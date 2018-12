Dobar dio Hrvatske pod snijegom, za gotovo cijelu zemlju na snazi žuta upozorenja; Za tegljače nema slobodnog prolaza iz unutrašnjosti prema moru

Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, u subotu u 7 sati najviše snijega bilo je na Zavižanu (37 cm), Plitvičkim jezerima (34 cm) te u Gospiću (32 cm). U Slavonskom Brodu, Slunju i Vinkovcima izmjereno je 26, a u Đakovu, Gradištu kod Županje, Ogulinu i Požegi 23 cm.

Više od 20 cm snijega zabilježeno je i kod Nove Gradiške i u Vukovaru, dok je u ostatku Slavonije, Baranje, Like i Gorskog kotara palo uglavnom između 10 i 20 cm snijega, a na sjeverozapadu unutrašnjosti ispod 10 cm (u Zagrebu je izmjereno 6 cm).

Pada snijeg u okolici Splita: u Imotskoj krajini u nanosima i do 20 cm, zabijelio i Sinj, zaleđe Omiša, prve pahulje zalepršale i na Braču...

Brojna ograničenja u prometu

Prema izvješću Hrvatskog autokluba od 8:48h, snijeg pada u Gorskom kotaru, Lici, Slavoniji, dijelu Dalmacije, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Zbog niskih temperatura moguća je poledica, posebice na mostovima i nadvožnjacima. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te ne kreću na put bez propisne zimske opreme.

Zimski su uvjeti na većini cesta u Gorskom kotaru i Lici. Za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama nema slobodnog cestovnog pravca iz smjera unutrašnjosti prema Rijeci ili Istri te Dalmaciji, i obrnuto.

Podsjećaju se vozači ostalih teretnih vozila da na području pojedinih policijskih postaja prometna policija može i njih isključivati iz prometa, ovisno o trenutnim meteorološkim prilikama i sigurnosnoj procjeni. Na pojedinim cestama vozi se dodatno usporeno, zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije. Sve sudionike u prometu u HAK-u mole za razumijevanje, kao i da poštuju upute prometne policije.

Zbog popunjenosti odmorišta na autocesti A1 savjetuje se vozačima kamiona s prikolicama i tegaljača s poluprikolicama da ne kreću na put iz unutrašnjosti prema prema Dalmaciji i Rijeci.

Zbog vjetra, samo za osobna vozila otvorene su:

dionica autoceste A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje;

dionica autoceste A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Delnice;

Jadranska magistrala (DC8) na dionicama Novi Vinodolski-Senj i Karlobag-Sveta Marija Magdalena;

DC54 Maslenica-Zaton Obrovački.

Na Krčkom mostu zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle (I. skupina vozila), a na Jadranskoj magistrali (DC8) na dionicama Bakar-Novi Vinodolski i Senj-Karlobag, autocesti A7 Draga-Šmrika i lokalnoj cesti Križišće-Kraljevica (LC58107) dodatno je zabrana za dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina vozila).

Zbog zimskih uvjeta obavezna je zimska oprema na motornim vozilima, a promet je zabranjen za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama na cestama:

SREDIŠNJA HRVATSKA I LIKA

DC1 Zagorje-Grabovac-Vaganac-Udbina-Gračac-Knin-Vrlika;

DC6 Vojišnica-Glina-GP Dvor (od Vedrog Polja);

DC23 Generalski Stol-Josipdol-Kapela-Žuta Lokva-Senj;

DC25 Korenica-Gospić-Karlobag;

DC27 Gračac-Zaton Obrovački;

DC30 Ogulinec-Petrinja-GP Hrvatska Kostajnica;

DC42 Ljubošina-Josipdol-Poljanak-Selište Drežničko;

DC47 Dvor-Jasenovac;

DC52 Špilnik-Korenica;

DC50 Žuta Lokva-Gospić-Gračac,

DC74 Đurmanec-Krapina-Cerje Jasensko;

DC217 Ličko Petrovo Selo-GP Ličko Petrovo Selo;

DC218 Užljebić-Donji Lapac;

DC429 Selište Drežničko-Prijeboj,

DC522 čvor Udbina-čvor Gornja Ploča,

ŽC5126 Kosinjski Bakovac;

ŽC5156 Bunić;

ŽC5164 Vrebac-Podlapača;

ŽC5166 Egeljac-Mali Alan;

ŽC5169 Bjelopolje-Donji Lapac;

ŽC5199 Štirovača-Šušanj;

ŽC5203 Dobroselo-Brotnja;

ŽC59122 Šušanj-Ledenik;

ŽC59123 Šušanj-Konjsko;

sve lokalne i županijske ceste na području Korenice i Senja.

