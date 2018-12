- Pogledajte raspadnute parkete, pod je u cijelom stanu uništen, zidovi, štokovi od vrata, namještaj, sve je uništeno, ali najgori je smrad. Fotografije ne mogu dočarati užasan smrad u stanu. Mješavina pseće mokraće, prašine, znoja i truleži je užasna - priča za Jutarnji list Zvonimir Čuvalo, vlasnik stana u Rudešu, dok novinarima pokazuje njegovih 120-ak četvornih metara iz kojih su dan ranije izašli podstanari poslije tri godine korištenja.

U stanu se zaista osjeti izuzetno neugodan miris, a ne samo da je stan neuredan i prljav, nego je doslovno uništen. Parket je na više mjesta nadignut i raspadnut te prepun mrlja, drveni štokovi od vrata također su uništeni, zidovi puni tragova, prljavi, kuhinjski sudoper do vrha pun crne vode, pećnica prekrivena masnoćom, kupaonice nisu u ništa boljem stanju, a s prozora doslovno visi paučina. Sjedeća garnitura prepuna je mrlja, a jastuci razderani, isto tako izgledaju i kreveti.

Rok za iseljenje

- Psi su očito obavljali nuždu po cijelom stanu - zaključuje vlasnik stana Čuvalo te objašnjava da su podstanari imali pse. Čuvalo je, naime, ovih dana na svom profilu na društvenim mrežama objavio fotografije stana prije i poslije spomenutih podstanara, a objavio je javno i njihova imena, pa smo ga tim povodom kontaktirali te je Jutarnjem listu pokazao spomenuti stan.

S podstanarkom Sandrom Č. i njezinim partnerom Antonijem F., kaže Čuvalo, do travnja ove godine nije imao problema s plaćanjem stanarine dok za neplaćene režije donedavno, kaže, nije ni znao, a u stanu je posljednji put, prije nego su podstanari iz njega izašli, bio početkom ove godine.

- Stan je tada bio neuredan, ali ne u ovakvom stanju, sve je bilo više-manje u redu - kaže Čuvalo.

Na primopredaji stana podstanarka Sandra Č. i Antonio F., za koje kaže da su živjeli u stanu, te da je povremeno s njima popio i piće kad bi došao po najamninu, nisu se pojavili. Pokušali smo razgovarati sa Sandrom Č., ali iako je isprva rekla da se možemo naći, drugi dan je promijenila planove.

Kazala je da ima važan sastanak te da zapravo ne želi ništa komentirati putem telefona, ali termin sljedećeg susreta nije bila spremna dogovoriti, ponovno smo je nazvali, no nije mogla razgovarati. Kontaktirali smo Antonija F. koji nam je kazao da je “šteta nastala višom silom” i da su je “htjeli sanirati, ali da nisu stigli” jer su imali rok za iseljenje.

Neplaćene režije

Također je ponovio da će je podmiriti do 7. siječnja, roka koji im je dao policajac kod kojeg je Čuvalo došao podnijeti kaznenu prijavu. Jer Čuvalo kad je u subotu ušao u stan nakon njihova izlaska, došao je s potencijalnim novim podstanarima koji su se, kao i on, kad su ušli, šokirali.

- Još im u haustoru govorim da ćemo obojati zidove prije useljenja i da stan nije uređen, ali nisam ovako nešto očekivao, potencijalni podstanari su otišli glavom bez obzira - kaže Čuvalo.

No, osim uništenog stana, utvrdio je da postoje i neplaćene režije u ukupnom iznosu od oko 30-ak tisuća kuna, a ostali su mu dužni i za dvije mjesečne najamnine koje su iznosile 4500 kuna.

- Riječ je o šteti većoj od 150 tisuća kuna. Bio sam na policiji, i policija je bila u stanu, pokušao sam podnijeti kaznenu prijavu za oštećenje tuđe imovine, ali inspektor koji me primio nazvao je podstanarku Sandru Č. koja mu je rekla da će podmiriti štetu do 7. siječnja te ako to dotad ne učini da dođem kako bih podnio kaznenu prijavu.

Zapravo me jedva primio - priča Čuvalo koji, osim kaznene prijava protiv bivše podstanarke, planira podnijeti privatnu tužbu za naknadu štete, a na svom profilu na društvenoj mreži već je objavio fotografije stana prije spomenutih podstanara i nakon njihova iseljenja.

- Želim upozoriti druge ljude ako im iznajme stan što mogu očekivati. Stan iznajmljujem godinama i podstanari su ga ostavljali neurednog, pa i prljavog, ali ovo nitko nije učinio. Razgovarao sam već s jednim građevinarom, parket moram promijeniti u cijelom stanu jer je u komadu, a i drveninu, pa namještaj... - nabraja Čuvalo.

S podstanarkom je imao potpisan ugovor o najmu stana u kojem se navodi “najmoprimac je dužan stan upotrebljavati samo u svrhu stanovanja s pažnjom dobrog domaćina”.

Iako brojni vlasnici stanova svojim podstanarima ne dozvoljavaju držanje kućnih ljubimaca, Čuvalo je što se toga tiče bio fleksibilan te u samom ugovoru stoji “najmoprimac može u stanu držati ili povremeno dovoditi kućne ljubimce”.

Razna obećanja

Isto tako u ugovoru su odnosi definirani što se tiče same štete u stanu, a navodi se da su “stranke složne da najmoprimac odgovara za svu počinjenu štetu u stanu koji uporabljuje i drži u najmu”.

Na primopredaji stana bivša podstanarka se, kaže Čuvalo, nije pojavila, a kad bi je naknadno zvao, rekla mu je da će podmiriti svu štetu i zaostale režije te najamninu, ali to mu obećavaju već nekoliko mjeseci. Pokazuje na i njihovu telefonsku prepisku u kojoj zaista oba podstanara daju razna obećanja o podmirenju štete, režija i najamnine.

- Uvijek imaju neku priču, čekaju isplatu iz inozemstva, pa ona prodaje kuću, a predstavili su se kao izuzetno fini i poslovni ljudi, rekli su da se bave investicijskim zlatom, ali danas mi se čini da su to sve samo priče. Pa i ona se predstavljala kao Sandra Č., pa Sandra Leja B.B. Pogledajte Povelju zahvale Hrvatskog viteškog reda templara na Sandru Leju B.B., dipl. ing. - pokazuje nam Čuvalo uramljenu povelju koja je ostala na krevetu u stanu.