Antologijski mudraci iz sabornice: s ponosom vam predstavljamo pregled ovogodišnjih bisera domaće proizvodnje

HEAVY MENTAL ŽIVI VJEČNO

Ja sam žrtva paljbene skupine u Saboru koja me tuži za govor mržnje. Tko su ti ljudi? To su mentalni Jugoslaveni koji ne mogu promijeniti svoj mentalni sklop, to je kulturološko, antropološko i psihološko pitanje, ne ekonomsko i političko. Taj se mentalni sklop transgenetski prenosi. Ne možemo izaći iz toga, ukopani smo u te rovove. Ti bivši ali i sadašnji mentalni Jugoslaveni govore isprazne fraze, apstraktne govore. Tko su te glave? Tu sjede. Ne znam jel' su Histrijani, Istrijani, jesu još pod talijanskom okupacijom tamo gore, bili su pripadnici tzv. ferijalnih saveza, dobili su šatorska krila, pjevali partizanske pjesme, SKOJ-evci, policijski odgoj je vaspitavanje, predavali su tamo: Uloga bosanskog tovarnog konja u NOB-u.

Željko Glasnović, nezavisni saborski zastupnik

ŽELE GENETIČAR

Tu se rokate oko Bandića, a on je jedan od vas. On je primjer homojugoslavenikusa.

Željko Glasnović, nezavisni saborski zastupnik

ŽELE DIJAGNOSTIČAR

Dobili ste medije koji su moralni tifusari i imaju moralnu sidu.

Željko Glasnović, nezavisni saborski zastupnik

ZA ČIST POGLED U DOLJE SUTRA

Otiđite okulisti. Vi osobno, možda bi mogli... Ozbiljni novinari vide da se ozbiljne stvari događaju.

Milan Kujundžić, ministar zdravstva, na opasku novinara da nitko ne vidi reforme u njegovom sektoru

DRAGOVOLJAC DOMOVINSKOG INATA

Dobrovoljno se dajem na raspolaganje, ali tražim to i od gospodina Glasnovića, da se podvrgnemo psihijatrijskome vještačenju, jer mislim da taj čovjek nije zdrave glave.

Goran Beus Richembergh (GLAS), saborski zastupnik

PO URE KANDIDATURE

Osvojit ću vlast i pokrenuti Hrvatsku na pravi način, idem na izbore!

Ivica Todorić, nakon izručenja iz Engleske

SLET OKOLNOSTI

Nisam bježao, nego sam se tamo zatekao kad mi je oteta imovina.

Ivica Todorić, pred istražnim sucem

NETOLERANCIJA IZNAD SVEGA

HDZ-u ne pada rejting. Otporan na sve afere jer ološ bira ološ.

Igor Miošić, dubrovački aktivist i profesor etike

POMACI SE VIDE I IZ AUSTRIJE!

Nedavno su Austrijanci tražili nekoliko stotina radnika i preko našeg Zavoda za zapošljavanje, ali javilo ih se samo 70-80. To je signal da naši ljudi ne trče drage volje preko granice, ali i da vide da se i kod nas događaju pozitivni pomaci s plaćama.

Gari Cappelli, ministar turizma

SITNE SVAĐE I MAKLJAŽE

To vam je tako u braku.

Nada Murganić, ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, komentirajući povlačenje optužbi za obiteljsko nasilje Mare Tomašević, supruge požeško-slavonskog župana

STRUČNJAK ZA DOMOLJUBNA SHITANJA

Danas se u Hrvatskoj nudi plaća od 1500 eura, stan i hrana, ali nešto se događa i ljudi odlaze van. Je li to pomodarstvo ili više nemamo taj domoljubni osjećaj? Mi smo '90-ih dolazili ovamo, branili domovinu i nije nam bilo teško. Ne bi trebalo biti teško ni onima u radnom odnosu danas jer ostati ovdje nije samo ekonomsko nego i domoljubno pitanje prvoga reda.

