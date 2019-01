Veliki fotoizvještaj s gradskih trgova: ovako je Hrvatska dočekala 2019. godinu

Hrvatska je dolazak 2019. proslavila dočecima na otvorenom po lijepom vremenu od Osijeka, preko Zagreba do Dubrovnika.

Na glavnome zagrebačkom trgu veselo se, uz pjesmu, ples i vatromet, ušlo u Novu 2019. godinu, a čestitku Zagrepčanima i njihovim gostima tradicionalno je uputio gradonačelnik Milan Bandić. Na Trgu bana Josipa Jelačića priređen je spektakularni doček Nove godine, uz nastup DJ Akademije i "Četiri tenora" koje je pratio Revijski orkestar.

Nakon seta elektronske glazbe na pozornicu na glavnome zagrebačkom trgu u 22,30 sati stigla su "Četiri tenora" - Đani Stipaničev, Marko Pecotić, Vladimir Garić i Filip Hozjak, koji su uz pratnju Revijskog orkestra i pod ravnanjem Dinka Apellta izveli agramerske pjesme.

Na pozornicu je zatim došao gradonačelnik Bandić, koji je, uz već tradicionalni vatromet, u društvu sa sugrađanima odbrojavao posljednje minute stare godine te svima čestitao novu 2019., a nakon toga uslijedio je koncert Hladnog piva, koji 30. obljetnicu proslavlja i tim koncertom.

Tisuće Riječana proslavile su dolazak nove 2019. godine na riječkom Korzu, uz glazbu i veliki ponoćni vatromet, a novogodišnju čestitku s pozornice u središtu grada uputio im je gradonačenik Vojko Obersnel koji je poželio svima sretnu novu godinu, puno ljubavi i sreće u 2019.. "Večeras počinjemo odbrojavati zadnjih 365 dana do 2020., kada ćemo biti Europska prijestolnica kulture, a onda zabava svaki dan!" rekao je Obersnel.

Dubrovčani i njihovi gosti, njih oko šest tisuća, Novu su 2019. godinu dočekali na prepunom Stradunu uz koncert Nine Badrić i Tonyja Cetinskog, a okupljenom mnoštvu čestitao je i dubrovački gradonačelnik Mato Franković.

Program dočeka počeo je u ponedjeljak na Staru godinu Dječjim dočekom uz Miu Negovetić i Supercover band, kao i tradicionalnom kolendom Folklornog ansambla Linđo, Zbora Libertas i Gradske glazbe Dubrovnik.

Nekoliko tisuća Splićana i njihovih gostiju novu 2019. godinu dočekali su na Rivi uz pjesme grupe Magazin i Jasmina Stavrosa koji su ih usprkos niskim temperaturama od svega par stupnjeva i buri uspjeli zagrijati, a posebnu draž dočeku dao je spektakularni vatromet.

Posljednje sekunde stare godine s građanima su na pozornici brojali gradonačelnik Andro Krstulović Opara i župan Blaženko Boban koji su novoj 2019. godini nazdravili šampanjcem.

To je bio treći doček nove godine u Splitu s obzirom na to da je nakon tradicionalnog klapskog pjevanja ispod ure od podne do 15 sati na Pjaci održan legendarni doček rane nove godine "Uranila Nova" i dječja Nova godina u Đardinu.

Osim u svojim domovima i brojnim ugostiteljskim objektima, veliki broj Osječana Novu 2019. godinu dočekao je na središnjem gradskom Trgu Ante Starčevića. Doček Nove godine na Trgu Ante Starčevića organizirao je grad Osijek, a građani su bili počašćeni čajem s rumom i kuhanim vinom te vatrometom uz ponoćni valcer. Na dočeku Osječane su zabavljali Igor Delač i "Aura bend" te Tamburaški sastav "Lege".

Brojnim sugrađanima u dočeku Nove Godine na središnjem gradskom trgu pridružili su se osječki dogradonačelnici Žana Gamoš i Boris Piližota.

I ove godine uz sufinanciranje Grada Osijeka, u sklopu Adventa u Osijeku, organiziran je novogodišnji doček za djecu točno u podne uz puštanje balona u zrak, vatromet, konfete i dječji šampanjac.

U Varaždinu je održana Novogodišnja utrka na kojoj je sudjelovalo više od 400 trkačica i trkača iz deset zemalja a pobjednici su Kenijac Samuel Naibei Kiplimo i Katarina Vukančić iz Zagreba. To je jedan od rijetkih sportskih događaja u svijetu koji se održava na prijelazu iz jedne kalendarske godine u drugu. Start je bio na varaždinskom Korzu, a 4,8 kilometara ulicama i trgovima središta grada prvi su pretrčali Kiplimo (12 minuta i 58 sekundi) i Vukančić (15:36).

Predsjednica Republike Kolinda Grabar Kitarović Novu je godinu dočekala u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Zagreba, a prethodno je posjetila i zagrebačku policiju gdje je građanima čestitala Novu godinu.

Čestitam svima novu godinu, da nam svima bude sretnija i uspješnija, rekla je predsjednica tijekom posjeta operativnom dežurstvu Policijske uprave zagrebačke.

Predsjednica je prethodno posjetila i Dom za starije osobe Sveta Ana te se susrela s dežurnim djelatnicima Zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba.