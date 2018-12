Svečane besmislice: predsjednica je otvorila bazen, sjetimo se i rezanja vrpce ispred novog lifta, bizarnog puštanja u rad klima uređaja, otvaranja mosta koji ne vodi nigdje... 

Predsjednica države Kolinda Grabar-Kitarović u utorak je u Velikoj Gorici otvorila novoizgrađeni bazen.

Otvaranje bazena izazvalo je lavinu komentara, a predsjednica se pridružila bulumenti političkih prethodnika koji su, u želji da si podignu rejting i dobiju koji glas više, štošta puštali u rad.

Među najbizarnijim primjerima političkih rezanja vrpci je slučaj nekadašnje SDP-ove ministrice pravosuđa, a sadašnje ustavne sutkinje Ingrid Antičević-Marinović, koja je u Uredu državne uprave u Varaždinu otvorila novo dizalo.

Nije bilo svećenika, a ni vrućine i klora kao na bazenu u Velikoj Gorici, pa nitko nije pao u nesvijest, a svečanost je završila vožnjom ministrice i gradonačelnika Ivana Čehoka novim liftom.

Još je bizarniji slučaj karlovačkog župana Ivana Vučića (HDZ). On je u Udruzi slijepih pustio u rad klima-uređaj. Pokojni HDZ-ov ministar Branko Vukelić pak otvorio je most preko rijeke Korane, poznat i kao "Vukelićev most", koji nije vodio nikamo. Za njega je utrošeno 50 milijuna kuna, a nije bilo pristupnih cesta ni planova za dovršetak tog projekta.

Posebna je priča pelješki most. Njega je premijer Ivo Sanader "gradio" dva puta. Prvi put radove je otvorio u studenom 2005., kad još nije bio raspisan ni natječaj za izvođače radova, a kamoli potpisan ugovor za gradnju. Drugi put 2007., taman pred parlamentarne izbore, koje je dobio.

Ništa pamtljivo

Unatoč tvrdnjama predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović da se ne nalazi u kampanji te da će nakon europskih izbora odlučiti hoće li ići po još jedan mandat, komunikacijski stručnjak Gordan Turković kaže kako je jasno da je njezina kampanja počela prvog dana nakon osvajanja mandata. To je, dodaje, i očekivano od dužnosnika koji želi reizbor.

– Jasno je i da se predsjednica uči na komunikacijskim pogreškama svoga prethodnika Ive Josipovića, kojemu su spočitavali da se u zadnjim godinama mandata slabo pojavljivao na javnim događanjima, posebno onima sportske prirode. Ona se pojavljuje na nizu događaja, međutim, tu se sada pojavljuje još jedna komunikacijska teškoća za predsjednicu i njezin tim savjetnika. Naime, stvorila se percepcija kako se pojavljuje na nizu događaja, a u isto vrijeme od nje ne možete čuti ni jednu izjavu ili potez dostojan njezine funkcije. Ništa pamtljivo – ističe naš sugovornik.

Naglašava kako bi, uz neizbježne snimke zagrljaja s našim tenisačima u Francuskoj, dosta pomoglo i par kvalitetnih državničkih poteza te jaka i nepokolebljiva komunikacija.

– Iz ove perspektive uopće ne vidim kojim se rezultatima mandata ona može pohvaliti za godinu dana, kada uđe i u službenu kampanju za reizbor. Koliko znam, još se nije preselila s Pantovčaka, a ne vidimo baš ni da lupa šakom o stol, kako je obećala. Imat će tu dosta izazova kad za to dođe vrijeme. Slikanje uz bazene, "upadanje" na Panini sličice te poziranje iza pokala Davis Cupa uskoro bi se moglo itekako potrošiti – mišljenja je PR-ovac Turković.

Zbrka oko Marakeškog sporazuma

S druge strane, Turković dodaje kako je predsjednica oduvijek radila ono što misli da njezino biračko tijelo preferira, pa valjda drži da bi je oni radije vidjeli na tribini nekog sportskog objekta nego u nekim uspješnim bilateralnim razgovorima s kolegama iz drugih zemalja.

– Doduše, takav pristup često je dovodi u situacije u kojima ispada nekonzistentna i prevrtljiva u komunikaciji. Najbolji primjer za to je zbrka oko Marakeškog sporazuma – navodi Turković.