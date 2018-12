'Ovo je ozbiljan problem sigurnosti građana': Ostojić najavio izvanrednu sjednicu Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

Ranko Ostojić najavio je izvanrednu sjednicu Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Reakcija je to na tvrdnje bivšeg predsjedničinog savjetnika Mate Radeljića da mu je odluku o smjeni, uz prijetnje smrću, priopćio šef kabineta ravnatelja SOA-e, javlja HRT.



- Ako se takvo što događa u Uredu predsjednice i ako se obračuni rade na ovaj način, što tek može doživjeti obični građanin od strane sigurnosnog sustava i dijela represivnog aparata - kazao je Ranko Ostojić na konferenciji za novinare u središnjici SDP-a.



- Bilo bi žalosno kad bi kadroviranje u Uredu predsjednice radila SOA. Međutim, iz priopćenja koje je dala SOA iščitavam nešto puno ozbiljnije, a to je pravo pitanje - zašto se ta osoba uopće mogla nalaziti u Uredu predsjednice, dodao je Ostojić koji smatra da ovaj slučaj pokazuje da postoji ozbiljan problem sigurnosti naših građana.



- Pitanje je vjerodostojnosti osobe koja jednom rečenicom ili priopćenjem može pokrenuti lavinu interesa medija da se to raščisti. Bez obzira na to što ja osobno mislim da ovo nije prvi put da ta osoba izriče eventualno i nestinie - on kao zviždač ima pravo na zaštitu od strane institucija, odgovorio je Ranko Ostojić, na pitanje zašto kao predsjednik Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost sjednicu nije sazvao ranije.