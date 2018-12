Radeljić na izlaznim vratima: u kratkom vremenu odlazi i treći predsjedničin savjetnik, hoće li ga zamijeniti Mirjana Hrga?

Mate Radeljić treći je savjetnik predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović koji u kratkom vremenskom roku odlazi iz Ureda predsjednice. Iako u Uredu tvrde da “s obzirom na to da navedena odluka nije donesena, isto ne mogu komentirati”, prema dobro obaviještenim izvorima Radeljićev odlazak je gotova stvar, javlja Jutarnji list.

No, za razliku od bivšega vojnog savjetnika Vlade Galića, Mate Radeljić navodno ne misli podnijeti ostavku. Neslužbeno doznajemo da želi da ga predsjednica razriješi uz obrazloženje. Mate Radeljić najdugovječniji je predsjedničin savjetnik i s njom je na Pantovčaku od prvoga dana. Njegovo se ime najčešće spominjalo u kontekstu kritika koje je predsjednica upućivala na račun rada Vlade.

Počela borba

Stoga se njegov odlazak povezuje sa željom predsjednice da popravi svoje odnose s premijerom Plenkovićem, a u kontekstu podrške HDZ-a njenoj kandidaturi za drugi predsjednički mandat. O odlasku Mate Radeljića počelo se govoriti odmah nakon što je objavljena informacija da s Pantovčaka odlazi Vlado Galić, iako su razlozi njihovih odlazaka različiti. Odlazak Vlade Galića direktno je povezan s aferom SMS, iako on službeno nije dio istrage. Radeljić pak mora otići kako bi predsjednica dobila podršku stranke bez koje je teško zamisliti osvajanje drugog mandata. Osim njih dvojice s Pantovčaka odlazi i Dario Mihelin, i to za veleposlanika u Kinu. Pojedini mediji u srijedu su navodili kako odlazi i posebni savjetnik predsjednice, Mate Granić. No, naši sugovornici tvrde da to nije istina.

Odlazak trojice savjetnika u kratkom vremenu traži brze predsjedničine odluke oko izbora njihovih nasljednika. Prema neslužbenim informacijama, predsjednica bi u roku od mjesec dana trebala imenovati nove savjetnike, a borba za pozicije već je počela. U javnosti se tako već spekulira s imenom bivše novinarke Mirjane Hrgekao nasljednicom Mate Radeljića.

Razgovor

Na Pantovčaku je navodno već obavljen razgovor s njom, ali prema istim izvorima, ona je samo jedan od kandidata. Na pitanje o mogućem angažmanu Mirjane Hrge, s Pantovčaka odgovaraju da odluka još nije donesena. Naši sugovornici naglašavaju kako ih ne bi začudilo da se predsjednica na kraju odluči za osobu nepoznatu široj javnosti.

S obzirom na to da se predsjednica rješava Mate Radeljića s ciljem približavanja HDZ-u i premijeru, jasno je da bi na mjesto savjetnika za unutarnju politiku trebala doći osoba koja svojim stavovima i nastupima neće iritirati Banske dvore i vladajuću stranku.

Imena mogućih nasljednika Vlade Galića i Darija Mihelina u javnost se još nisu probila. Predsjednica bi sljedećeg mjeseca trebala imenovati već četvrtog savjetnika za obranu i nacionalnu sigurnost nakon Josipa Buljevića, Maje Čavlović i Vlade Galića. U trenutku kada se rješava sudbina kupnje izraelskih borbenih aviona i sve teže situacije oko migranata, a komplicira se i sigurnosna situacija u regiji, ovo savjetničko mjesto treba što prije popuniti.

U 46 mjeseci mandata Kolinda Grabar-Kitarović već je promijenila 12 suradnika. Ulaskom u posljednju godinu mandata počinje treća rekonstrukcija njenog ureda. Statistički gledano, kako piše Jutranji list, prosječni rok trajanja bivših savjetnika je četiri mjeseca pa neki predsjedničin tempo mijenjanja savjetnika uspoređuju s onim Donalda Trumpa.