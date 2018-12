Tvrdio je da su mu hrvatski policajci oteli dijete: otkrivena istina o Sirijcu i njegovoj petogodišnjoj kćeri

Sirijac Wadie Ghazi Sineid (43) prije tri mjeseca na noge je digao hrvatsku javnost, a onda i policiju optužbama da su ga hrvatski policajci na plitvičkom području razdvojili od kćeri Allse (5) s kojom je, kako je tada tvrdio, ilegalno ušao na područje Republike Hrvatske sa skupinom Iračana s kojom je, kako je navodio, dijete nastavilo putovanje migrantskom rutom, a on je vraćen u Bosnu i Hercegovinu razbijenog mobitela.

Nakon snažnog medijskog pritiska policija je raspisala potragu za nestalim djetetom, a migrant Wadie Ghazi, koji je imao legalnu putnu ispravu, dobio je priliku zatražiti azil u Hrvatskoj.

Međutim, svojevoljno je napustio Prihvatilište za strance u zagrebačkom Porinu te mu se izgubio svaki trag, sve dok se nije domogao Italije, odakle se javio sedam dana kasnije šaljući poruku da se želi vratiti u Bosnu i Hrvatsku te nastaviti tražiti dijete.

No, ipak nije krenuo prema istoku, već je nastavio prema zapadu. Policija je Jutarnjem listu potvrdila da nikada poslije nije naknadno kontaktirao hrvatsku policiju niti je evidentiran njegov ulazak ili boravak u Hrvatskoj. Jutarnji list doznaje da se u ovom trenutku nalazi u Nizozemskoj.

Do te je informacije došla policija koja je čitavo vrijeme istraživala ovaj slučaj potvrđujući nam da se “prema informacijama dobivenim od policijskih vlasti Kraljevine Nizozemske Wadie Ghazi nalazi u jednom od centara za azil u Nizozemskoj od početka listopada 2018. godine, gdje je zatražio azil”. S obzirom na ovakav slijed događaja, policija sumnja u njegovu verziju priče toliko da svoje kriminalističko istraživanje u ovom slučaju širi i na moguće počinjenje kaznenog djela lažne uzbune.

- Budući da je tijekom kriminalističkog istraživanja i potrage za nestalim djetetom postojala sumnja u vjerodostojnost prijave nestanka Allse Ghazi od strane oca Wadiea Ghazija, Općinskom državnom odvjetništvu u Karlovcu policija je dostavila Opće izvješće o poduzetim radnjama i prikupljenim saznanjima. U svezi navedenog nastavlja se kriminalističko istraživanje vezano za sumnju u počinjenje kaznenog djela lažne uzbune iz članka 316. Kaznenog zakona - kažu nam u policiji.

Istražujući njegove navode, MUP RH putem međunarodne policijske suradnje zatražilo je određene provjere od Interpola Damask te su zaprimili povratne informacije da je Wadie Ghazi napustio Siriju u listopadu 2011. U odgovoru je također navedeno da ne postoje podaci o ulasku ili izlasku malodobne Allse Ghazi iz Sirije. U slučaju punom kontradiktornosti jedna je posebno zanimljiva.

Naime, prema podacima iz njezine putovnice te iskazu oca, koji se još uvijek navode u Nacionalnoj evidenciji nestalih osoba, Allsa Ghazi je rođena 29. listopada 2013.u libanonskom Beirutu, ima sirijsko državljanstvo, a formalno prebivalište u turskom Istanbulu.

Osim toga, navodi se da je visoka 120 cm i ima broj stopala 30, kestenjastu kovrčavu kosu, mali ravan nos, te male ovalne uši slobodnih resica. Lice joj je ovalno i slabije je tjelesne građe. Na desnoj natkoljenici ima madež veličine kovanice od dvije kune. Nestala je, kako piše, 11. rujna prilikom nezakonitog prelaska državne granice, na području Policijske uprave karlovačke.

Ona doista nije izmišljena osoba, informacije koje se mogu provjeriti po društvenim mrežama poklapaju se s onim što je objavljeno u obliku njezinih osobnih podataka, da je rođena u Beirutu u Libanonu, kao i da ima veze sa Sirijom. Sirijski migrant Wadie Ghazi imao je njezinu putovnicu, no, nakon svega, teško je tvrditi da je upravo on otac tog djeteta. Jednako tako, sasvim je izvjesno da je on na put migrantskom rutom krenuo s djetetovom putovnicom, no nije poveo i dijete.

Potvrđeno nam je da je azil tražio sa svojom putovnicom i u BiH i Crnoj Gori. Iz Federalne uprave policije BiH rekli su da su ga 30. kolovoza priveli pripadnici MUP-a Republike Srpske u prostorije Terenskog centra Istočno Sarajevo, i to zajedno s još 19 stranih državljana.

- Među 19 osoba bio je i Wadie Ghazi, državljanin Sirije, koji je imao putnu ispravu te mu je izdana potvrda o iskazanoj namjeri za podnošenje zahtjeva za azil. No, s njim nije bila Allsa Ghazi, niti je evidentirana kao lice koje je iskazalo namjeru za azil - potvrdila nam je policija susjedne države.

Iz Sarajeva je došao u Bihać, a zatim u Veliku Kladušu. Tvrdio je da su ga na plitvičkom području priveli hrvatski policajci, a zatim ga prevezli na granicu s velikokladuškim područjem i deportirali. Priča je to koja može držati vodu jer je takav obrazac kojim se u postupanju s migrantima rukovode policajci, osobito zato što se s rutom koju je prezentirao poklapaju koordinate koje je objavio.

Prema svemu sudeći, on nije lagao kad je opisivao dvodnevno putovanje iz Bihaća na šire područje Plitvičkih jezera, pa tako nije izmislio ni GPS koordinate koje je naveo kao lokaciju na kojoj je posljednji put bio u kontaktu sa skupinom Iračana. Koordinate koje je naveo kao posljednju lokaciju na kojoj je bio s djetetom, označavaju lokaciju na samom rubu autokampa Korana smještenog u selu Selište Drežničko i te koordinate odgovaraju migrantskoj ruti, no ne i policijskoj verziji koja je ustvrdila da su objavljene koordinate lažne. Sasvim je izvjesno da je policija tada pogriješila u lociranju koordinata.

No, ono što je sada vrlo izvjesno jest da je čitavo to putovanje on bio sam, odnosno bez djeteta, te da je koristeći njezinu putovnicu lažirao događaj s plitvičkog područja, piše Jutarnji.