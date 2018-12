Konačno više ne moramo šetati od šaltera do šaltera: jednim klikom moguće je doznati koliko u svakoj banci stoji 13 najčešćih usluga

Europska pravila i internet olakšali su život ljudima, koji lakše nego prije mogu doznati cijene bankarskih usluga i proizvoda, i to na jednome mjestu – na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke (HNB) i njezinoj mobilnoj aplikaciji.

Od studenog je Hrvatska narodna banka počela objavljivati tablice za 13 proizvoda koje građani najviše koriste i plaćaju.

U slučaju promjene neke od objavljenih informacija, banke su dužne o tome odmah izvijestiti HNB, koji potom ažurira objavljene informacije.

Relativno jednostavno i brzo može se, primjerice za prekoračenja po tekućem računu, na HNB-ovoj stranici dobiti tablicu s popisom kamata koje sve banke obračunavaju na dopuštene minuse, dok biste prije morali rudariti po stranicama svake banke tražeći tarife i onda ih izlistavati tražeći jedan podatak.

Danas je to jednostavnije jer se podaci o kamatama nalaze na jednome mjestu, u jednoj tablici, te se brzo može doznati da banke korištenje dopuštenog minusa po tekućim računima uglavnom naplaćuju po fiksnim kamatama, no neke imaju promjenjive kamate. Slatinska ima najmanju fiksnu kamatu na dopušteni minus do 4999 kuna od četiri posto i 5,90 posto na iznose preko 5000 kuna. Trenutačno najveću godišnju kamatu od fiksnih 9,41 posto naplaćuje Hrvatska poštanska banka. Za minuse po tekućim računima banke najčešće naplaćuju od 8,40 do 9,40 posto kamatne stope.

Podizanje novca kreditnim karticama skup je posao, poznata je stvar. Uglavnom se gotov novac podiže debitnim karticama, no i ta podizanja mogu koštati lijepu svotu ako se ne obavljaju na bankomatima banke izdavateljice kartice.

Neke banke naplaćuju provizije u postotku od iznosa uz minimalne iznose, druge banke imaju kombinaciju fiksnih naknada i provizija. Podižete li tisuću kuna debitnim karticama na bankomatima drugih banaka u zemlji, izvan bankomatskih mreža vaše banke, znajte da će vas taj posao koštati od 14 kuna u Kreditnoj banci Zagreb, 15 kuna u Sberbank, J&T i Croatia banci, po 20 kuna u Imex, Jadranskoj, KentBank i Raiffeisenbank, 25 kuna naknade naplatit će OTP, 27,5 kuna Zagrebačka, a 29 kuna Erste&Steiermärkische.

Oni koji često podižu manje iznose neka promisle dvaput, jer je tako najskuplje podizati novac na bankomatima. I kod tih poslova cijene su šarolike.

Tako 100 kuna podignutih debitnom karticom na bankomatima banaka koje su ih izdale ne košta ni lipe, ali ako novac podižete na bankomatima drugih banaka, podizanje tih 100 kuna najmanje će, i to 9,5 kuna, naplatiti Zagrebačka banka, po 10 kuna naknade naplatit će Slatinska i J&T banka, 10,40 kuna Kreditna banka, 10,50 kuna Croatia, po 11 kuna koštat će vas podizanje stotinu kuna u Erste&Steiermärkische i Jadranskoj banci, po 20 kuna u Hrvatskoj poštanskoj banci i Raiffeisenbank, u Addiko 22 kuna, a u OTP banci naknada iznosi 25 kuna.

Ako ste debitnom karticom OTP banke na bankomatima drugih banaka podigli 10 puta po stotinu kuna, ukupno ste platiti 250 kuna naknade, dok je ukupni ceh za takva podizanja novca na bankomatima drugih banaka klijente Zagrebačke banke koštao 95 kuna.

Čini se malo, ali skupi se troška na godišnjoj razini. Osim toga, svi vlasnici tekućih računa plaćaju vođenje osnovnih tekućih računa ili pakete koji godišnje mogu koštati od 258 do 1200 kuna, svako plaćanje računa na banci košta, većina banaka naplaćuje i online plaćanje računa po jednu ili dvije kune, dok su plaćanja na šalterima, u poslovnicama banaka, najskuplja opcija za plaćanje računa, pa je jasno da se troškovi nagomilaju na lijepu hrpu.

Tako su banke u prvoj polovini ove godine imate neto prihod od naknada i provizija od 1,67 milijardi kuna, što je bilo za 18,6 milijuna kuna više nego u istom polugodištu prošle godine.

Dogodine će svaki klijent banke imati pravu informaciju o svim svojim troškovima u bankama za sve usluge. Banke će, po novim pravilima, jednom godišnje morati građanima klijentima slati informaciju o iznosima svih naknada i provizija koje su im obračunate u jednoj godini.

Prva izvješća o naknadama, za studeni i prosinac ove godine, banke će dostaviti potrošačima u studenome 2019., a od tada će slati potrošačima izvješća o naknadama za prethodnu kalendarsku godinu svakog siječnja.