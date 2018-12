Dr. Željko Marušić: Namjerni prolazak kroz crveno je pokušaj ubojstva! Autoceste? Bit će sigurne tek kad se uvede njemačko pravilo od 125 metara, tada možete voziti i 250 km/h

S redovitim profesorom zagrebačkog Fakulteta prometnih znanosti Željkom Marušićem, čije je najuže područje stručnog djelovanja tehnologija prometa i transport, razgovaramo o Nacrtu prijedloga Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koji je MUP poslao na savjetovanje s javnošću.

Zakon donosi brojne novosti, posebno za mlade vozače i one koji voze pripiti ili pijani. Nacrtom se, između ostalog, propisuje procedura ukidanja vozačke dozvole zbog negativnih bodova. Nova dozvola bi se mogla dobiti tek nakon protoka propisanog vremenskog roka (dvije do tri godine) i ponovnog polaganja vozačkog ispita. Prema predloženim izmjenama do ukidanja vozačke dozvole dolazilo bi ako vozač skupi 12 negativnih prekršajnih bodova, odnosno devet ako je mladi vozač. Ponavljanje tri najteža prekršaja bi, dakle, za mlade vozače bilo dovoljno za ukidanje dozvole. U najteže prekršaje, za koje se dobiva po tri negativna boda, ubraja se prekoračenje dozvoljene brzine za više od 50 km/h, upravljanje pod utjecajem alkohola s više od 1,5 promila, droge, ili ako vozač koristi zabranjene lijekove. Ako vas pak tri puta uhvate alkoholizirane u tri godine, slijedi vam izvanredni liječnički pregled, a mijenja se i definicija mladog vozača.

Pod mlade vozače prema novom Zakonu spadali bi svi vozači mlađi od 24 godine, ali i svi vozači s manje od dvije godine iskustva. Stvari se mijenjaju i za starije od 65 godina. Svi stariji od navedene dobi morat će na zdravstveni pregled prilikom produljenja vozačke dozvole. Kazne će biti drastično povećane, pa će se za vožnju bez pojasa izricati kazna od 1000 kuna umjesto dosadašnjih 500, za nepropisan prijevoz djece kazna će skočiti također s 500 na 1000 kuna, korištenje mobitela u vožnji će se kažnjavati s 1500 umjesto sadašnjih 500 kuna...

Pokušaj ubojstva

- Profesore, kako ocjenjujete sastav MUP-ove ekspertne skupine koja je radila na Nacrtu prijedloga Zakona o sigurnosti prometa na cestama? I jeste li ljuti što niste u tome sudjelovali?

- Nisam ljut, malo sam zatečen. Ali, u konačnici to nije bitno, budući da imam dovoljno mogućnosti i prostora za javno iznošenje svojih stavova. Početkom godine ministar Davor Božinović pozvao me na sastanak s dekanom i drugim stručnjacima Fakulteta prometnih znanosti, i te sam iznio svoje stavove i prijedloge. A ovo što je predloženo u bitnome sam, u elektroničkim i tiskanim medijima, iznio barem sto puta, dakle "na tragu" je mojih dobro poznatih stavova.

Što se, pak, tiče sastava radne skupine, držim da je korektan, ali više volim ocjenjivati projekte, stavove, ideje... nego ljude. A ovdje je riječ o prvorazrednom nacionalnom interesu. Dobro je što se ovaj problem počeo osmišljavati u širem okruženju, što je uključen Fakultet prometnih znanosti, da je struka prisutnija nego prije. Prvi koraci, odnosno prijedlozi su dobri, ali to je ipak tek početak, jer problem je znatno veći, sustavniji...

- Što vam je iz ovog prijedloga Zakona dobro, a što loše?