Momir Karin, pomoćnik ministrice obrazovanja, na otvaranju obnovljene zgrade Osnovne škole u Svibu, Općina Cista Provo

BOLJA OD MIROVINE BOJOVNIKA JE SAMO PLAĆA SABORNIKA

Jeste li za to da pri odlasku u Irsku hrvatski branitelji imaju prednost?

Nenad Stazić, SDP-ov saborski zastupnik

E DA SAM JA TAMO BIO...

Izgleda da u svibnju 1945. posao nije obavljen temeljito. Kakva šlampavost pobjednika!

Nenad Stazić, SDP-ov saborski zastupnik

KRATKO I GLUPO

Ta konvencija jednostavno ne služi ničemu.

Hrvoje Zekanović, saborski zastupnik Hrasta, o Istanbulskoj konvenciji

HAJKA ZA LAKU NOĆ

Moj osobni rejting je nula, a bio bi i minus 10 kada bi se to moglo iskazati u anketama. Agencije koje provode ankete rade u interesu HDZ-a. Interesni uvozni lobiji i krupni kapital otvorili su hajku na mene kada sam počeo govoriti o Agrokoru, inzistirati na istini i razotkrivanju kapitala i pitati 'di su pare'.

Davor Bernardić, predsjednik SDP-a

POGLED SVISOKA

Bilo bi mi drago da možemo igrati ozbiljnu utakmicu s oporbom. Sad je 12 razlike, bit će duplo.

Andrej Plenković, predsjednik Vlade i HDZ-a

NE MOŽEŠ VIŠE ČOVJEKA POZVAT NI NA KAVGU...

Nisam mu prijetio, nego sam ga pozvao da mi vani objasni u čemu je problem, ali vjerojatno se on mene toliko boji da je to shvatio kao nekakvu fizičku prijetnju.

Nikola Grmoja (Most) o svađi sa Hrvojem Zekanovićem (Hrast) na rubu fizičkog obračuna u sabornici

NE MOŽEŠ VIŠE ČOVJEKA POZVAT NI NA KAVGU (2)...

Mislim da je gospodin Grmoja došao do gospodina Zekanovića da ga pozove na kavu da vani rasprave, a pitanje je kako je to gospodin Zekanović shvatio.Vidio sam da nije dobro niti primljeno u javnosti, nekih stvari se trebamo suzdržati.

Božo Petrov, čelnik Mosta i saborski zastupnik

ODNIO VRAG ŽURBU, TEK JE FINALE!

Hajduk je opravdano poručio da nije čestitao jer su na pripremama, ali su rekli da će to napraviti po završetku finala, odnosno kada se vrate s priprema, a možda i ranije.

Vilson Džoni, bivši nogometaš, o tome zašto Hajduk nije čestitao Dalićevim vatrenima plasman u finale Mundijala

OD ŠKOLE IMAM... I VIŠU DEMAGOŠKU

Dok sam vodila općinu, radila sam to na korist mještana. Većina današnjih političara to ne radi.

Ružica Vukovac, bivša Mostova državna tjanica u Ministarstvu poljoprivrede

NAKARADNA IGRA

Sve što trebaš napraviti; napuniti bateriju na svom mobitelu, pronaći mjesto u Osijeku, opaliti fotku i poslati u inbox do 28.11. 2018. Sve fotografije bit će objavljene na našem profilu. 10 fotografija s najviše lajkova odvodi autore na dnevno druženje s Ivanom Vrdoljakom.

objava na službenoj Facebook stranici mladeži HNS-a

MRZIM RASIZAM I SVE TE ARAPE, CRNCE...

- Ovo što je HZZO dao to je samo jedna košarica. Naš anemični dezerter primio je puno ljepše poklone za Crnčuge i arapčuge siluju, ubijaju i teroriziraju po svijetu. Znači, svaki azilant ili supsidijarno zaštićena osoba u Hrvatskoj dobiva: boravak...

- Dobro, ali ne smijemo ovo, znate, na rasnoj osnovi ne smijemo vrijeđat...

- Nije rasna osnova, to su teroristi i kriminalci.

- Dobro. Samo u emisiji nema rasnog vrijeđanja. Dobro?

