Bošnjaković u Zadru s čelnicima sudova i državnim odvjetnicima razgovarao o slučaju puštenog Daruvarca: Definitivno nije dobro. To iskustvo poslužit će nam da unaprijedimo zakon

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković u nedjelju je zbog puštanja na slobodu okrivljenog nasilnika Darka Kovačevića, zvanog Daruvarac, u Zadru razgovarao s predsjednicima zadarskih sudova i državnog odvjetništva, nakon čega je izjavio da se na taj predmet nije moglo utjecati, ali će im to iskustvo poslužiti da zakonskim izmjenama unaprijede pravni okvir kako se u budućnosti to ne bi događalo.

Ministar je obavio razgovor s čelnicima Županijskog i Općinskog suda te županijskim i općinskim državnim odvjetnikom kako bi vidio činjenice u predmetu i slijed događaja nakon što je Darko Kovačević, zvani Daruvarac (31), koji je prijetio i teško ozlijedio 18-godišnju Zadranku pušten na slobodu zbog isteka maksimalnog pritvorskog roka od šest mjeseci.

"Svi znamo o kakvom se kaznenom djelu radilo i što se sve tu stavlja na teret, definitivno nije dobro", rekao je Bošnjaković novinarima. Predmet je, po njegovim riječima bio opterećen određenim stvarima na koje se nije moglo utjecati i bio bi završen da nije došlo do bolesti suca koji je vodio slučaj.

Najavio je izmjene Zakona o kaznenom postupku i implementaciju novih direktiva EU, dodavši da će na takvim predmetima spoznati i vidjeti iskustva da unaprijede pravni okvir kako se "to ne bi događalo".

Za slučaj je rekao da ne može reći je li bilo zlouporaba, ali će kod izmjena zakona poraditi na određenim pravima odvjetnika da traže izuzeća od predsjednika suda do predsjednika neposredno višeg suda. Iako su to standardna prava, pitanje je, kaže ministar treba li to pravo ograničiti kako ne bi bilo zlouporaba zbog odugovlačenja postupka.

U konkretnom slučaju postupak su opterećivali zahtjevi za izuzećem sudaca pa će o tome kod izmjena zakona napraviti analizu kako te mogućnosti svesti na mjeru koja ne bi opterećivala postupak, rekao je ministar.