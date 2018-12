'HZZO u ime ušteda oduzima našoj djeci pravo na život i liječenje jer im želi poskupjeti lijek protiv dijabetesa': roditelje malih bolesnika ogorčila najava povećanja cijena neophodnih medikamenata

- Naša djeca Nediljko (14) i P​etra (12) nisu odabrala dijabetes, nego je to opako i opasno oboljenje, nažalost, odabralo njih.

I sada Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) u ime ušteda u hrvatskom zdravstvu oduzima našoj djeci osnovno pravo na život i na liječenje, jer im želi poskupjeti njihov lijek protiv dijabetesa. Kakvi su to ljudi koji štede na djeci i na njihovu zdravlju, neka štede na nama odraslima ako im je baš do štednje, a ne na djeci, uglas kazuju Kristina i Ante Čović iz Splita, čija djeca od najranijeg djetinstva boluju od dijabetesa.

Dvije kutije

Oni su se, ponukani mogućnošću uvođenja nadoplate za pojedine potrepštine koje njihovoj djeci i ostalim oboljelima od dijabetesa tipa 1 život znače, odlučili na medijski istup u "Slobodnoj".

- U našem Splitskom dijabetičkom društvu ima 50-ak djece dijabetičara koji su aktivni članovi društva. Svima njima sada su životi ugroženi činjenicom da HZZO želi povećati cijene nekih lijekova koje oni koriste, a koje smo mi roditelji i do sada nadoplaćivali, ali kudikamo manje nego što bismo trebali ubuduće. Mi smo za naše dvoje djece prije koristili lijek Levemir koji je bio besplatan, ali s kojim smo mogli postići lošiju regulaciju dijabetesa. Stoga smo svjesno prešli na lijek Tresiba, koji moramo nadoplaćivati, koji nam je preporučio dijabetolog. Budući da su nam životi naše djece najvažniji, odlučili smo se na taj "prelazak". S Tresibom smo jako zadovoljni, ali sada HZZO želi "kazniti" našu djecu i povećati cijenu tog lijeka, odnosno povećati našu nadoplatu - kazuje Ante Čović.

Ta nadoplata bi svakih 50 dana (rok kada nabavljaju lijek) prema izračunima Ante Čovića za dvoje djece iznosila 674 kune, a do sada je iznosila 306 kuna.

- Do sada smo svakih 50 dana uzimali dvije kutije Tresiba lijeka, a kako svaka kutija košta (nadoplata) 153 kune, jasno je da smo dvije plaćali 306 kuna. Uz to smo besplatno uzimali i lijek Novorapid, koji je brzodjelujući inzulin, a koji se djetetu mora davati prije svakog obroka. Njega također koristimo za hiperglikemiju. On je do sada bio besplatan, a po informacijama kojima raspolažemo, intencija HZZO-a ide prema tome da u budućnosti svaku kutijicu Novorapida moramo nadoplaćivati po 28 kuna, što je za nas velikih 56 kuna, kazuje Ante Čović.

24 sata napetosti

Samo tijekom ove 2018. godine u Splitsko-dalmatinskoj županiji otkriveno je 30-ak novih slučajeva dijabetesa kod djece.

- Kod tog lijeka Tresiba dobro je to što se on daje jednom dnevno i ima 24-satno djelovanje, nasuprot lijeka Levemir, koji smo prije upotrebljavali i koji smo morali djeci davati dva puta dnevno. Istini za volju, HZZO nam daje mogućnost i besplatnog inzulina, ali u bočicama, te bi mi roditelji morali sami svojoj djeci, uz pomoć injekcije i šprice vaditi taj inzulin iz bočice i davati im ga injekcijom, kao što se to radilo prije 30 i više godina. Vraćaju nas u "kameno doba" - kazuje Kristina Čović.

Primjena Tresiba je puno jednostavnija.

- Lijek je već doziran u "penkali" (PEN) i mi samo baždarimo količinu inzulina i dajemo ga djeci, što u posljednjih nekoliko godina, od kada su odrasli, i sami sebi mogu dati - govori Ante Čović.

A kako izgleda u obitelji imati dvoje djece (ukupno imaju četvero) oboljele od dijabetesa, koji nitko nikada prije u obitelji nije imao?

- To vam je stanje 24-satne napetosti. Roditelji stalno moraju biti "atento". Nema prostora za opuštanje. Moramo pratiti hiper ili hipoglikemiju, djeca moraju imati uravnoteženu prehranu, dnevno im moramo kontrolirati šećer 10 do 12 puta, noću minimalno tri puta, i to svaka dva sata. A da vam ne pričamo o strahu od operativnih zahvata ili ozljeda. To vam je život pun straha i brige, a sada nas još žele "dotući" ovim povećanjima nadoplate lijeka. Zar naša djeca nemaju pravo na život i na liječenje i zdravstvenu skrb, kakva im je i Ustavom zagarantirana? - pita se Kristina Čović.

Rog za sviću

Ante Čović smatra da im HZZO "prodaje rog za sviću".

- Kažu nam da je generički inzulin, koji je jeftiniji od originala, jednako dobar kao i original, dok nas istodobno uvjeravaju da automobil vrijednosti od 10 tisuća eura nije jednako dobar kao i onaj od 100 tisuća eura. Ako su ti automobili jednako dobri, zašto onda u Vladi RH i u raznim ministarstvima ne voze službene automobile od 10 tisuća eura, a ne one puno skuplje? Isto tako znam da nam liječnik dijabetolog nije iz hira prepisao i preporučio drugi lijek, a ne njegovu kopiju. Naravno da uopće nije upitno što je prioritet kada je u pitanju trošenje javnog novca. To zasigurno nisu otmjene limuzine u kojima se voze naši ministri i Vlada RH, već je to zdravlje naše djece i svih drugih koji boluju od dijabetesa tipa 1 - zaključuje Ante Čović.