- Dobro je što se ide u smjeru zaoštravanja kaznene politike prema najtežim prekršiteljima, recidivistima, i da se konačno i vozilo počinje tretirati kao sredstvo izvršenja kaznenog djela, odnosno kao oružje za ubijanje u ekstremnim situacijama. Naime, tehnički, medicinski, sociološki nema bitne razlike između okolnosti da netko počne pucati prema skupini ljudi, napadati ih nožem... ili se u njih zaleti vozilom. Teroristi su u više navrata pokazali da motorno vozilo itekako može postati stroj za ubijanje, a to su pokazale i nedavne tragične nesreće, u zagrebačkoj Ilici, na Istarskom ipsilonu, na raskrižju splitske Poljičke ulice, na Jadranskoj magistrali u Starigradu... Automobil ili motocikl, ako ga vozač u to pretvori, lako postaje sredstvo, oružje za ubijanje i treba ga oduzimati. To je dobro u prijedlogu. No u prijedlogu nedostaje bolje stupnjevanje teških prekršaja. Prekoračenje brzine u gradu od 50 km/h ne treba biti gornja gradacija. Nedostaje sljedeća od 75 km/h, koja bi trebala biti granica za trajno oduzimanje automobila, a za prekoračenje od 50 km/h privremeno. Također, dobar je, što sam nebrojeno puta predlagao i tražio, predložen mehanizam poništenja vozačke dozvole, no čini mi se da se stalo na pola puta. Zbog čega se za najbrutalnije prometne prekršaje ne uvede 12 kaznenih bodova, dakle izravno poništenje dozvole? Ako netko u gradu vozi 100 km/h, to jest za šest kaznenih bodova. A što je s onima koji "bijesnim" autima u gradu potegnu i brže od 150? Zbog čega takvim vozačima dati drugu šansu u prometu, da nekoga ubiju ili ponovno ubiju? Nedostaje i stupnjevanje prolaska kroz crveno svjetlo. Nije isto ako netko prođe kroz crveno u prvoj ili drugoj sekundi nakon njegovog paljenja, u "sigurnosnom vremenu" kad je poprečno crveno ili se tek upalilo žuto, ili u četvrtoj, petoj sekundi, što se u vozačkom žargonu lijepo opisuje sintagmom "mrtvo crveno svjetlo". To je pokušaj ubojstva "par excellence", takvom vozaču treba odmah poništiti dozvolu, oduzeti vozilo i izravno ga sprovesti u zatvor.

Neodgovorni ugostitelji

- Izgleda da je vaša najveća zamjerka na prijedlog novog Zakona što je pristup jednostran i što baš zbog toga od njega ne možemo očekivati spektakularne rezultate?

- Točno! Prvo, ne tretiraju se posredni krivci za prometne nesreće, oni koji projektiraju, izrađuju i održavaju cestovnu infrastrukturu, postavljaju signalizaciju, servisiraju i pregledavaju automobile... Zatim, neodgovorni ugostitelji koji toče alkohol i vidno alkoholiziranim osobama, ne vodeći računa da je možda riječ o osobi koja će potom za volan. Također nisu uočeni i tretirani problemi izvjesnosti kažnjavanja i neučinkovitog, nepoštenog pravosuđa. Što koriste i najstrože kazne ako vozači, primjerice, noću bjesomučno jure na Korčuli, jer znaju da neće biti uhvaćeni i kažnjeni? Ili, ako je hrvatska realnost da i za ubojstvo u prometu možete proći bez kazne ili s minimalnom kaznom. Trebalo je u prvi plan staviti najvažniju promjenu koja nedostaje, da se teški prekršitelji tretiraju kroz kazneni, a ne prekršajni zakon. Nije se uočio i, možda, najvažniji problem - vožnja s oduzetom vozačkom dozvolom. To treba postati teško kazneno djelo, za koje bi trebala biti predviđena odmah izvršna zatvorska kazna. To nas poučava nedavna splitska prometna tragedija.

Naglašavam i da se bez poštenog i učinkovitog pravosuđa, u kojemu neće biti povlaštenih "tatinih sinova" i sinkopa, stanje neće bitno poboljšati.

- U prijedlogu Zakona ne tretira se kontrola razmaka, pogotovo na autocesti, a njemačka prometna iskustva i praksa pokazuju da to može biti opasnije od brzine...

