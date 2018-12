Hoće li spin doktori odlučiti tko će biti predsjednik države?

Najprije su mediji objavili da predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović namjerava rekonstruirati svoj ured i nakon Vlade Galića, koji je podnio ostavku zbog afere SMS, smijeniti još jednog savjetnika, Matu Radeljića.

Potom je na upit medija predsjednica rekla da je to njezino pravo. Nakon svega toga, mediji su objavili i da umjesto Radeljića u Ured predsjednice stiže Mirjana Hrga. Ukratko, mediji iz Ureda predsjednice izvještavaju kao da su na Pantovčaku svi otišli na godišnji odmor. Ljudi zovu, selo gori, a s Pantovčaka se javlja samo telefonska sekretarica s porukom da će javnost biti obaviještena.

Javnost je, međutim, obaviještena puno bolje nego to najvišem državnom uredu priliči. Saznali smo tako da je predsjednica, umjesto da to priopći svome savjetniku, upotrijebila Središnju obavještajnu agenciju da Radeljiću kaže da je razriješen. A je li to istina? Vrlo vjerojatno jest.

Nitko to do sada nije jasno i glasno demantirao. Vijest ima smisla jer smo već ranije doznali da Radeljić ne želi otići sam, bez ispaljenog metka, nego traži da ga se razriješi. Uostalom, slanje poruka preko posrednika nije novost kod hrvatskih predsjednika.

Stjepan Mesić je 2007. uputio svog savjetnika za nacionalnu sigurnost Sašu Perkovića da prenese poruku tadašnjem optuženiku i bjeguncu Vladimiru Zagorcu da će protiv njega biti ukinuta optužnica u zamjenu za neke informacije.

Slučaj je neslavno propao, ali Mesić se tada izvukao bez posljedica. Drugi kritičar predsjednice, Ivo Josipović, tog je istog Sašu Perkovića ostavio kao savjetnika za nacionalnu sigurnosti i nikada nije problematizirao njegov put u Beč i kontakt sa Zagorcem u hotelu u Beču i njegovim odvjetnikom po zagrebačkim kafićima, niti je prozvao svog prethodnika za takvu rabotu.

Dakle, na Pantovčaku se nije dogodilo ništa što u nekom obliku već nismo gledali. Zakon o obavještajno-sigurnosnom sustavu uostalom nalaže SOA-i da provodi poslove na zahtjev korisnika rezultata svog rada, a to je prije svega predsjednica Republike.

Puno je važnije pitanje zbog čega predsjednica to nije učinila sama, nego je taj posao prepustila SOA-i. Zar samo zato što nije imala unutarnje snage da jednom od svojih najbližih ljudi priopći lošu vijest?

Ozbiljna država, čak i kad ih smjenjuje, brine o ključnim ljudima koji su radili na vrhu državnih institucija. Neće tek tako na ulicu šutnuti ljude koji su godinama imali uvida u tajne i povjerljive informacije.

Zašto se, dakle, Kolinda Grabar-Kitarović odlučila Radeljića otjerati na način da mu to priopći obavještajna služba? Radeljić kaže da mu se pritom prijetilo gaženjem na cesti, ako ne bude dobar. Predsjednica i SOA (potonja tek indirektno) su to demantirali i tako – riječ protiv riječi, nikad nećemo doznati stvarnu istinu.

Istinu nećemo doznati ni zato što naši političari nemaju pojma o poslu kojim se bave. Danima pričaju o mogućnosti da je predsjednica prekršila Ustav, zlorabila obavještajni sustav, preko posrednika prijetila ubojstvom, a nitko da spomene koji su to zakoni ili članci Ustava prekršeni i o kojem se kaznenom djelu radi. Čak su i neki članovi građanskog nadzora komentirali slučaj, što ne bi smjeli, i govorili o zloporabama, ali još nismo čuli ni jedan argument kao potvrdu tih teza.

Ključno pitanje je dakle, što se to događa na Pantovčaku? Kako to da svaka informacija prođe u javnost kao da se radi o big-brother-instituciji? Je li moguće da predsjednica nije u stanju kontrolirati svoje suradnike nego im mora slati SOA-u? Zbog čega je Radeljić 15 dana čekao da obavijesti javnost o tome da mu je SOA navodno prijetila smrću? Novinarska bi logika u tom slučaju bila da ta informacija odmah iziđe u javnost i da se na taj način prevenira gaženje na cesti.

Posao SOA-e i jest protuobavještajna zaštita institucija, sprječavanje ugroza nacionalne sigurnosti i odavanja državnih tajni, pa ima i logike u tome da je ta služba obavila razgovor s čovjekom koji je tri godine sjedio predsjednici zdesna.

Kad bi sumnja u mogućnost odavanja tajni ostala bez reakcije, svi bi pitali što radi SOA. A u ovom trenutku umjesto ozbiljnih pitanja cijeli slučaj svodimo na raspravu o navodnoj zloupotrebi Ustava i mogućem kršenju Zakona o prometu na cestama. Karikiramo, umjesto da se bavimo ključnim pitanjima.

Za početak – je li predsjednica u kadrovskoj rekonstrukciji svog ureda išla linijom manjeg otpora i taj posao prepustila medijima i obavještajnoj službi (što je prilično neozbiljno) ili je bilo stvarne potrebe da se u cijeli proces uključi SOA.

Ako odgovor ne doznamo na drugo pitanje, lako je moguće da će ono prvo imati utjecaj na iduće (predsjedničke) izbore. Ne zovu se zaludu ljudi koji se tim poslom bave doktorima – spin doktorima.