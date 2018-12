Donosimo veliki vodič kroz bolnice za 2019. godinu: gotovo milijun pacijenata na listama čekanja, samo iz Dalmacije ih je više od 140 tisuća!; Pročitajte koliko se čeka za pojedini pregled, neke brojke će vas šokirati

Na listama najveće dalmatinske bolnice, KBC-a Split, termin čekaju 86.072 pacijenta, a prosjek čekanja je nešto veći od državnog i iznosi punih šest mjeseci (181 dan)

Hrvatsko zdravstvo u novu, 2019. godinu ulazi s više od 850 tisuća ljudi na listama čekanja. Prema zadnjim objavljenim podacima HZZO-a, za neki pregled, dijagnostičku pretragu i operacijski zahvat upisano je 865.080 osoba, a prosječno se na termin čeka otprilike 5,5 mjeseci, ili točno 164 dana.

Od toga broja, čak 140.489 osoba čeka u nekoj od četiriju dalmatinskih bolnica. Najviše ih je, logično, na listama najveće ustanove, KBC-a Split, gdje svoj termin, prema HZZO-ovim podacima, čekaju 86.072 pacijenta, a prosjek čekanja je nešto veći od državnog i iznosi punih šest mjeseci (181 dan).

U zadarskoj Općoj bolnici, liste broje 20.853 pacijenta, s prosječnim čekanjem od 164 dana, u dubrovačkoj je evidentiran 12.871 pacijent, s čekanjem od 181 dana, kao i u Splitu, dok su u Općoj bolnici Šibensko-kninske županije na listama 20.593 upisa, uz prosječno čekanje do potrebnog pregleda, pretrage ili zahvata od 177 dana.

Državni prosjek

Ako detaljnije analiziramo liste splitskoga KBC-a, dolazimo do podatka da se na prvi specijalistički pregled čeka čak 4,5 mjeseci (134 dana), što se taman uklapa u državni prosjek i potvrđuje da pacijent u javnom zdravstvenom sustavu ne može baš tako lako do specijalista.

Najdulje se u Splitu, prema HZZO-ovim podacima, čeka na prvi pregled kod endokrinologa i reumatologa, čak 10 mjeseci, a preduge su liste i kod vaskularnog kirurga, na čiji se prvi pregled čeka 217 dana, slijede kardiologija (209 dana), urologija (155), hematologija (117)...

Osobe kojima treba fizikalna terapija, na prvi pregled kod specijalista doći će tek za 100 dana od upisa, dok, primjerice, djeca na pregled pedijatrijskog pulmologa i neurologa čekaju oko tri mjeseca.

Na Firulama, se, nadalje, gotovo devet mjeseci čeka na operaciju očne mrene, na operaciju krajnika oko sedam mjeseci, a na laparaskopski zahvat na žučnjaku oko 5,5 mjeseci. Za ugradnju endoproteze koljena liste su duge 15 mjeseci, a kuka oko osam mjeseci.

Što se dijagnostike tiče, prevelik pritisak na jedini uređaj za magnetsku rezonanciju u splitskoj bolnici dobro je poznat problem, zbog kojeg HZZO i odobrava snimanje "magnetom" kod privatnika uz uputnicu. Podsjetimo i sada da se, primjerice, za MR mozga u bolnici, prema HZZO-ovim podacima, čeka 16,5 mjeseci, na "magnet" abdomena oko 16 mjeseci, a otprilike toliko su duge i liste za MR zdjelice, donjih i gornjih ekstremiteta ili jednog zgloba.

Predugo se čeka i na ultrazvučno snimanje dojki, čak godinu i devet mjeseci, na UZV color doppler vena liste su duge oko godinu dana, na UZV štitnjače, UZV abdomena i UZV testisa čeka se dulje od pola godine. Što se tiče CT dijagnostike, za tu vrstu snimanja abdomena liste čekanja u splitskoj bolnici duge su oko pet mjeseci, dok se na CT mozga čeka dva mjeseca.

Dosta se čeka i na koronarografiju, nešto dulje od četiri mjeseca, a na elektromioneurografiju (EMNG) više od pet mjeseci.

U bolničkom ravnateljstvu, uz napomenu kako se ti podaci neznatno razlikuju od zadnjeg stanja u njihovu informatičkom sustavu, naglašavaju kako su svjesni problema i kako stalno predano rade na poboljšanju i unapređenju zdravstvene zaštite, što uključuje i skraćenje vremena čekanja na zdravstvene usluge.

