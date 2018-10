Kako je nespretni ministar izgubio razlog za ostavku: Tražim, ali jednostavno ga nema. Nije kod Mattea Ružića, ni kod djece bez spinraze, ni kod žena kojima kopaju po utrobi...

Ministar zdravstva Milan Kujundžić ne može pronaći razlog da podnese ostavku. Trudi se, ali njega nema.

Otrgnuo se s lanca ono kad je ministar izjavio da jedan svećenik u bolnici vrijedi više nego 20 doktora. Kako "njegov osmijeh, utješna riječ, ohrabrenje, beskrajno znače i bolesniku i obitelji".

Posjetio je ministar i bolnicu Dubrava odakle je netom izbačen ortoped zbog šovinističkih izjava. I umjesto da pripazi Kujundžić je ravnatelju ustanove, rukujući se pred kamerama ljubomorno poručio "Lako tebi kad imaš mladu i lipu glavnu sestru!"

Neki doktori tvrde da su tada vidjeli razlog kako mašući repom trčkara bolničkim hodnicima, no ovaj ga uz sve napore nije uočio.

A nije da se ne trudi.

Rukom štiti oči od sunca, upire pogled u daljinu. Pažljivo se ministar obazire, gleda. Doziva ga. Traži razlog. Uzeo je štap, zavezao staru majicu za kraj, prebacio preko ramena i krenuo na makarski Karneval gdje je sedamsto ljudi na rivi spalilo krnju - baš njega u kombiju Hitne pomoći. Stiže, vikali su Makarani, do bolnica u Splitu "za samo trideset minuta".

I promatrao je ministar, trudio se, nije da nije, gledao kako njegovu gipsanu glavurdu plamen osude proždire, ali i dalje, vjerujte, nije bilo ni traga ni glasa razlogu za ostavku.

Iz protesta je obični građanin Makaranin Krešimir Žanetić kupio sapun i wc papir za zahode derutnog Doma zdravlja, Doma glomaznog otpada i bakterija, a Kujundžić se pitao vidimo li mi nešto što on ne vidi? Čujemo li tihi lavež?

Gdje je, kud je nestao dobri njegov razlog, spava li po kartonskim kutijama, jede li otrovnu hranu za mačke koje oporba baca po ulicama, je li na toplom.

Lutajući besciljno, uputio se ministar na prosvjed sindikata hitne službe. Tražili su beneficirani staž. "Što ćete", slegnuo je ramenima. Rekao im, ako da njima tražit će i drugi. Potom se odvezao na prosvjed roditelja oboljele djece. Oni su htjeli da Spinrazu stavi na listu lijekova.

Odlučio je da njegov resor neće plaćati medikamente za bolesnu djecu. Čudio se - pa dobro zašto bi Ministarstvo zdravstva trebalo lijekove pokrivati.

U cijeloj toj gužvi izvadio je isprintanu fotografiju, potegao za rukav jednog od prosvjednika i kazao "tako mi mlijeka u prahu oprostite molim vas, možete li mi pomoći, jeste li vidjeli negdje slučajno razlog za moju ostavku, dosta je velik, ne znam kako sam ga izgubio, oblijepio sam plakate svuda, po kandelabrima, a i u novinama je izlazio".

Razočaran je Kujundžić otišao u studio N1 televizije. Na pitanje oko oboljele djece rekao voditeljici da "nitko na svijetu nije dovoljno bogat da liječi sve, pa tako ni mi".

Razlogiću! Ej, razlogiću! Ma gdje si?

Kasnije se Matteo Ružić (21) iz Zaprešića nasred ulice gušio od napadaja astme. Kad je konačno vozilo hitne pomoći stiglo, u njemu nije bilo liječnika. Nije Matteu bilo pomoći. Nesretni se ministar pitao "dobro, je li problem u meni, halo, nudim novčanu nagradu, moli se pošteni nalaznik..."

Tad se sjetio. Poskupit će alkohol i cigarete za pedeset do sto posto. To će svima pomoći. Tako je u Njemačkoj, kazao je, ali nije spomenuo kolike su ondje plaće.

Zli jezici su negodovali, prozivali. Neka da već jednom tu ostavku. Ma htio bi on, više no išta, ali vidite i sami kakva je situacija.

Zato se sada u potragu za dobrim razlogom uključila čitava nacija. Žele pomoći. Pišu statuse. Poslušan, zelena ogrlica.

I tad je Kujundžiću, iz vedra neba, dio Sabora poručio da je najgori ministar ikad. Zašto sad to? Vrijeđali ga ne birajući riječi, preklinjući da odstupi, no on još uvijek ne odlazi. Ma kako će, molim vas? Kako - bez razloga?

Diglo se na noge stotine žena. Proživjele su horore sa struganjem maternica kao i saborska zastupnica Ivana Ninčević-Lesandrić, ali ministar još uvijek uporno traži, nije da nije, vidimo kako hoda okolo, brada mu narasla, luđakom ga već prozvali, trudi se, prevrće svaki kamen, vrti oglasnike...

Maleni razlog je zadnji put viđen prošli tjedan oko one splitske bolnice koja privatne informacije iz zdravstvenog kartona daje u medije da bi potom najavili tužbe pacijentima. Vidjele ga neke žene, bio je prestrašen i sam. No, ne bojte se, slobodno mu priđite. Plahe je naravi, nije mikročipiran, ali je cijepljen od svih bolesti.