Hrabri HGSS-ovci odradili više od tisuću intervencija: Evakuirali smo ljude iz poplava, snježnog nevremena, spašavali smo strance sa stijena, iz rijeka, šuma, od pothlađivanja, dehidracije... A šef pamti imena svih spašenih!

Na kraju svake kalendarske godine izvlače se brojke, analize, broje uspjesi, dobici i slično. Tako je i nas zanimala statistika Hrvatske gorske službe spašavanja, najvećih pet, deset akcija koje su zabilježene u proteklim mjesecima, posebice nakon što je Vinko Prizmić mlađima odlučio prepustiti čelno mjesto ove službe koju je vodio 16 godina, a ukupno u njoj proveo nekih dvadesetak.



- Onda, koja vam je bila najuspješnija akcija u 2018., koja najdramatičnija, najzahtjevnija...? - pitamo Prizmića nakon što je vijest o njegovu odlasku iznenadila hrvatsku javnost, iako se čovjek odlučio samo malo odmoriti, ali i dalje djelovati u službi dok god ga zdravlje i godine služe.

- Pa, nedavno smo oživjeli čovjeka na Papuku, i to vanjskim defibliratorom, to je stvarno uspjeh. Planinar je doživio srčani zastoj u Parku prirode Papuk, gdje se obilježavao Međunarodni dan planina. Priskočili su mu u pomoć reanimacijom masažom srca i umjetnim disanjem, te kad su stigli iz HGSS-a stanice Orahovica, i defibrilatorom. Čovjek je živ i nadamo se da će se vratiti planinarenju - govori nam Prizmić.

Vrhunska obučenost

Do kraja ove godine volonteri HGSS-a zabilježit će više od tisuću intervencija. Kada govorimo o brojkama, to je na tisuće spašenih ljudskih života, evakuiranih u poplavama, iz snježnog nevremena, zalutalih po vrletima planina, spašenih sa stijena, iz rijeka, šuma, od pothlađivanja, dehidracije, od smrti.

- Kad god nekom spasiš život, onda je to bila dramatična akcija, ona za pamćenje, ona uspješna, iako možda nije trajala dugo. Važno je da su ljudi spašeni. Zato je teško govoriti o uspješnijoj i manje uspješnoj akciji. Vrhunska obučenost naših ljudi rezultat je dugogodišnjih obuka, iskustva i visoke motiviranosti. Iako broj akcija spašavanja raste, u odnosu na lani za bar deset posto, većina ih završava uspješno. A iza toga stoje sati i sati dežurstava, edukacija, pokaznih vježbi, raznoraznih obuka, izrade sigurnih zemljovida, trasiranja staza i signalizacija, izgradnje skloništa i interventnih heliodroma...

Sve to udvostručeno je zbog povećanog broja ljudi u neurbanim prostorima i klimatskih promjena koje dovode do poplava, bujica, snježnih nevremena, a paralelno s tim povećali smo broj naših ekipa i stanica, kojih je sad 25 stanica uz 40 ispostava - kaže Prizmić, nabrajajući brojne akcije u kojima su sudjelovali članovi iz više stanica, kako to obično biva kada treba priskočiti kolegama u pomoć.

Tako je u ožujku 2018. godine HGSS svakodnevno intervenirao na poplavljenim područjima. Stanica Gospić imala je pune ruke posla u poplavama u Kosinjskoj dolini, u naseljima Gornji Kosinj, Donji Kosinj i Lipovo Polje. U pomoć su im pristizali spašavatelji iz drugih stanica kako bi zamijenili premorene i promrzle spašavatelje koji su danima, u izrazito teškim vremenskim uvjetima, dostavljali prijeko potreban materijal za podizanje nasipa, istovremeno pomagali kao potpora medicinskim timovima. Hladnoća, snijeg i udari vjetra otežavali su posao spašavateljima, kojima je zbog neprekidnog boravka na terenu prijetio pothlađivanje.

U višednevnoj potrazi za 16-godišnjim mladićem, nestalim u Visovačkom jezeru, sudjelovalo je 50-ak spašavatelja, tri potražna tima sa psima i sedam ronioca HGSS-a iz više stanica. Svakodnevno se čamcima pretraživala obala i površina jezera, a ronioci su pregledavali muljevito dno oko otoka Visovca, čija dubina seže i do 20 metara, uz jako slabu vidljivost.

