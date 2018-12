Prejak pritisak zbog afere SMS: predsjednica razrješuje svog savjetnika za nacionalnu sigurnost

Vijeće za nacionalnu sigurnost zasjeda u ponedjeljak, a na tom sastanku državnog vrha vjerojatno neće biti Vlade Galića, savjetnika hrvatske predsjednice za obranu i nacionalnu sigurnost, doznaje Jutarnjii list.

Politički pritisak na Pantovčak zbog afere SMS očito je prejak, pa je predsjednica Kolinda Grabar Kitarović odlučila smijeniti svojeg savjetnika Galića, doznajemo iz vrha vlasti.

Prema informacijama kojima raspolažemo, Galić bi trebao biti smijenjen najkasnije do ponedjeljka.

- Nemam nikakve informacije o tome, ne mogu vam ništa komentirati - bilo je sve što nam je Vlado Galić jučer rekao nakon što smo ga pitali je li točna informacija da će ga predsjednica Grabar-Kitarović uskoro smijeniti.

Afera SMS počela je u rujnu, kada je uhićen bivši policajac Franjo Varga zbog sumnje da je za Zdravka Mamića krivotvorio prepisku između glavnog državnog odvjetnika Dinka Cvitana i suca na osječkom sudu.

Kasnije su krakovi afere SMS došli do zamjenika predsjednika HDZ-a Milijana Brkića, ali i do Vlade Galića kada su mediji objavili da je, navodno, upravo on spojio Vargu s HDZ-om i tadašnjim šefom stranke Tomislavom Karamarkom.

- Po medijima čitamo neka curenja informacija koje nisu potvrdile relevantne državne institucije. Kad je riječ o ljudima u mojem kabinetu, saznat ćete na vrijeme - rekla je prošli tjedan predsjednica odgovarajući na pitanja o aferi SMS i uživa li Vlado Galić i dalje njezino povjerenje.

Nakon što je u listopadu tjednik Nacional objavio tekst u kojem se tvrdi da je Vlado Galić bio glavni stranački čovjek za logistiku kada je Tomislav Karamarko bio na čelu HDZ-a, a da su upravo Galić i Brkić bili glavni Vargini kontakti, predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović rekla je da je sa svojim savjetnikom razgovarala o toj temi.

- Ono što vidimo za sada su insinuacije. Galić je spreman dati iskaz nadležnim institucijama i na tome bih ostala za sada. Neka institucije odrađuju svoj posao. On jest spomenuo da je nekoliko puta bio u kontaktu s Vargom, međutim, niti blizu onom omjeru koji se insinuira u medijima... Mislim da mi je rekao da su se dva puta vidjeli osobno i da je bilo još nekih kontakata, ali nezgodno mi je govoriti uime gospodina Galića. Voljela bih da on najprije da iskaz nadležnim službama, ako to nadležne službe smatraju potrebnim, i mislim da bi bilo dobro da sam istupi u medijima i objasni svoju ulogu u svemu tome - izjavila je 23. listopada hrvatska predsjednica.

Nakon toga je Državno odvjetništvo priopćilo da Vlado Galić nije predmet istrage USKOK-a niti je ispitivan u bilo kojem svojstvu u DORH-u.

Nakon DORH-ova priopćenja, o aferi SMS u intervjuu za Globus prošli je mjesec govorio i sam savjetnik predsjednice za obranu i nacionalnu sigurnost Vlado Galić.

- Nakon javne objave DORH-a da nisam predmet istrage i obrade u takozvanoj aferi SMS, očito su kreatori i naručitelji afere te neki mediji ostali razočarani, a neki su postali i nervozni. Da sam poznavao Vargu, zna samo nekoliko ljudi te istražitelji kojima je Varga, pretpostavljam, to rekao u istrazi. Međutim, kako se vrlo jasno navodi u prvom tekstu kojim se mene lansiralo u javnost kao jednu od ‘glavnih veza Franje Varge u HDZ-u’, moje ime nije iscurilo iz istrage, nego ga je novinarima “dojavila” osoba bliska Tomislavu Karamarku.

Od te dezinformacije iskonstruirana je cijela afera o mojoj navodnoj umiješanosti u tu aferu. Ne znam je li Tomislav Karamarko uistinu rekao toj osobi informaciju koju je ona prenijela novinarima, ali znam i siguran sam da je ta meni nepoznata osoba do grla umiješana u aferu SMS. A senzacionalističko ubacivanje mene u ‘priču’ i svega što je slijedilo očito je bio neuspio pokušaj skretanja pozornosti istražitelja s toga informatora i njegovih sudionika.

Inače, gospodina Vargu susreo sam dva puta uživo, prvi put kada sam ga upoznao početkom 2014. godine i još jednom sredinom 2015., a u nekoliko navrata komunicirali smo telefonom i porukama. Prvi kontakt s Vargom nije bio po bilo čijem nalogu. Bilo je to jedno u nizu od stotina sličnih upoznavanja dok sam obilazio teren za vrijeme rada u HDZ-u; čovjek u problemima, bez posla, blokiran račun, u tijeku razvod… Pitao sam ga što zna raditi i nakon što mi je rekao kako može pomoći oko društvenih mreža, to me je zainteresiralo i s njim sam komunicirao u tom smislu. Naglašavam kako ne znam ni za kakve unutarstranačke obračune u kojima bi se koristili lažni SMS-ovi ili nešto slično jer da ih je bilo, oni bi sigurno završili u medijima.

Jedini slučaj za koji sam ja čuo, ali naglašavam da to nisam osobno vidio, jest da je kreirana lažna SMS komunikacija između Milijana Brkića, mene i tadašnjeg direktora APIS-a, koja dokazuje navodnu krađu HDZ-ovih mandata na izborima 2015. Ako ta lažna SMS korespondencija uistinu postoji, a ozbiljne su mi osobe rekle da su je osobno imale prilike vidjeti, tada je prva i za sada jedina žrtva unutarstranačkih obračuna u kojima su se koristili lažni SMS-ovi Milijan Brkić, O.K., i ja - rekao je Galić u intervju za Globus, odgovarajući na pitanja koje su njegove veze s Vargom i tko mu je dao nalog za uspostavljanje kontakta s Vargom.

Premda Galić tvrdi da se s Vargom sastao samo dva puta, a isto je ponovila i predsjednica prepričavajući razgovor sa svojim savjetnikom, nakon informacije da će ovih dana biti smijenjen postavlja se pitanje je li predsjednica Grabar-Kitarović u međuvremenu došla do novih informacija o broju susreta između Franje Varge i Vlade Galića, piše Jutarnji.