'Ova 42 vukovarska Srbina ubijena su ili nestala '91., hapsili su ih u kući, na poslu, a neke su ubijali i tijela im bacali u Dunav'

Spisak s imenima 42 "ubijenih ili nestalih vukovarskih Srba u lipnju, srpnju i kolovozu 1991." predstavio je u srijedu zamjenik gradonačelnika Srđan Milaković (DSS), čime je odgovorio na tvrdnje gradonačelnika Ivana Penave da su sve civilne žrtve u Vukovaru posljedica velikosrpske, četničke agresije, dok je na najave iz gradskog HDZ-a kako će učiniti sve da se zabrani DSS poručio da nikakve zabrane neće biti.

"Jedna od tema koje se nameću su i civilne žrtve iz redova srpske zajednice, a tema je određena samo u jednome smjeru, dakle da su i oni žrtve egzekutora iz redova srpskog naroda“, rekao je Milaković. Takve tvrdnje, kazao je na konferenciji za novinare, osporava popisom srpskih žrtava u periodu prije agresije na grad i čitanjem imena osoba koje su, kako tvrdi, bile uhićene u kućama ili na poslu te im se gubi svaki trag, ili su im tijela pronađena u Dunavu, a neki su ubijeni i u vlastitim kućama.

"Kada se nekome ne sviđa što govorimo, onda se poziva na zabrane“, odgovorio je na najave iz Kluba HDZ-a u vukovarskom Gradskom vijeću da će poduzeti sve pravne radnje kako bi se zabranilo djelovanje Demokratskog saveza Srba (DSS), a time i, kako kažu, sudjelovanje ekstremih pojedinaca u obnašanju vlasti koji su u svojim izjavama pokušali izjednačiti žrtvu i velikosrpskog agresora.

Upitao je kakva se to poruka šalje ukoliko se izabranim predstavnicima srpske zajednice brani govoriti u javnom prostoru ili im se političko djelovanje, pa i obično uvažavanje, uvjetuje određenim stavovima, primjerice o ratu ili "Oluji".

Naglasio je kako do zabrane rada DSS-a, što će zatražiti vukovarski HDZ, neće doći niti za to postoje ikakvi uvjeti, a po pitanju osobne sigurnosti zbog iznesenih stavova "ne zna što da očekuje, no uvijek postoji opasnost".

Jučerašnju sjednicu Gradskog vijeća, gdje je nakon najave inicijative za podizanje spomenika civilnim srpskim žrtvama rata u Vukovaru po nacionalnoj osnovi "zaiskrilo" između vijećnika HDZ-a i DSS-a, Milaković je ocijenio posljedicom ranijih događaja - vukovarskog prosvjeda zbog neučinkovitosti u procesuiranju ratnih zločina u Vukovaru, obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. te nedavnih uhićenja pripadnika srpske zajednice.

"Očigledno je kako su tenzije podignute, a politička se scena u Vukovaru čini ekstremnom što se odražava i na funkcioniranje predstavnika srpske zajednice, pa i moje", rekao je i istaknuo kako je on legalno izabrani predstavnik srpske zajednice te zastupa interese kako onih koji su ga birali, tako i onih koji su glasali za druge kandidate iz redova srpske zajednice, ali i onih "koji ne smiju izaći na izbore".

Prigovorio je da pripadnik srpske zajednice koji izražava svoj identitet "nije prihvaćen u hrvatskom društvu" te dodao da njegov legitimitet osporavaju i pojedini vijećnici srpske nacionalnosti, ali su izabrani s liste HDZ-HKS, pa ih je nazvao "Komšićima i vijećnicima koji za cijelog mandata nisu progovorili o pitanjima važnima za srpsku zajednicu".

Milaković je naglasio kako se problematiziraju njegovi stavovi o "Oluji", dok istodobno ne predstavljaju problem javno izrečene riječi Predraga Mišića (vijećnik srpske nacionalnosti iz HKS-a i hrvatski branitelj) kako je šteta što se "Oluja" nije dogodila i u Vukovaru. Upozorio je da se svakodnevno suočava s brojnim problemima srpske zajednice, pa i njenim diskriminiranjem, ali i s gradonačelnikom koji ne želi surađivati s izabranim predstavnikom srpske zajednice, ne želi rješavati probleme te zajednice, ne poziva ga kao legitimnog predstavnika Srba ni na radne dogovore, niti na protokolarna zbivanja.

Upitan zašto odbija sudjelovati na obilježavanju državnih blagdana ili vukovarskih ratnih spomendana odgovorio je kako je to "povezano s načinom na koji se prikazuju ratni događaj u Hrvatskoj, a postoje samo obilježja po kojima su sve žrtve posljedica srpske agresije". "Kada u fazu kreiranja vukovarskih protokola budu uvršteni srpski predstavnici i kada se bude obilježavalo i stradanje srpskih civilnih žrtava, onda možemo doći u fazu da zajedno obilježavamo sve vezano za grad Vukovar", poručio je.

Ovogodišnji dolazak predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca u Vukovar povodom obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu grada ocijenio je "u određenoj mjeri štetnim po interese srpske zajednice".