- Da, to je naš veliki propust. Na dionicama Autobahna bez brzinskog ograničenja možete voziti i brže od 250 km/h, ali ako se pritom ne udaljite od vozila ispred najmanje 125 metara (pravilo "Halber Tacho", pola brzine u km/h, u metrima), bit ćete strogo kažnjeni. Kod nas se o tome praktički ne vodi računa. Ovaj zakon također ne tretira utjecaj kvalitete vozila, a porazna je realnost da su se poginule osobe tijekom 2017. vozile u automobilima prosječno starim 14,5 godina. Već duže apeliram na to da se za vozila s pet Euro NCAP zvjezdica za sigurnost trošarina prepolovi, a ako usto imaju i autonomno kočenje i sustav za alarmiranje napuštanja trake, potpuno ukine. To bi bilo "win-win" za sve, to bi financijski trebale podržati i osiguravateljske kuće, jer se time smanjuju njihovi rashodi.

Problematični mobiteli

- Jesu li primjerene predložene kazne za najteže prekršaje koje bi iznosile 20 tisuća kuna?

- Predložene visoke kazne su primjerene i nužne, ali one nisu rješenje ako nema izvjesnosti kažnjavanja - ako možete bez problema protutnjati kroz crveno svjetlo i ako se policija baš ne zatekne na mjestu događaja - nikom ništa. Čak i snimke postojećih kamera, na raskrižjima i u tunelima, gdje bez straha od postojećih kamera možete voziti i brže od 200 km/h, na sudu ne vrijede kao dokaz. Vozači to dobro znaju i nekažnjeno brutalno, pogibeljno krše prometne prekršaje. Zbog toga bi novi Zakon o prometu mogao ispasti "lav bez zubi".

- Koje bi kazne za prometne prekršaje bi trebale biti najrigoroznije i zašto?

- Najrigoroznije treba kažnjavati prebrzu vožnju, jer brzina je uvijek glavni ili jedan od najvažnijih uzroka nesreća, vožnju pod utjecajem alkohola, ali i droga, stimulativnih sredstava, psihoaktivnih lijekova, prolaske kroz crveno svjetlo, pretjecanje preko dvije pune linije, vožnju u kontrasmjeru. No, u posljednje vrijeme korištenje mobilnih uređaja postaje sve veći problem. I tu nije nevolja u samom telefoniranju, nego uspostavi poziva, čitanju i odgovaranju na poruke, surfanju..., kad vozač skreće pogled i pozornost s prometnice. Za takve prekršaje također treba oduzimati vozačke dozvole, u težim slučajevima i poništavati.

- Jeste li za to da ljudi nakon 67 godina imaju obavezni liječnički pregled i jeste li za snimanje vozačkih ispita?

- Svakako treba uvesti obvezu liječničkih pregleda za vozače starije od 67 godina, jer se tada nužno počinju gubiti psihomotorne sposobnosti, počinje slabiti vid, sluh... Ne znam zašto to mnogi doživljavaju kao problem i diskriminaciju. Nikome ne odgovara da pod stare dane skrivi tragičnu nesreću te da do kraja života živi sa stigmom da je nekoga unesrećio, usmrtio. Bitno je da pregledi budu financijski prihvatljivi, a za osobe s najnižim mirovinama simbolički - 50 kuna. Umirovljenici bi to trebali shvatiti kao blagodat i priliku za povoljan i kvalitetan liječnički pregled. Snimanje vozačkih ispita pomoglo bi ujednačavanju kriterija i sprječavanju malverzacija.



Vozilo treba svakome oduzeti

Kad je u pitanju oduzimanje vozila, pitanja građanskih sloboda i privatnog vlasništva su deplasirana. Naime, što je s građanskim pravima žrtava, njihovim vlasništvom nad vlastitim tijelima i životima?! Zbog čega obijesni vozači mogu to uzimati drugima, a da se njima ne može uzeti vozilo? Vozilo treba oduzimati za najteže prekršaje: vožnja u gradu 75 km/h i brže od ograničenja, prolazak kroz crveno svjetlo tri i više sekundi nakon paljenja (ove dvije mjere trebalo bi kontrolirati certificiranim radarskim kamerama), vožnju s više od 1,5 promila alkohola u krvi..., neovisno je li vozač vlasnik ili nije. Jer, vlasnik automobila od 200 i više konja itekako treba biti odgovoran kome daje svoj potencijalno ubojit auto.