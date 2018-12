Zbog nelojalne konkurencije svečani domjenci postali su prošlost, a sve je krenulo jednom odlukom tadašnjeg premijera Sanadera

Tijekom prosinca još samo funkcioniraju dani bakalara, na koje po popularnim cijenama pridobijamo grupice prijatelja ili kolega, a najčešće se odlučuju za najjeftinije varijante porcije od 50-60 kuna - kaže jedan zadarski ugostiteljNajsmješnije je što su se i okupljanja kolega i prijatelja, koja su zamijenila domjenke, preselila na kućice, tako da su ugostitelji u svim varijantama zaobiđeni - žali se splitski ugostitelj.

Ni punih deset godina otkako je tadašnji premijer Ivo Sanader zabranio domjenke u državnim tvrtkama, demonstrirajući skromnost, predblagdanska okupljanja koja su dotad bila nezaobilazan dio svake radne sredine, nisu se oporavila ni vratila na scenu.

Domjenci su u međuvremenu nestali i u privatnim tvrtkama i jednostavno otišli u zaborav. Prosinac koji je na izmaku to najbolje potvrđuje, jer umjesto nekadašnjih po nekoliko tisuća ljudi koji su se izmjenjivali tijekom prosinca u svečanim salama hotela ili poznatim restoranima, spala je potražnja na male grupice prijatelja ili kolega koji se okupljaju za svoj račun i u vlastitoj organizaciji.

Što se pojelo, pojelo se. Nema više.

Jeftini bakalar

Ako vas pozovu na fritule i kroštule uz malo pjenušca, dobro ste prošli.

A domjenci u prosincu su desetljećima bili za ugostitelje izvanredan način da se "pojačaju" u financijama i lakše prebrode zimu, a stotine tvrtki koje su se izmjenjivale tih dana za blagdanskom trpezom borile su se za termin i rezervirale ga danima unaprijed.

O kolikim je gubicima u ugostiteljskim blagajnama riječ, najbolje govore cijene domjenaka, koje su se po osobi kretale od 100 do 150 kuna. Zarade ugostitelja su nekad u prosincu zbog domjenaka bile veće od 100 do čak 300 posto. Čak i tamo gdje tvrtke nisu bile sklone odlasku na večere ili ručkove, naručivala se hrana kojom bi se djelatnici počastili u radnim prostorima. No, sve je to dio povijesti za najveći broj privatnih vlasnika, kojima ne pada na pamet tako zahvaliti zaposlenicima na radu u godini koja ostaje iza njih i na taj im način poželjeti ugodne blagdane.

– Tijekom prosinca još samo funkcioniraju dani bakalara na koje popularnim cijenama pridobivamo grupice prijatelja ili kolega koji sami plaćaju svoje troškove, a najčešće se odlučuju za najjeftinije varijante porcije bakalara od 50-60 kuna. A ima ih i od 200 kuna, ovisno o kvaliteti bakalara i sastojaka koji idu s njim – priča ogorčeno dugogodišnji zadarski ugostitelj.

Tako se cijene bakalara na sto načina kreću ovih dana u našim restoranima i konobama od 50 do čak 300 kuna, koliko smo pronašli da se plaća pet vrsta bakalara u zagrebačkom hotelu prvokategorniku, ali potražnja nije osobita, kažu nam konobari.

Nelojalna konkurencija

– Danas puno bolje od nas ugostitelja rade razne firme registrirane za catering kojima se plaća "na ruke", nema PDV-a ni fiskalizacije i zato su jeftiniji. Puno je nelojalne konkurencije u prosincu na blagdanskim kućicama u svim našim gradovima, jer se tu nudi hrana i piće, a obično je nude oni koji su registrirani kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, pa su oslobođeni plaćanja poreza i davanja koja ugostitelji imaju cijelu godinu.

– Tamo se na čaše prodaje kuhano vino koje u bocama od pet litara košta 20 kuna i "višnjevača" sastavljena od pomiješane rakije sa sirupom od višnje. Eto, to je ugostiteljstvo naših adventskih ponuda u priobalju. A najsmješnije je što su se i okupljanja kolega i prijatelja, koja su zamijenila domjenke, preselila na te kućice, tako da su ugostitelji u svim varijantama zaobiđeni – žali se splitski ugostitelj.