Vrijeme za pomlađivanje

U dnevniku akcija zabilježene su i one brojne gospićke stanice, koja je danonoćno reagirala u snježnom nevremenu, potrage za čovjekom nestalim u minskom polju u Ličkom Ribniku... HGSS stanice Delnice spasio je dvojicu planinara koje je snježno nevrijeme zarobilo u zimskom skloništu na Risnjaku, do kojeg se trebalo probijati satima zbog snježnih nanosa.

Makarski HGSS spasio je 11 članova, među kojima je bilo petero djece, kada su u travnju pokušali stići do snijegom zametenog biokovskog vrha Sv. Jure na temperaturama ispod nule. U listopadu je na toj planini spašen talijanski paraglajder sa slomljenom nogom, a dva mjeseca prije život je spašen strankinji promrzloj od biokovske bure. Ima toga još, a trebalo bi nam prostora za pobrojati sve akcije na koje su izišli spašavatelji koji pokrivaju teritorij čitave Hrvatske.

- Radimo težak posao u često nemogućim uvjetima, pa smo time i razvili neke sposobnosti. Zaista smo jaki u svim segmentima, potražnim akcijama, speleospašavanju, onom na divljim vodama, u stijenskim akcijama, razvili smo sustav search managera, imamo odjel bespilotnih letjelica - dronove, za koje smo školovali stotinjak ljudi. Sad su naši spašavatelji na vodi išli u Kinu na poziv tamošnje spasilačke službe.

U samom smo svjetskom vrhu spašavanja. U praksi se to gradilo dugo. Nama dođe dojava da je čovjek nestao, da je viđen zadnji put tu i tu, a pred nama je tek onda ogroman zadatak pretražiti teren. Primjerice, Biokovo je dugo desetak kilometara, to su deseci tisuća hektara, čini se nemoguće nekog naći, a opet, imamo rezultat. Nekad se i sam pitam kako smo uopće nekog našli na nekom tako velikom prostoru - naglas razmišlja, otkrivajući da pamti sva imena spašenih ljudi. To je taj uspjeh o kojem ga pitamo.

Tu priča ne staje. Iako se povukao iz vodstva ove službe, Prizmić ističe da će i dalje raditi za dobrobit društva i same službe.

- Služba se treba pomladiti, a tempo koji sam imao sve ove godine me iscrpio, pa moram osloboditi malo vremena za sebe i obitelj. Moj interes je da HGSS i u budućnosti bude uspješan. Ostajem tu i dalje i da uputim vodstvo kako bi i dalje bili služba svjetske izvrsnosti. Svi me sad pitaju za helikoptere. To se trebalo riješiti odavno.

U drugim sredinama mnoge situacije rješavaju se zemaljskim putem, a mi pokrivamo veliki teritorij RH izvan urbanih područja, gdje se ne može tek tako doći do mjesta nesreće. Prvi smo pokrenuli pitanje helikopterskog spašavanja, ali još ovisimo o MORH-u. Zalagat ćemo se i dalje da se taj problem riješi, da nemamo dva paralelna sustava. Mi kao država moramo tu sigurnost shvatiti ozbiljno, pretvoriti je u proizvod, a svi domaći i strani sigurno bi rado participirali u svojoj sigurnosti preko polica osiguranja. No mi nemamo takav proizvod, helikopteri nam nisu davatelji usluga niti su u civilnom registru.

Borba s vjetrenjačama

Tržište osiguranja ima mogućnost naplatiti neke usluge, ali nemamo dostupan helikopter. Još traje ta borba s vjetrenjačama - kaže Prizmić, pričajući nam povijest ove službe, koja je 1950. godine počela kao "servis" za alpiniste, pa se osnovala kao služba javnog karaktera od nacionalnog značaja.

Iako je služba osnovana u Zagrebu, Stanica Split je bila pokretač svega. Prva se povezala s civilnom zaštitom, prva registrirala kao pravna osoba, organizirala ekspedicije, uvela pse, kartografiju, seach menadžere, usavršavala sve oblike spašavanja. Cijeli GSS je rastao, postajao model drugima, ušao u zakon...

Bilo je jako teško uvjeravati birokratski sustav da smo javna potreba o kojoj ovise ljudski životi, da moramo biti "legalizirani" kako bi nas shvatili ozbiljno i kako bismo dobili potporu sustava. Jednom sam rekao da mi je motiv spasiti čovjeka, a ne ići po mrtve, znači brzo i efikasno djelovati. Više sam potrošio energije na uvjeravanja unutar birokratskog sustava nego na išta drugo. Akcije spašavanja su mi bile najlakše, a i donijele bi mi zadovoljstvo nakon uspješne akcije, zaključuje Prizmić.