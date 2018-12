Sudska presuda kao opasan korak prema totalitarizmu: Hrvatska postaje opasnija za demokraciju nego u devedesetima

Svi znamo o čemu se radi, a opet, valja ponoviti, usprkos mučnini koju izaziva. Sutkinja Snježana Šagud kaznila je satiričare News Bara zbog teksta iz svibnja 2015. pod naslovom “Hitna pomoć oživljavala Bujanca nakon vijesti o zapljeni kokaina vrijednog 44 milijuna eura”. Prema Bujančevoj tužbi, u tom su tekstu objavljeni neistiniti i uvredljivi navodi, cijeli tekst je netočan i newsbarovci moraju platiti dvanaest tisuća kuna, piše Jutarnji list.

Sud se složio - zamislite - s optužbom da su satiričari izmijenili stvarnost i da, zapravo, Hitna nije oživljavala Velimira Bujanca. A sutkinja je vjerojatno jedina osoba na svijetu koja je povjerovala u slogan spomenutog portala koji glasi “News Bar - Vijesti kojima se vjeruje”.

Hrvatski suci su uglavnom rijetko viđena vrsta i više nikoga ne čudi kada predsjednik Županijskog suda u Zagrebu, Ivan Turudić, predloži da bi zatvorskom kaznom od tri do pet godina trebalo kažnjavati sve koji bi tvrdili da Srbija nije počinila agresiju na Hrvatsku nego obrnuti ili da Domovinski rat nije oslobađajući, nego građanski. To nije bila šala nego je čelna osoba jedne od najvažnijih sudskih institucija sasvim ozbiljno predložila inicijativu zbog koje bi, recimo, u zatvoru završili povjesničari Hrvoje Klasić ili Dragan Markovina. Uostalom, prije pola godine sud je kaznio najboljeg hrvatskog pisca Antu Tomića zbog njegovih komentara o neoustaškim tezama Zlatka Hasanbegovića. Sudački argumenti redovito se svode na duboku bol i uznemirenost tužitelja, njegovu povrijeđenu čast, nesanicu, a sada je Bujanec čak proglašen uglednim novinarom.

Ok, ukusi se razlikuju, ali to ovdje nije najvažnije. Presuda News Baru zapravo je maligna osuda satire, a to je opasan korak prema totalitarizmu, čak i ako, vjerojatno, drugostupanjski sud ukine tu besmislicu. Možemo zamisliti kako bi u katoličkoj Hrvatskoj prošao moj omiljeni komičar Bill Maher kada bi ovdje izjavio: “Ako imate nekoliko stotina sljedbenika i dopustite da neki od njih maltretiraju djecu, onda vas zovu vođom kulta. A ako ih imate milijardu, onda vas zovu papom”. Nesumnjivo bi bio izvrgnut tjeralicama od strane lokalnih fundamentalista, a možemo se okladiti da bi sud kaznio Mahera zbog uvredljivih komentara na račun katoličke većine.

Ako ćemo banalizirati, treba li kazniti stand up komičarku Marijanu Perinić koja u nastupima muža Kolinde Grabar-Kitarović, Jakova Kitarovića, naziva “najtišom i najkrupnijom prvom damom”. Neka druga sutkinja mogla bi zaključiti da je Jakov izvrgnut javnom sramoćenju zbog aluzija na debljinu, a posebno zato jer ga se tretira kao damu. Mislite da pretjerujem? To ste sigurno mislili i kad ste čuli da Bujanec tuži News Bar, a vidimo što se dogodilo. U ludim zemljama nema granice između realnosti i fikcije. Hrvatska postaje opasnija za demokraciju nego u devedesetima, kada je Franjo Tuđman držao pravosuđe na uzdi. Ali i svemoćni Tuđman je izgubio proces protiv Ferala zbog fotomontaže i teksta “Kosti u mikseru”, dok se danas satira sankcionira.

Satira smeta zagovornicima totalitarizama svih vrsta. Svejedno radi li se o sudovima koji štite ex-naciste i osuđene dilere ili mahnitim islamskim fundamentalistima. Idući tjedan navršit će se točno četiri godine otkad su braća Kouachi 7. siječnja 2015. upala u redakciju satiričnog lista Charlie Hebdo i pobili 11 novinara i karikaturista uzvikujući da su “osvetili poslanika (Muhameda)”. Iako ovdje ne lete meci, došlo je vrijeme da u Hrvatskoj obučemo majice na kojima piše “Je suis News Bar”, piše Jutarnji list.