- Ni nema ga. Ja nisam rekao...

- Dobro.

Zoran Grgić, analitičar i bivši član Vijeća za građanski nadzor sigurnosnih službi, u dijalogu s Velimirom Bujancem, gostujući u emisiji "Bujica"

DIJAGNOZA, SAMO PITANJE JE ČIJA!

Oni namjerno šire sidu na ljude oko sebe.

Zoran Grgić, analitičar, bivši član Vijeća za građanski nadzor sigurnosnih službi, o migrantima

JOGURT REZOLUCIJA

Htjela sam biti slobodna. Htjela sam imati mogućnost u dućanu birati između raznih vrsta jogurta, i da ne moram vlastima priopćavati koliko ću kruha trebati idućeg tjedna.

Kolinda Grabar-Kitarović, predsjednica RH

ETO, SAD I TO ZNAMO

Mislim da zapravo ova koncentracija na afere, koliko god one bile važne kao predmet istrage pravosudnih tijela u javnom prostoru, nije dobra i dalje utječe na iseljavanje stanovništva iz Hrvatske.

Kolinda Grabar-Kitarović, predsjednica RH

NAVIJAČKI POUČAK

Tko ne navija za Hrvatsku nije Hrvat.

Mladen Grdović, pjevač

ČOVJEK OD RIJEČI...

Kad bih morao ići u zatvor, ja bih napravio isto što i general Praljak... Nikad u životu ne bih ušao u hrvatski zakon nevin.

Zdravko Mamić, prije bijega pred hrvatskim pravosuđem u BiH

ŽRTVOSLOV U MUTNOM

Ja sam politički procesuirana osoba.

Zdravko Mamić

PA KUD SVI NA MENE?!

Ne sjećam se da je itko bio toliko napadan i diskreditiran kao ja.

Zdravko Mamić

ARGUMENTI IZNAD SVEGA

Ti si jedan pokvareni monstrum, pokvareno đubre, pitaš me imam li jedan dokaz. Evo ti dvadeset dokaza! Sud je lagao, izmislio, sud je konstruirao... Kako te nije sram... Čiju ulogu ti glumiš, za koga radiš? Ti si smeće jedno malo!

Zdravko Mamić, odgovarajući na konferenciji za novinare

ŽRTVOSLOV U MUTNOM

Znam, moje ponašanje je neobranjivo, ali kada će se mene prestati provocirati, do kada?!

Zdravko Mamić

MISTERIJE LIDERA 21. STOLJEĆA

Javnost nije čula moj program, on će nastajati.

Marko Vučetić, nezavisni zastupnik, najavljujući svoju kandidaturi za predsjedničke izbore, sreeinom studenoga

NEMA IMETKA DO PUŠKE I METKA

Zakon o nabavi i posjedovanju oružja posebice bih podržao kada bi olakšao da svaki psihički i fizički zdrav Hrvat, koji se nalazi u pograničnim dijelovima s bivšom neprijateljskom Srbijom, ima oružje pod kontorolom i pri ruci, jer tko zna što donosi noć i budućnost.

Stevo Culej, saborski zastupnik HDZ-a

NIJE PRIJETNJA, SAMO KAŽEM

Mislim da ćete svi skupa uskoro moliti Boga da nas doista i nema, a ne samo Gordana Jandrokovića, da nam spriječe dolazak na Vinkovačke jeseni da biste mogli na miru zaplesati šokačko kolo.

Bruna Esih, zastupnica Neovisni za Hrvatsku, obraćajući se u saborskoj raspravi premijeru Plenkoviću

GRANIČNI SLUČAJ

Ove godine smo došli s jednim društvom iz jednog malog mjesta iz Gorskog kotara iz Primorsko-goranske županije, iz Gomirja, iz zapravo najzapadnijeg mjesta srpskog u, ajmo reći, Republici Hrvatskoj.

