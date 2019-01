Putujete na skijanje? Evo što vas očekuje u inozemstvu što se tiče zimske opreme i novčanih kazni ako ne poštujete zakone tih država

Sezona skijanja je u punom jeku, nakon božićnih blagdana i Nove godine slijedi takozvani “hrvatski” tjedan koji je na rasporedu od 5. do 12. siječnja 2019. godine.

Tada će dio hrvatskih državljana toliko dugo iščekivanih sedam dana provesti na skijaškim terenima diljem Europe. Za one koji odlaze u udarnom “hrvatskom” terminu još ima vremena da se dobro pripreme i upoznaju s propisima koji ih očekuju na inozemnim cestama i autocestama, barem što se tiče zimske opreme i eventualnih novčanih kazni ako ne poštuju zakonske odredbe tih država.

Odmah u startu treba naglasiti kako se upotreba zimske opreme na vozilima u europskim državama razlikuje od države do države, a s obzirom na to da hrvatska karavana kreće uskoro uglavnom na inozemna skijališta dobro je znati s kakvim gumama i opremom se možete uputiti preko granice. U većini zemalja obveza uporabe zimske opreme određena je datumski, dok je kod drugih ta obveza na snazi tijekom proglašenih zimskih uvjeta na cestama, dakle kada je na kolniku svjež ili ugaženi snijeg ili poledica.

Omiljene skijaške destinacije Hrvata uglavnom su Slovenija, Austrija, Italija, Francuska i Švicarska, te nama Dalmatincima one u Bosni i Hercegovini. Možda je najbolje krenuti od naših prvih zapadnih susjeda Slovenaca gdje razdoblje za uporabu zimske opreme traje od 15. studenoga do 15. ožujka, bez obzira na vremenske uvjete, ali i prije i poslije tog datuma ako na cestama vladaju zimski uvjeti.

Zimsku opremu čine 4 zimske gume, s oznakom M+S ili obilježene snježnom pahuljicom. Ili 4 ljetne gume s lancima za snijeg u prtljažniku. Vozač koji nema propisnu opremu kažnjava se s 40 do 300 eura, a ako zbog neodgovarajuće opreme napravi zastoj u prometu kazna je 500 eura. Za neočišćeni snijeg koji pada s auta u vožnji plaća se novčana kazna od 200 eura.

U Italiji svaka regija sama odlučuje kad i kakvu zimsku opremu zahtijeva od vozača na cestama na svojem području. Većina regija na području sjeverne i srednje Italije odlučila se za datumski određenu uporabu zimske opreme, koja uključuje ili 4 zimske gume ili pak 4 ljetne i lance za snijeg dodatno u opremi.

U pokrajini Aosta zimska oprema zakonski je obvezna već od 15. listopada. Ako ne koristite zimsku opremu, kazna je 40 eura na cestama u naseljima, te 80 eura izvan naselja, dok policija može i zabraniti daljnju vožnju.

U Austriji zimska oprema obvezna je od 1. studenoga do 15. travnja za vozila do 3,5 tona tijekom zimskih uvjeta na cesti. U zimsku opremu spadaju zimske gume s minimalnom dubinom profila 4 mm, odnosno ljetni pneumatici s istom dubinom, te lancima za snijeg za pogonske kotače. Kazna za nepoštovanje propisa je 35 eura, a ako prouzročite zastoj prometa bez zimske opreme ona može doseći i 5000 eura. Stoga, pamet u glavu!

U Njemačkoj zimska oprema nije datumski određena, već je obvezna tijekom zimskih uvjeta vožnje (snijeg na kolniku, ugažen snijeg, snježna “bljuzga” i poledica). U zimskim uvjetima vožnje, vozila moraju biti opremljena s 4 zimske gume (najmanja dubina utora 1,6 mm, iako se savjetuje 4 mm), s oznakom M+S ili simbolom snježne pahuljice.

Vozila s pogonom na sva četiri kotača nisu iznimka. Uporaba ljetnih guma i lanaca za snijeg tijekom zimskih voznih uvjeta nije odgovarajuća zimska oprema. Lanci su obvezni kod ekstremnih zimskih razmjera i kad to zahtijeva postavljena odgovarajuća prometna signalizacija. Kazna za nekorištenje zimske opreme je 40 eura, a u slučaju ometanja prometa najmanje 80 eura.

U Francuskoj je uporaba zimske opreme obvezna tijekom zimskih uvjeta vožnje, odnosno kada je prometnim znakom označena njezina obvezna uporaba, primjerice lanaca za snijeg. Zimska oprema su zimske gume s minimalno 3,5 mm dubokim profilom, odnosno lanci za snijeg. Na planinskim je cestama posebice obvezna upotreba lanaca za snijeg i za vozila opremljena zimskim gumama.

