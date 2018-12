Kao, nema se, a sve više se putuje: značajno skočila prodaja novogodišnjih i skijaških aranžamana, evo koje su Hrvatima omiljene destinacije za zimovanje

Hrvati putuju u velikom broju i ove zime, pa je prodaja paket-aranžmana u turističkim agencijama za kraj prosinca i siječanj veća do 15 posto od one lani u isto vrijeme.

Pokazalo je to i istraživanje o stanju prodaje blagdanskih putovanja i zimovanja, koje je nedavno provela Udruga hrvatskih putničkih agencija (UHPA) među svojim članicama. Rezultati istraživanja potvrdili su već dobro poznatu činjenicu da su hrvatski građani i ove godine Božić tradicionalno proveli u krugu obitelji i prijatelja, dok će se na putovanje izvan mjesta stanovanja odlučiti za novogodišnje blagdane, a potom i na skijanje do kraja školskih praznika.

Prodaja novogodišnjih aranžmana u Hrvatskoj i inozemstvu kod većine je agencija na razini prošlogodišnjih rezultata ili veća do 10 posto.

Najpopularniji gradovi za novogodišnja putovanja su Dubrovnik, Opatija i Split, a pojačano je zanimanje za aranžmane za Bašku Vodu, Fužine, Rijeku, Pulu, Poreč, Rovinj, Vodice i toplice.

Prema informacijama agencija, kada je u pitanju inozemstvo, naši građani najčešće se odlučuju dočekati Novu godinu u Beču, Budimpešti, Londonu, Parizu, Pragu i Rimu.

Ljubitelje dalekih putovanja i krstarenja očekuje zanimljiva ponuda putovanja s garantiranim polascima u brojna odredišta u Aziji, Africi, Južnoj i Sjevernoj Americi, koja se odlično prodaju.

Hrvatski građani će na skijanje u najvećem broju krenuti u terminu zimskih školskih praznika, koji traju do 11. siječnja 2019. godine. U „hrvatskom skijaškom tjednu“ od 5. do 12. siječnja 2019., kada su cijene povoljnije, putovat će oko stotinu tisuća naših građana, a tijekom cijele ove skijaške sezone do kraja ožujka procjenjuje se da će oko 200 tisuća Hrvata biti na skijanju.

Najčešće će skijati u Gerlitzenu, Nassfeldu, Kronplatzu, Livignu, Marillevi, Folgariji, Passo Tonaleu, Sillianu, Cortini d'Ampezzo te slovenskim skijalištima (Kranjska Gora, Krvavec, Pohorje).

Kupres i Jahorina u susjednoj Bosni i Hercegovini vrlo su popularni zbog blizine i povoljnih cijena. Nekoliko agencija u ponudi ima skijanje na Platku i Sljemenu.

Porast prodaje adventskih putovanja na domaćem tržištu je veći za oko 10 posto, dok u inozemstvo tijekom Adventa putuje 12 posto više građana nego lani.

Zagreb je prvi izbor kada se radi o adventskim putovanjima u Hrvatskoj. Zamjetan je porast organiziranih grupnih dolazaka iz susjednih zemalja (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Mađarska, Slovenija, Srbija), kao i dalekih tržišta (Japan, Kina, Koreja).

Hotelski kapaciteti i privatni smještaj u Zagrebu i okolici rasprodani su već nekoliko tjedana pa će onima koji se odlučuju u zadnji tren biti teško naći smještaj u hrvatskoj metropoli. Gotovo uz bok Zagrebu po popularnosti je Čazma s "Božićnom bajkom" na imanju obitelji Salaj, a pojačano zanimanje adventska putovanja također bilježe Marija Bistrica, Opatija i Split.

Kada je riječ o adventskim putovanjima u inozemstvo, naši građani se najradije odlučuju za cjenovno povoljna jednodnevna ili dvodnevna putovanja autobusom u okolne države. Najpopularnija odredišta su Graz, Beč, Bratislava, Budimpešta, Prag i Salzburg.

Kod odabira načina smještaja, hrvatski putnici prema podacima agencija se najčešće odlučuju za hotelski smještaj (79,2 posto) dok se manji dio rezervacija odnosi na privatni smještaj (20,8 posto). Kod plaćanja putovanja, Hrvatima je kartica i dalje nezamjenjiva pa 75 posto njih plaća putovanje karticom, a samo 25 posto Hrvata putničke aranžmane za prosinac i siječanj plaća gotovinom.