Petar Mamula, dožupan Primorsko-goranske županije, u izjavi za srbijanske medije tijekom boravka na Festivalu trube u Guči

TEORIJE UROTE I KOROTE

Nama se čini primjereno postaviti pitanje uzročno-posljedične veze pražnjenja Slavonije i drugih hrvatskih krajeva s migrantskom krizom i pokretanjem nekoliko milijuna ljudi prema granicama Europe. U svjetlu ovih procesa možda dobivamo i odgovor kako smo i zašto primljeni u EU.

dr. Tade Jurić, profesor Odjela za povijest Hrvatskog katoličkog sveučilišta

ČIJI JE VEĆI? PITAJ PERNARA!

Slovenija uopće nema ratnu mornaricu. Da Hrvatska pošalje jedan ratni brod tamo, cijelo ovo natezanje bi prestalo. Više ne bi ove policijske slovenske kade maltretirale naše ribare, nego bi shvatili da je Hrvatska suverena zemlja, da štiti svoje more i da u našim vodama nemaju što raditi. Cijelo ovo natezanje i prepucavanje koje traje mjesecima bi trenutačno prestalo... Ovo je jednostavno situacija, kako bi Trump rekao – moj je veći. Treba jednostavno Slovencima reći: "Naš je veći" i – doviđenja.

Ivan Pernar, saborski zastupnik Živog zida

ORBANE, SJEDI, JEDAN!

Orban je nedovoljno... Njegova politika je politika kompromisa i nezamjeranja. Sve dok je Mađarsku u EU-u, znači da on provodi slugansku politiku. Da je Orban doista dobar državnik, EU bi iz svog članstva izbacio Mađarsku.

Ivan Pernar, saborski zastupnik Živog zida

ČUVAJMO TOPLINU SVOG MITRALJESKOG GNIJEZDA

Pobogu, pa objasnite mi situaciju u kojoj netko može u pet različitih država platiti šverceru po 400-500 eura da ga prošverca do granice, dakle na šverc potrošiti 2000 eura, onda se tri mjeseca probijati kroz šume, spavati na otvorenom, na ledu i na žegi, u ta tri mjeseca putovanja potrošiti još toliko za hranu i ostale potrepštine, a mogao je sve to izbjeći da je jednostavno u Turskoj kupio avionsku kartu za Njemačku koja košta 150 eura? Smrdi li vam tu nešto?

Martin Pauk, splitski gradski vijećnik (Neovisni za Hrvatsku)

ČUVAJMO TOPLINU SVOG MITRALJESKOG GNIJEZDA (2)

Trebamo slijediti primjer Mađarske. Postavio bih visoku ogradu s bodljikavom žicom tamo gdje je to moguće, a u planinskim dijelovima bih intenzivirao broj pripadnika naših oružanih snaga, na svakom centimetru granice bih uspostavio nadzor dronovima i termalnim kamerama tako da ni ilegalni zec ne može prijeći granicu. S obzirom da ilegalci niti najmanje ne poštuju imigracijske zakone zemalja u koje dolaze, pa tako ni hrvatske zakone, u drugom redu iza žice i granične policije bih postavio dobro opskrbljena mitraljeska gnijezda i najelitnije vodove vojske, čisto iz razloga da ilegalci vide ozbiljnost i da shvate da Hrvati nisu papci poput Šveđana, te da smo spremni braniti sigurnost naših domova, gradova, žena, majki i sestara.

Martin Pauk, splitski gradski vijećnik (Neovisni za Hrvatsku)

SKAKANJE S MOSTA U VLASTITA USTA

U vrijeme kada je Most upravljao Hrvatskim saborom ocjena Sabora je bila dvostruko veća, a saborski zastupnici su radili. A kad je Most izišao iz vlasti, onda ste dobili sramotu od države.

Božo Petrov, saborski zastupnik Mosta

ŽIČANI SLOM

Ja, kao Hrvat koji poznaje mentalitet Istoka, predlažem da odmah počnemo raditi na fortifikacijskim preprekama.

dr. Nizar Shoukry, član Glavnog odbora Mosta i potpredsjednik Skupštine Vukovarsko-srijemske županije, o migracijskim valovima