GORSKI KOTAR i PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

A6 Rijeka-Zagreb, između čvorova Bosiljevo 2 i Kikovica;

DC3 Zdihovo-Delnice-Gornje Jelenje-Kikovica;

DC32 Prezid-Delnice;

DC42 Stubica-Ogulinski Hreljin;

DC203 Brod na Kupi-Delnice;

DC305 Parg-Čabar;

DC501 Oštrovica-Meja;

ŽC5034 Vrbovsko-Ravna Gora-Kupjak;

ŽC5062 Kraljev Jarak-Fužine-Lukovo;

ŽC5068 Hreljin-Zlobin-Fužine;

ŽC5030 Platak-Kamenjak;

ŽC5191 Sopač-Mrkopalj-Tuk;

ostale lokalne i županijske ceste na području Čabra, Vrbovskog, Delnica i Novog Vinodolskog.

SLAVONIJA

DC2 Sotin-Ilok

Za sav promet zatvorena je državna cesta DC218 Dobroselo-Mazin-Bruvno, zbog zimskih uvjeta i olujnog vjetra.

U prekidu su:

trajektna linija: Lopar-Valbiska;

katamaranske linije: Mali Lošinj-Cres-Rijeka i Novalja-Rab-Rijeka;

brodske linije: Mali Lošinj–Unije–Susak i Pula-Mali Lošinj-Zadar.

Još snijega

Prema najnovijoj prognozi DHMZ-a, u subotu se u većini krajeva očekuje oblačno, na kopnu povremeno uz snijeg, u Dalmaciji kišu. Snijeg će biti češći na istoku i u gorju, a na krajnjem jugu kiša lokalno može biti i obilna. Poslijepodne i navečer postupan prestanak oborine i djelomično razvedravanje sa zapada.

Na sjevernom Jadranu barem djelomice sunčano, a podno Velebita mjestimice malo snijega nošenog vjetrom. Na kopnu vjetar povremeno umjeren sjeveroistočni, u gorju s jakim udarima, u Slavoniji sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, a u južnoj Dalmaciji umjeren sjeverozapadnjak.

Temperatura zraka većinom između -3 i 2, u gorju ponegdje malo niža, a na sjevernom Jadranu od 2 do 6 °C. U Dalmaciji najviša dnevna temperatura od 7 do 12 °C.

Zbog snijega i jakog vjetra za gotovo cijelu Hrvatsku na snazi su žuta upozorenja, koja je DHMZ objavio putem Meteoalarma.

Kratki nedjeljni predah

U nedjelju sunčano, na kopnu uz umjerenu naoblaku, a još u noći i ujutro uz malo snijega u Slavoniji i Lici, drugdje uz mjestimičnu maglu. Navečer sa zapada naoblačenje, u noći na sjevernom Jadranu s kišom.

Vjetar slab, na istoku umjeren sjeverozapadni, tijekom dana će okrenuti na južni. Na Jadranu će umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar, podno Velebita s olujnim udarima, postupno slabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak.

Na kopnu mjestimice vrlo hladno jutro uz temperaturu od -10 do -5. Jutarnja temperatura u Slavoniji od -4 do -1, na Jadranu od -1 do 4 °C. Najviša dnevna od -2 do 3 na kopnu i od 4 do 9 °C na Jadranu.

Zbog jakog vjetra i izrazito niskih jutarnjih temperatura zraka, DHMZ je putem Meteoalarma za nedjelju izdao upozorenja za priobalje, Liku, Gorski kotar, Banovinu i sjeverozapadni dio unutrašnjosti.

Novo naoblačenje

U ponedjeljak novo naoblačenje uz mjestimični snijeg u unutrašnjosti, a uglavnom kišu na Jadranu. U utorak će oborine biti rijetke, a naoblaka će se smanjivati.