Kazna za vožnju bez zimske opreme iznosi 135 eura. Uporaba zimske opreme (četiri zimske gume) u Švicarskoj nije vremenski određena, obvezna je jedino tijekom zimskih uvjeta (snijeg na kolniku ili poledica) ili kad je prometnim znakom označeno. Ako je istaknut znak s lancima za snijeg, onda to vrijedi za sva vozila osim onih s pogonom na sva četiri kotača.

U slučaju prometne nesreće u zimskim uvjetima lako se krivnja pripiše vozilima bez odgovarajuće zimske opreme. U Mađarskoj zimska oprema također nije vremenski određena. No, u vrijeme obilnih snježnih oborina ili velike količine snijega na kolniku obvezna je uporaba lanaca za snijeg na pogonskim kotačima.

Nama Dalmatincima najbliža skijališta su u Bosni i Hercegovini, gdje bez obzira na vremenske uvjete od 15. studenoga do 15. travnja sva motorna vozila moraju imati odgovarajuću zimsku opremu i moraju je koristiti u uvjetima kada je na kolniku ugažen ili zaleđen snijeg.

Zimska oprema za osobna vozila su četiri zimske gume s oznakom iMS, M+S ili M&S i znak snježne pahuljice profila 4 mm, ili četiri ljetne gume s jednakom dubinom utora i lancima za snijeg. Kazna za neuporabu zimske opreme je 40 konvertibilnih maraka, a ako se prouzroči nesreća zbog neodgovarajuće opreme kazne su od 50 do 200 KM. Bez zimske opreme ne idite niti na Blidinje i Kupres, a da ne govorimo o Vlašiću, Jahorini i drugim skijalištima u BiH.

U našem bližem okruženju, doduše prema istoku su Crna Gora i Srbija. U Srbiji od 1. studenoga do 1. travnja vozila moraju biti opremljena sa sve četiri zimske gume, ako je na kolniku snijeg, led ili poledica. Dubina gazećeg sloja na pneumaticima ne smije biti manja od 4 mm.

Ako su vremenski uvjeti tijekom zimske sezone takvi da nema snijega i leda na kolniku, zimski pneumatici nisu obvezni. Izvan navedenog razdoblja, vozila mogu biti opremljena zimskom opremom. U navedenom razdoblju, izvan naselja, obvezno je (u prtljažniku) imati lance ili druge uređaje za povećanje trakcije. Kazna za neuporabu zimske opreme je 3000 dinara.

U Crnoj Gori zimska je oprema obvezna od 15. studenoga do 1. travnja, bez obzira na vremenske uvjete. Pod obveznom zimskom opremom motornih i priključnih vozila podrazumijevaju se lanci za snijeg pripravni za postavljanje na pogonske kotače, pneumatici minimalne dubine utora na gaznoj površini 4 mm, s tim da pneumatici na pogonskim kotačima moraju biti zimski ili pneumatici s oznakama MS,M+S ili M&S.

Kazne za nepotpunu zimsku opremu idu od 60 do 150 eura, za neuporabu zimske opreme (npr. lanaca za vrijeme snijega) kazna je od 80 do 300 eura. Vozači koji ne posjeduju zimsku opremu isključuju se iz prometa.

Što se podrazumijeva pod zimskom opremom

Zimsku opremu u većini zemalja čine četiri zimske gume, ali ima nekih gdje su dovoljne i ljetne gume s lancima za snijeg u prtljažniku. Već pri temperaturi zraka nižoj od plus sedam stupnjeva Celzija ljetne gume gube elastičnost, kao i svojstva prianjanja na podlogu koju imaju u uvjetima za koja su predviđena.

Najbolje je, već od studenoga, staviti na automobil sve četiri zimske gume, od istog proizvođača (marke), istog modela i istih dimenzija koje propisuje proizvođač vozila. Minimalna dubina profila na zimskim gumama je od 3 do 4 mm, a ljetnih od 4 do 6 mm.

Gume s čavlima dopuštene su u Estoniji, Finskoj, Latviji, Norveškoj i Švedskoj, kao i u planinskim krajevima, kada je to posebnim znakom određeno u Italiji, Francuskoj, Španjolskoj, Švicarskoj i Austriji.

Od 1. studenoga do 30. travnja

Zimska oprema određena je datumom na cestama: u Finskoj od 1. studenoga do 31. ožujka, u Latviji i Litvi od 1. prosinca do 30. travnja, u Estoniji od 1. prosinca do 1. ožujka, u Švedskoj od 1. prosinca do 31. ožujka, u Norveškoj, kao i Rumunjskoj od 1. studenoga do 31. ožujka.