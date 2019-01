Novinar iznervirao ministra podsjetivši ga na njegovo obećanje od prije dvije godine; Očito ga ne namjerava ispuniti, evo kako se sada izvlači: 'Vi mene provocirate!'

Novinar N1 televizije Hrvoje Krešić danas je ministra državne imovine Gorana Marića suočio s njegovom izjavom od prije dvije godine kad je rekao kako će napustiti politiku ukoliko se zatvori Rafinerija Sisak.

Kao što je poznato, Rafinerija Sisak je sada pred gašenjem, a ministar je još uvijek u svojoj fotelji pa ga je Krešić prilično iznervirao podsjećajući ga na njegovo obećanje, a novinarsko pitanje nazvao je - provokacijom.



N1 objavio je i transkript razgovora s ministrom Marićem koji prenosimo u cijelosti:

Hrvoje Krešić upitao je ministra Gorana Marića hoće li ispuniti obećanje i napustiti politiku ako se zatvori Rafinerija Sisak.

"Rekao sam da ću se zalagati i neću dopustiti kao političar da se takva odluka donosi ako ja na to mogu utjecati. Ja se i dalje zalažem da se ne zatvara... Po tom pitanju Vlada izravno ne može ništa učiniti

Jeste li dali lažno obećanje?

Nisam

Kako ste mogli tako nešto reći sa svojim iskustvom u politici?

Vi mene namjerno provocirate, a ja ozbiljno razgovaram, a vi izbjegavate to. Kažem da sam rekao da ću se zalagati da ne dođe do zatvaranja i ako bi bilo do mene ja bi dao ostavku. Da ja mogu odlučiti da se ne zatvori dao bi ostavku.

Kako ste se mogli zalagati za to?

Pa, politički.

Kako konkretno?

Zagovarajući da se ispune ugovorne obveze, da Uprava razmisli je li to ekonomski opravdano, ali ne mogu ja odlučivati ono što Uprava odlučuje.

Vi ste ministar državne imovine, je li INA državna imovina?

Ne, nije INA državna imovina, država ima u portfelju dionice. O poslovnim odlukama INA-e odlučuje Uprava i Nadzorni odbor. Zna se kako Uprava donosi odluke i zna se da niti jedan ministar pa ni ministar državne imovine ne može utjecati da poslovna odluka bude takva i takva. To nisam nikada radio niti ću raditi, ali ću inzistirati da se donose odluke u interesu RH. U interesu RH je da se ne zatvara rafinerija u Sisku, ali to je poslovna odluka INA-e i na to ne utječe ministar. Da mogu utjecati na to da se rafinerija ne zatvori, a ona se zatvori, ja bi otišao iz politike

Vi ste političar koji može moralnim činom pokazati da se s tako nečim ne slaže. Na to ste ciljali, meni se čini. Zato možete reći - Ne želim biti dio Vlade koja je ovo dopustila.

Ova Vlada ne može ti učiniti. Vlada ne donosi takve odluke, ne znam razumijete li sustav funkcioniranja politike.

Vlada može tražiti neko drugo rješenje, opstruirati Mađare na neki način. Ima druge pregovaračke poluge. Može zagorčati život svojim partnerima na drugim mjestima, Vi to dobro znate.

Ministar nije nijedan da zagorčava život nego da trezveno i racionalno donosi odluke. Vi uporno radite aferu koje nema. Zašto ne pitate kako je moguće da 3. maj daje pozajmicu od 500 milijuna kuna i da nitko ne zna ime direktora koji ju je dao, a pitate što ćemo učiniti da se radnicima isplati plaća. Plaće isplaćuje Uprava, a ne ministar.

Rečenica je ako dođe do zatvaranja rafinerije, ja ću...

To nije ta rečenica.

Hoćete da Vam je pustim?

Pustite, ja znam u kojem sam kontekstu govorio. Ja jasno do znanja dajem svoje političke stavove. Kao ekonomist podržavam najviše proizvodnu djelatnost, znam kako ekonomist koliko je to bitno za RH. Znam koliko se proizvodnja godinama zapuštala što je dovelo do ovisnosti o nekim uslužnim djelatnostima. Na to politički pokušavam ukazivati, ali na odluke ne mogu utjecati. Kad ne bih izvršio to što zagovaram, otišao bih iz politike odmah... Mi smo se u kampanji zalagali za spas Petrokemije i da ne dođe do zatvaranja Rafinerije Sisak. Ne spominje se da je Petrokemija spašena. Ministarstvo državne imovine je imalo presudnu ulogu u dokapitalizaciji Petrokemije, ali ne može utjecati na zatvaranje rafinerije.

Dopustite da Vas citiram - Prije ćemo se prestati baviti politikom nego dopustiti zatvaranje...

Prije bih se prestao baviti politikom nego odustao od zalaganja za ono za što se cijeli život zalažem

Niste rekli zalaganje, nego zatvaranje. Prije ću se prestati baviti politikom nego dozvoliti...

Nisam nikad rekao u životu dozvoliti jer to nije u duhu hrvatskog jezika.

Dobro, dopustiti.