Svijetli primjeri

Osvrnuli su se konkretno na dugo čekanja na UZV štitnjače, za što se, prema zadnjim podacima, čeka 192 dana, navodeći kako je razlog tolikom čekanju nedostatak UZV uređaja, te ističući kako sve pacijente s patološkim nalazom primaju odmah.

Javnosti poručuju da nije sve crno, navodeći primjer Klinike za kožne i spolne bolesti, gdje se za prvi pregled čeka manje od mjesec dana, kao i Ginekološke klinike, gdje gotovo nema lista čekanja, osim ako osoba traži nekog konkretnog liječnika. Ističu i kako ni na Infektološkoj i Psihijatrijskoj klinici nema čekanja, kao ni na Klinici za dječju kirurgiju. Na početak radioterapije, naglašavaju u Ravnateljstvu splitskoga KBC-a, čeka se samo pet dana, na predoperacijski pregled kod anesteziologa 10 dana, za liječenje maligne boli i neuralgije dan do dva, a za liječenje nemaligne boli 20 dana.

Navode nadalje kako su na elektivnoj listi Zavoda za kardiokirurgiju trenutačno 24 pacijenta, a očekivano vrijeme čekanja na zahvat je do dva mjeseca, dok se hitni pacijenti, kojih je trenutačno pet, operiraju u roku od tjedan dana.

– Mogući ekstremi za čekanje mogu se pojaviti upravo zbog čekanja na pregled kod točno određenog liječnika ili ako se nakon obavljenog prvog pregleda osoba upisuje za kontrolu nekoliko mjeseci unaprijed i time statistički diže vrijeme čekanja – objašnjavaju dr. sc. Anton Marović, pomoćnik ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite, i mr. Mirela Stipanović iz Odjela za unapređenje zdravstvene zaštite.

Potvrđuju da je poseban problem nedostatak liječnika pojedinih specijalnosti i subspecijalizacija, što se posebno očituje u reumatologiji, kao i na Zavodu za vaskularnu kirurgiju, ali i na Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, gdje nema dovoljno liječnika, ali ni uređaja, što se nastoji riješiti.

– Uskoro očekujemo postavljanje i puštanje u rad novog uređaja za MR, nabava novog digitalnog RT aparata je u tijeku, kao i opremanje novog operacijskog bloka Kliničkog zavoda za traumatologiju i ortopediju – ističu dr. Marović i mr. Stipanović.

Dubrovačke brojke

U Općoj bolnici Dubrovnik su, prema podacima s HZZO-ove liste, slično kao i u Splitu, problem prvi specijalistički pregledi – liste čekanja na kardiologa duge su, primjerice, 194 dana, za gastroenterologa 170, a nefrologa 155 dana.

No, Zdravko Cvitanović, voditelj Odjela za centralno naručivanje, poručuje kako, zahvaljujući organizaciji posla i koordinaciji, i unatoč nedovoljnom broju liječnika, njihovi pacijenti čekaju osjetno kraće u odnosu na one u većini županijskih bolnica.

– Uprava radi na poboljšanju usluga, a žurni pacijenti, osobito onkološki bolesnici, uvijek ulaze "preko reda" i na to se nitko ne buni. Kod pregleda liječnici preporuče hitnost magneta, ultrazvuka, color dopplera i specijalističkih pretraga, što se žurno rješava prema smjernicama Ministarstva zdravstva – kaže on.

Što se tiče dijagnostike, najdulje se čeka na UZV dojke, oko godinu dana, a Cvitanović objašnjava kako je razlog nedovoljan broj liječnika. Oko godinu dana se, dodaje, čeka i na color doppler perifernih krvnih žila, također zbog manjka kadra. Jedan je liječnik otišao, liječnica je na subspecijalizaciji te radi samo jedan specijalist, ali se hitni slučajevi uvijek prime, objašnjava Cvitanović.

– Ipak, brojni su pregledi na koje se gotovo uopće ili samo malo čeka. Tako se kontrolni pregledi na Infektologiji i Kirurgiji obave isti dan, a za Ginekologiju čeka se samo dva dana. Manje od mjesec dana čekaju kardiološki pacijenti kojima su u dubrovačkoj bolnici ugrađeni stent i premosnica jer kardiolozi javljaju slobodne termine te ih redom popunjavamo.

Do mjesec dana se čeka i na kontrolu pacemakera te za Endokrinologiju, gdje zahvaljujući dvoje specijalista što dolaze sa strane pacijenti telefonom doznaju termin. Do siječnja se čeka i za ergometriju i slične kardiološke pretrage te na Fizikalnu medicinu, gdje je samo jedan liječnik, a drugi radi uz dopusnicu pola radnog vremena – nabraja Cvitanović.

