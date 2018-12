Plenković ipak priznao: Na sjednici Vijeća za nacionalnu sigurnost raspravljalo se o aferi SMS

Premijer Andrej Plenković izjavio je u ponedjeljak kako je na Vijeću za nacionalnu sigurnost raspravljen niz tema - plan rada djelovanja sigurnosno-obavještajnih službi, odnosi sa susjedima, pitanje migracija, informacijska sigurnost, a spomenuto je i pitanje "afere SMS", pri čemu nije bilo govora o imenima.

"Možemo reći da je spomenuto i to pitanje i to na dva načina: prvo da se ona mora raščistiti i rasvijetliti do kraja i drugo, da svi oni koji su na bilo koji način uključeni u davanje informacija, a dio su bilo policijskog bilo nekog drugog sustava progona, moraju za to odgovarati", rekao je Plenković novinarima tijekom konferencije o raku u hotelu Westin.

Nije se razgovaralo o imenima nego modelima

Dodao je kako "nije bilo nikakvih imena" već se govorilo o "modelima kako da se ovakva situacija riješi".

Na upit traje li cijela ta priča oko "afere SMS" predugo uzvratio je kako "bilo koja tema koja je ovako kompleksnija i osjetljiva traži svoje vrijeme". To vrijeme uzimaju policija i državno odvjetništvo, a ne politika, poručio je Plenković.

Pitali su ga i kako mu se sada čini taj slučaj obzirom da je svojevremeno izjavio kako mu afera izgleda "sve gora i gora", na što im je kratko potvrdio kako i dalje stoji iza te izjave.

Komentirao je i slučaj suđenja Darku Kovačeviću zvanom Daruvarac, rekao je kako se radi o "strašnom slučaju nasilja, gdje je više nego jasno, a dokazi su na internetu, što se točno dogodilo".

Ogorčen kao i javnost zbog "slučaja Daruvarac"

"Vidim da su svi zgroženi time, ja to mogu gledati iz uloge koju imam kao predsjednik Vlade, ali kao pravnik mislim da je sasvim razvidno da je obrana u ovom slučaju koristila sve procesne taktičke poteze kako bi se odugovlačilo s postupkom", rekao je Plenković.

Mišljenja je kako to nije dobro. "Način kako mi kao država i Vlada možemo to riješiti jest da takve situacije u smislu korištenja procesnih instituta ne dovode do ugrožavanja brzog odvijanja procesa, što se u ovom slučaju dogodilo. Javnost je opravdano ogorčena, ja sam jednako tako ogorčen kao i svi, jer je ovaj slučaj eklatantan", ustvrdio je premijer.

Na pitanje traže li se zakonske izmjene Plenković je kazao kako je o tome razgovarao s ministrom pravosuđa. "Ovo je nedopustivo, jer mislim da nema nikoga tko na bilo koji način može opravdati ovakvu situaciju koja je, po svemu onom što se moglo vidjeti, prilično jasna", kaže Plenković.

Novinari je zanimalo i ne ruši li se na taj način trodioba vlasti i načelo da se ne komentiraju procesi koji su u tijeku.

"Nitko ovdje ne komentira detalje samoga procesa. Govorimo o tome kako netko koristi određene institute. Ovdje je praktički stalno dolazilo do odgode samih rasprava. Nema tu miješanja u pravosuđe. Ovo je zdravorazumski komentar, a sve ostalo bi bilo sklisko", poručio je.

Klubu HDZ-a nije pristupio nitko

Upitan o najavama daljeg širenja saborskog Kluba zastupnika Milana Bandića i medijskim nagađanjima da ti zastupnici neće biti iz SDP-a uzvratio je kako o tome nema pojma. Iz Bandićeva kluba, naime, stižu najave o 13 zastupnika do kraja godine, te 16 iduće godine.

"Što se tiče aktivnosti drugih zastupnika u Hrvatskom saboru, htio bih ponoviti jednu stvar jer vidim da brojni komentari idu za tim da se na određeni način teret odgovornosti prebacuje na HDZ. To odbacujem s gnušanjem. Klubu HDZ-a u ovom sazivu Hrvatskog sabora nije pristupio nitko, niti smo mi o tome s bilo kime vodili razgovore", rekao je Plenković.

Iz Kluba su, kazao je, otišli oni za koje osobno smatra kako je bolje da u njemu nikada nisu niti bili. Zato je stavljanje "nekakvih tereta na HDZ" nedopustivo, poručio je.

Novinare je zamolio da uoče "finu razliku" tko, što i zašto radi sa svojim mandatima, koji su neopozivi, a u hrvatskom izbornom sustavu gotovo je nemoguće da jedna stranka ili jedna lista dobije apsolutnu većinu.

"Nakon što se proglase rezultati izbora uvijek relativni pobjednik ima prednost u sastavljanju većine. To smo bili napravili, napravili smo i drugi put, radimo to s vrlo jasnim ciljem da institucije u Hrvatskoj trebaju imati vrijeme da rade svoj posao za ono za što im građani daju povjerenje. Na tome inzistiram, na toj enormnoj razlici u ozbiljnosti vlade, u ozbiljnosti parlamentarne većine i konkurencije čije performanse imate prigode gledati uglavnom u Saboru, ali i izvan njega. I tu razliku ćemo potencirati", poručio je.

Nećemo nikoga sprječavati da podupire rad Vlade

Ponovio je kako HDZ ni sa kim nije razgovarao te dodao da "to što neki ljudi odlaze iz SDP-a jer se ta stranka raspada, pa u njemu ne vide smisao svog daljenjeg djelovanja, treba pitati SDP".

To što oni žele poduprijeti većinu to je njihov odabir i nećemo nikoga spriječavati da podupire rad Vlade ili na taj način posredno podupire paralamentarnu većinu, poručio je Plenković.

Premijer je novinarima odbio komentirati medijske napise o zamijeni koalicijskog partnera i rekonstrukciji Vlade, tek je kratko poručio: "Super mi je to! Kad ćete vi biti premijeri onda vi govorite kad će biti rekonstrukcija vlade".

Na pitanje o navodnom policijskom zlostavljanju migranata Plenković je ustvrdio kako je to vrlo jasno pojasnilo Ministarstvo unutarnjih poslova.

"Riječ je o institutu odvraćanja na samoj državnoj granici, gdje su uočeni ljudi koji su ilegalno prelazili granicu", kazao je Plenković.