Kurikularna reforma nosi nove probleme: tko će snositi trošak nabave tableta, hoće li imućniji roditelji morati svojoj djeci kupiti sami ili će dio djece ostati bez njih?

Razmišlja se i da se novac za tablete namakne dijelom iz državnog proračuna, dijelom iz EU fondova, a da dio troška preuzmu županije ili gradovi, kao i oni roditelji kojima primanja to omogućuju

Na koga će pasti trošak nabave tableta za ukupno oko 150 tisuća učenika koji od iduće jeseni i nove 2019./2020. školske godine izravno ulaze u kurikularnu reformu, hoće li ih svi dobiti i u kojoj će ih mjeri koristiti?



Riječ je o učenicima koji će upisati prve, pete i sedme razrede osnovnih škola te prve razrede gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola, i to svi učenici tog uzrasta iz svih osnovnih i srednjih škola.

Podsjetimo, taj je model ove godine primijenjen na uzorku od 8,5 tisuća učenika toga uzrasta u 74 odabrane osnovne i srednje škole koje su ušle u eksperimentalni program kurikularne reforme "Škola za život". Država, odnosno Ministarstvo znanosti i obrazovanja, za sve učenike iz eksperimentalne faze osiguralo je ove godine besplatne eksperimentalne udžbenike te pokrilo njihov trošak od ukupno deset milijuna kuna, kao i za tablete čiju je pojedinačnu cijenu ograničilo na tisuću kuna bruto i platilo ih ukupno 8,5 milijuna kuna. No, čini se da tako neće biti u nastavku kurikularne reforme.

Preraspodjela u proračunu

Točnije, zasad se, nakon žestokih prepucavanja unutar vladajuće većine, zna da će se u idućoj godini osigurati besplatni udžbenici za sve učenike osnovnih škola, njih oko 317 tisuća, neovisno idu li prema starom programu ili ulaze u kurikularnu reformu, a model prema kojemu će se to učiniti tek će se razraditi. Iako su iz Stranke rada i solidarnosti Milana Bandića već iznijeli procjene kako bi u prvoj godini država za besplatne udžbenike trebala osigurati 280 milijuna kuna, u četvrtak su nam iz Ministarstva znanosti i obrazovanja (MZO-a) potvrdili kako to baš neće biti tako.

– S obzirom na to da smo u Zakonu o udžbenicima predvidjeli najvišu moguću cijenu udžbenika, prvi put je moguće utvrditi najviši mogući iznos za nove udžbenike. Tako on za sve učenike u osnovnoj školi može biti maksimalno 165 milijuna kuna, a stari udžbenici su deset posto skuplji – dali su iz Ministarstva prve procjene novog tereta za porezne obveznike.

Kako taj novac nije planiran u državnom proračunu za iduću godinu, ministar financija Zdravko Marić već je najavio kako će se on vjerojatno osigurati uštedama, odnosno preraspodjelom u proračunu. Međutim, što se tiče (besplatnih) tableta za 150 tisuća učenika iz reformskih škola, stvari nisu ni približno definirane. Kako su nam u četvrtak potvrdili iz MZO-a, paralelno s modelom besplatnih udžbenika radi se i model vezan za korištenje i nabavu tableta u nastavku kurikularne reforme. Naime, kada bi se išlo analogijom iz reformske faze (jedan tablet tisuću kuna) onda bi samo za ovu stavku u kurikularnoj reformi iduće godine trebalo 150 milijuna kuna. No, u državnom je proračunu za iduću godinu za cjelovitu kurikularnu reformu planirano "tek" 130 milijuna kuna i to za sve stavke.

Stoga se, kako neslužbeno doznajemo, razmišlja da se novac za tablete namakne iz nekoliko izvora: dijelom iz državnog proračuna, dijelom iz EU fondova, a dijelom iz sredstava osnivača, dakle da taj trošak barem u jednom dijelu preuzmu županije ili gradovi.

Imovinski cenzus

Uz to, postoje razmišljanja da se u ovom segmentu uvede imovinski cenzus, odnosno da imućniji roditelji sami snose troškove tableta. Ne isključuje se također ni mogućnost da jedan dio učenika uopće ne dobije, niti da koristi tablete ako njihovi nastavnici, koji će biti autonomni u izboru, procijene da su im u nastavi u sklopu kurikularne reforme dovoljni tiskani udžbenici ili pametne ploče, projektori i slično.

– U eksperimentalnom programu "Škola za život" svi su učenici dobili besplatne tablete kako bi se utvrdilo u kojoj mjeri se koriste u nastavi i koji je najprimjereniji oblik korištenja za koji uzrast. S obzirom na to da je Ministarstvo također osiguralo i MDM (Mobile Device Management) sustav kojim pratimo korištenje svakog tableta, za sada je utvrđeno da se 75 posto tableta koristi svakodnevno. Na temelju evaluacije koja je već u tijeku, a koje rezultate ćemo imati po završetku prvog polugodišta,

Ministarstvo će razraditi model – najavljuju iz Ministarstva ministrice Blaženke Divjak, te poručuju kako će tek nakon razrade novog modela biti moguće utvrditi i koliko će novi tableti (ukupno) koštati.