zapuhati jugo koje će jačati pa će u četvrtak, vjerojatno i petak biti jako i olujno.", prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović: "

Pelud Zbog iznadprosječne topline posljednjih tjedana, koja je jamačno barem malo pridonijelo izraženijem razvoju biljaka u većini Hrvatske izmjerena je visoka koncentracija peludi drveća, većinom čempresa, lijeske, johe i brijesta.