Jedna od tri ruke koje su spasile proračun Milana Bandića bila je od člana HSLS-a Miroslava Polovanca.

Polovanec je nakon Skupštine, javlja Jutarnji list, došao do novinara i pohvalio se kako je odavno odlučio da će podržati proračun, ali odmah poslije pobrinuo se za skandalozan ispad.

- Ne znam jeste li primijetili, ali ja sam jedan od rijetkih Zagrepčaneca ovdje i ne dam da mi naređuju neka prezimena koja nisu zagrebačka - šovinistička je izjava Polovanca.

HSLS-ovac nije skrivao na koga točno misli.

- Sigurno neću stati pod palicu da mi naređuje Hasanbegović!

Polovanec se još počeo izvlačiti da nikada nije rekao da neće podržati proračun, da su novinari njegove izjave izvukli iz konteksta...

- Imate li gdje snimljeno točno što sam rekao!? - upitao je Polovanec novinare i otišao.

Zlatko Hasanbegović nije dugo čekao na reakciju na skandaloznu izjavu Miroslava Polovanca da 'neće njemu naređivati neko čija prezime nije zagrebačko'. Zastupnik 'Neovisnih za Hrvatsku' poručio je već sada bivšem zastupniku HSLS-a da je šovinist i da je njegov ispad nezabilježen u Skupštini.



- Zadovoljan sam zbog takvog ishoda jer je time potvrđeno ono što mjesecima govorimo - da u Skupštini postoji tzv. oporba, ljudi koji cijelo vrijeme ispod stola trguju s gospodinom Bandićem i HDZ-om. U slučaju gospodina Polovanca došlo je i do moralnoga razotkrivanja i onoga što sam uvijek govorio o pseudoljevici, pseudonositeljima liberalnih vrijednosti. Pod krinkom tolerancije i lažnoga liberalizma kriju se zapravo najgori šovinisti, zapravo ljudi koji promiču mržnju i sve ono za što optužuju druge. To je moralni ispad nezabilježen u povijesti Gradske skupštine. Zbog moralnog dna, do kojega je došao gospodin Polovanec, mi nećemo ni sudjelovati u daljnjem radu Skupštine do kraja dana - rekao je Hasanbegović, prenosi Tportal.