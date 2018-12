Do Božića nas očekuje iznadprosječno toplo vrijeme, no tada stiže promjena: vikend u znaku kiše i oblaka, a blagdani donose zahlađenje...

Do ponedjeljka nas očekuje iznadprosječno toplo vrijeme, uz jugo i jugozapadnjak. Bit će promjenljivo, povremeno uz kišu, osobito u subotu i ponedjeljak na Jadranu te u područjima uz njega. Od utorka će biti većinom suho i sunčanije, uz buru, te hladnije, ali ne kao prošlih dana, javlja HRT u svojoj prognozi..

DHMZ nešto detaljnije za subotu najavljuje umjereno do pretežno oblačno i iznadprosječno toplo. Povremeno će, upozoravaju, biti kiše, uglavnom na Jadranu, osobito sjevernom, te u gorju, a malo kiše može pasti i na krajnjem sjeveru unutrašnjosti. Puhat će umjeren do jak jugozapadnjak, u Dalmaciji jugo. Vjetar će prema kraju dana slabjeti. Najviša temperatura većinom između 8 i 12, na Jadranu od 10 do 15 °C.

Zanimaju li vas aktualni podaci, DHMZ otkriva da se trenutno u Splitu i Dubrovniku mjeri 12, u Zadru, Makarskoj i Šibeniku 13, a u Zagrebu 8.

Nedjelja će prema prognozi DHMZ-a biti umjereno do pretežno oblačna, a mjestimice može pasti vrlo malo kiše, uglavnom na Jadranu i u područjima uz Jadran. Ujutro na kopnu magla. Vjetar slab, a na Jadranu slabo do umjereno jugo. Najniža jutarnja temperatura između -1 i 4, na Jadranu od 6 do 11, a najviša dnevna od 5 do 10, na Jadranu između 11 i 16 °C.