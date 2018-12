USKOK podignuo novu optužnicu protiv Bandića, Pripuza, Ljubičića i ostalih, zagrebački gradonačelnik se tereti i za neplaćanje poreza

USKOK je, nakon što je na temelju odluke Županijskog suda u Zagrebu provedena dopuna istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv osmorice hrvatskih državljana M. B. (1955.), S. LJ. (1958.), P. P. (1957.), Ž. H.(1960.), I. T. (1962.), I. M. (1980.), F. Č. (1965.), M. B. (1959.), zbog počinjenja kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, trgovanja utjecajem, utaje poreza ili carine i poticanja na trgovanje utjecajem, kako je objavio Uskok na svojim stranicama, javlja Jutarnji list.

Radi se o izmijenjenoj optužnici, nakon zaključka sudskih vještaka koji su po nalogu Županijskog suda u Zagrebu, a vezano za prvu točku optužnice u aferi Agram, vještačili odnos između Holdinga i tvrtke Cezar Petra Pripuza, te zaključili da u konkretnom slučaju nije nastupila šteta za Zagrebački holding.

Optužnicom se prvookrivljenom Milanu Bandiću, kao gradonačelniku Grada Zagreba, i drugookrivljenom Slobodanu Ljubičiću, kao predsjedniku Uprave trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o kojeg je jedini osnivač Grad Zagreb, stavlja na teret da su, od listopada 2013. do svibnja 2014. godine, po dogovoru i na traženje trećeokrivljenog Petra Pripuza, predsjednika Uprave trgovačkog društva CE-ZA-R d.o.o., člana C.I.O.S. grupe, društvima C.I.O.S. grupe pogodovali prilikom dodjele poslova na zbrinjavanja otpada Grada Zagreba, iako je postojala mogućnost zbrinjavanja otpada od strane Zagrebačkog holdinga privremenim skladištenjem, razdvajanjem i sortiranjem, za što je Zagrebački holding od Grada Zagreba trebao ishoditi dozvolu koju drugookrivljeni Slobodan Ljubičić, sukladno dogovoru, nije tražio.

U cilju realizacije navedenog, prvookrivljeni Milan Bandić i drugookrivljeni Slobodan Ljubičić su osobno ili posredstvom četrvrtokrivljenog Željka Horvata, posebnog višeg savjetnika gradonačelnika i glavnog koordinatora za otpad Grada Zagreba, svi koristeći autoritete svojih položaja, nalagali poduzimanje radnji radi dodjele poslova na zbrinjavanju otpada po žurnom postupku bez provedbe propisanog postupka javnog natječaja za korist društava C.I.O.S. grupe, iako je postojala mogućnost zbrinjavanja istog na drugi način.

Sukladno njihovim nalozima, u cilju realizacije opisanog dogovora, kako navodi USKOK, ostali okrivljenici i to V. okr. I. T., član Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. koji je na temelju specijalne punomoći ovlašten zamjenjivati predsjednika Uprave, VI. okr. I. M., v.d. direktora Službe za nabavu u Direkciji Zagrebačkog holdinga d.o.o., VII. okr. F. Č., referent nabave u Službi za nabavu Zagrebačkog holdinga d.o.o. i VIII. okr. M. B., voditelj u Zagrebačkom holdingu d.o.o.,Podružnica Čistoća, poduzimali su naložene radnje zbrinjavanja otpada po žurnom postupku, a sve kako bi se izbjegao postupak javnog natječaja te u pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave angažiralo društva iz C.I.O.S grupe, slijedom čega su navedeni okrivljenici, sukladno traženju, u okviru svojih ovlasti poduzimali radnje dodjele poslova na zbrinjavanju otpada po žurnom postupku bez provedbe propisanog postupka javnog natječaja za korist društava C.I.O.S. grupe, iako su svi okrivljenici bili svjesni da se uvjeti natječaja prilagođavaju dozvolama i mogućnostima društava C.I.O.S. grupe, te da nisu ispunjeni zakonski razlozi za iznimnu žurnost jer se nije radilo o događajima koje javni naručitelj nije mogao predvidjeti.

Nadalje, I. okr. M. B. se na teret stavlja da je, od 3. ožujka 2011. do 28. veljače 2013., u Zagrebu, vezano za izbore za predsjednika Republike Hrvatske održane 2009./2010. godine na kojima je bio predsjednički kandidat, u svrhu financiranja izborne promidžbe na svoje ime otvorio žiro račun na koji je zaprimao donacije do dana održavanja izbora 10. siječnja 2010., nakon čega je Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske podnio završno izvješće o visini i izvoru sredstava korištenih za financiranje izborne promidžbe, nakon podnošenja spomenutog izvješća, suprotno zakonskim odredbama, na navedeni račun nastavio primati uplate fizičkih i pravnih osoba, pa je tako od 3. ožujka 2011. do 5. lipnja 2012. zaprimio uplate u ukupnom iznosu od 15.741.500,00 kuna. Uplate primljene nakon održavanja izbora se, sukladno odredbama Zakona o porezu na dohodak, smatraju drugim dohotkom za koji je bio u obvezi podnijeti prijavu poreza na dohodak nadležnom poreznom tijelu, a što nije učinio. Na taj je način I. okr. M. B. izbjegao plaćanje poreznih obveza u ukupnom iznosu od 3.714.994,00 kuna, čime je na ime neobračunatih i neplaćenih poreza Državni proračun Republike Hrvatske oštetio za 542.912,50 kuna, a na ime neobračunatog i neplaćenog poreza i prireza proračun Grada Zagreba je oštetio za 3.172.081,50 kuna.

USKOK je Županijskom sudu u Zagrebu predložio da se sukladno članku 25. stavak 1. točka 1. i 2. i stavak 2. Zakona o kaznenom postupku kazneni postupak u ovom kaznenom predmetu spoji s kaznenim postupkom koji se pred Županijskim sudom u Zagrebu vodi povodom optužnice ovog Ureda protiv I. okr. M. B., III. okr. P. P., V. okr. I. T., VIII. okr. M. B., IX. okr. I. B., X. okr. K. R. U., XI. okr. B. M., XII. V. B., XIII. okr. M. L., XIV. okr. Z. A. i XVIII. okr. trgovačkog društva te da se provede jedinstveni postupak s obzirom da je u navedenom predmetu u tijeku postupak protiv istih okrivljenika, a isto tako postoji međusobna veza i isti dokazi.