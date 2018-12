Ilija Ćorić, zastupnik Hrvatske seljačke stranke u zagrebačkoj Gradskoj skupštini, isključen je iz stranke nakon što je svojim glasom podržao danas usvojen zagrebački proračun, objavio je prvi čovjek HSS-a Krešo Beljak, javlja Jutarnji list.

Kako neslužbeno doznajemo, predsjednik stranke Beljak, gradonačelnik Grada Samobora, odmah ga je pozvao na razgovor te mu je uručio odluku o suspenziji dok se ne pokrenu odgovarajući postupci o isključenju iz stranke.

Na izvanrednoj konferenciji za medije Beljak je izjavio kako je ostao u šoku kada je čuo i vidio da je glavni tajnik njegove stranke Ilija Ćorić glasao za Bandićev proračun. Beljak je potvrdio da će Ćorić trenutačno biti izbačen iz stranke i dobiti otkaz.

- Stvarno ne znam zašto je to napravio, to je veliko iznenađenje. Dogovor našeg kluba je bio da se glasa protiv proračuna, a on mi je još jutros rekao da će definitivno glasati protiv - rekao je Beljak koji je uvjeren da je cijeli ovaj dogovor plod 'kuhinje' Plenkovića i Bandića.

- Pitao sam Ćorića zašto je to napravio, a on mi je odgovorio 'Život me natjerao'. Što to znači!? Neka državne institucije to otkriju.

Beljak kaže da ga je jučer upitao zašto se nije javio novinarima Jutarnjeg, da su ga tijekom jutra zvali zabrinuti koalicijski partneri... - Nazvao me i rekao 'šefe, ne brini, sve će biti u redu'. Ali od sutra taj čovjek je bez plaće u HSS-u!

Beljak je dodao i da Amsterdamska koalicija neće propasti zbog ovog 'incidenta': - Ma kakvi, još ćemo biti jači. Okupit ćemo nove ljude, prave političare, one koje je nemoguće kupiti.

Ipak, neki naši sugovornici tvrde kako je Beljak čitavo vrijeme znao za Ćorićevu namjeru da svojim glasom podrži proračun i time, de facto, osigura vlast zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića. Dio smatra kako je riječ o unaprijed dogovorenoj igri, jer iako se u javnosti stječe dojam da Beljak i Bandić ne dijele iste političke stavove, zapravo dobro surađuju: - Iz proračuna Grada Zagreba isplaćuju se velike svote, putem javnih natječaja, tvrtkama koje osiguravaju Beljakovu vlast u Samoboru, tako da je to logičan savez, kažu naši sugovornici.

Ilija Ćorić, inače, glavni je tajnik Beljakove stranke sa dugogodišnjom karijerom u HSS-u:

- Njemu je HSS sve, više od mame i tate. Zato vjerujem da ovo nije slučajno i da je sve bilo unaprijed dogovoreno, kaže izvor Jutarnjeg.

Predsjednik HSLS-a, te saborski i gradski zastupnik Darinko Kosor također je u četvrtak najavio da Polovanec više neće biti član HSLS-a, niti njihova kluba u skupštini.

"HSLS je glasao prema odluci stranke - a to je protiv proračuna, ali svaki zastupnik ima svoj osobni mandat. Svi koji su glasali za proračun više nisu članovi našeg kluba", rekao je Kosor.

Na pitanje kakav je budućnost Joze Milićevića (Nezavisna lista Zagreb) koji je potpredsjednik Gradske skupštine, a također je podržao proračun za 2019., Kosor je odvratio kako je Milićević član druge stranke.

"Tu je gospođa Marijana Sumpor, gradska zastupnica Nezavisne liste Zagreb, koja je predsjednica stranke, pa nek' vam ona odgovori na to", kazao je Kosor.

Kosor je u srijedu rezolutno najavio da njegovi zastupnici neće podržati gradski proračun. Rekao je kako je HSLS izašao iz koalicije s Bandićem prije tri godine i da će HSLS glasati kao oporba.