Dodaje i da se gastroskopija (gdje je dvoje liječnika otišlo u Rijeku i Zagreb) i holteri čekaju pet, a bubrežni bolesnici kontrolne preglede do šest mjeseci. Na red za pregled na Neurologiji dolazi se, kaže on, za najviše tri mjeseca, a na Oftalmologiji se čeka jedan do pet mjeseci.

Teško do kardiologa

U Općoj bolnici Zadar također se na dio prvih specijalističkih pregleda predugo čeka. Konkretno, prema podacima HZZO-a, na red kod kardiologa pacijent će doći otprilike za pola godine (153 dana), dok djeca za pedijatrijskog kardiologa moraju čekati dvostruko dulje, gotovo godinu (359 dana). Na pregled dječjeg neurologa čeka se 175, a dječjeg pulmologa 139 dana.

Liste za urologa i vaskularnog kirurga za odrasle pacijente duge su oko dva i pol mjeseca, na endokrinologa i gastroenterologa se čeka oko dva, a fizijatra oko jedan mjesec.

Što se dijagnostike tiče, CT abdomena u Zadru se, primjerice, čeka manje nego u Splitu (81 dan), ali je za CT mozga čekanje dulje (124 dana). Za mamografiju su liste duge 142 dana, za holter EKG 82, a EMNG snimanje 169 dana. Čekanja na snimanje magnetskom rezonancijom je otprilike u hrvatskom prosjeku – liste za MR abdomena duge su 311 dana, MR cervikalne kralježnice 429, MR mozga 415, a MR donjih ekstremiteta 418 dana.

Na color doppler ultrazvučno snimanje krvnih žila čeka se više od pola godine (192 dana), za UZV dojke čekanje iznosi 225, a za UZV štitnjače čak 357 dana.

U Općoj bolnici Šibensko-kninske županije je, prema HZZO-ovoj listi, veliki problem prvi kardiološki pregled, na koji pacijenti moraju čekati gotovo godinu dana (350 dana). Termin kod oftalmologa u Šibeniku se dobije za manje od pola godine (176 dana), kod specijalista nuklearne medicine na red se dođe za 155 dana, kod nefrologa za 151 dan, kod fizijatra za 67, a kod urologa za 50 dana.

Čekanja za endokrinologa (19), gastroenterologa (26) i vaskularnog kirurga (12) su, u usporedbi s nekim drugim ustanovama, zanemariva.

Na operaciju očne mrene u Šibeniku se čeka oko deset mjeseci (311 dan), za mamografiju su, nadalje, liste duge 203 dana, a za UZV dojke više od godinu, čak 403 dana. Liste za ultrazvučno snimanje štitnjače duge su 160 dana, za color doppler vena 197, a UZV abdomena 208 dana. Na CT abdomena čeka se 83, a CT mozga samo 27 dana.

Čekanje na prvi pregled GATROENTEROLOGIJA

KBC Split 31 dan, OB Dubrovnik 170 dana, OB Zadar 60 dana, OB Šibensko-kninske županije 26 dana



KARDIOLOGIJA

KBC Split 209 dana, OB Dubrovnik 194 dana, OB Zadar 153 dana, OB Šibensko-kninske županije 350 dana



VASKULARNA KIRURGIJA

KBC Split 216 dana, OB Dubrovnik 84 dana, OB Zadar 72 dana, OB Šibensko-kninske županije 12 dana



FIZIKALNA MEDICINA

KBC Split 100 dana, OB Dubrovnik 75 dana, OB Zadar 35 dana, OB Šibensko-kninske županije 67 dana



UROLOGIJA

KBC Split 155 dana, OB Dubrovnik 68 dana, OB Zadar 72 dana, OB Šibensko-kninske županije 50 dana



PEDIJATRIJSKA KARDIOLOGIJA

KBC Split 73 dana, OB Dubrovnik 127 dana, OB Zadar 359 dana, OB Šibensko-kninske županije nema podataka



PEDIJATRIJSKA NEUROLOGIJA

KBC Split 89 dana, OB Dubrovnik 45 dana, OB Zadar 175 dana, OB Šibensko-kninske županije 74 dana



PEDIJATRIJSKA PULMOLOGIJA

KBC Split 94 dana, OB Dubrovnik 95 dana, OB Zadar 135 dana, OB Šibensko-kninske županije 37 dana