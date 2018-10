'Nekad davanje anestezije nije moguće, a udovi se vežu kako micanje pacijentice ne bi omelo zahvat...': evo što kažu liječnici o bolnom zahvatu nakon pobačaja i šokantnim ispovijestima žena iz rodilišta

Slučaj "kiretaže naživo" prokomentirao je dr. Marko Mimica iz Poliklinike "Gynenova". Pitali smo ga je li moguće da se kiretaža u splitskoj bolnici radi bez anestezije.

- Teško je generalizirati jer spontani pobačaj nije uvijek isti. Tu postoje različite situacije, pa se različito i postupa. Ženama se u pravilu nudi mogućnost lokalne ili opće anestezije, ali nekada se uistinu rade i bez anestezije, ali ne zato jer je to ginekolozima lakše, ili zato da bi žena trpjela bol, nego zato jer davanje anestezije nije moguće.

Primjerice u slučaju da je žena prije zahvata jela ili pila, a trebala bi biti 6 sati natašte, a jako krvari, ginekolog u njezinu interesu mora napraviti zahvat što prije. Da se razumijemo, svakom ginekologu je lakše raditi kiretažu kada je žena uspavana, što ne treba posebno obrazlagati. A što se vezivanja ruku i nogu tiče, što za laike zvuči šokantno, ni to se ne radi zato da bi se žene mučilo nego zato da pomicanje pacijentice ne bi ometalo zahvat, da ne bi pala sa stola...

Traje li kiretaža pola sata?

- Ne traje pola sata, traje znatno kraće.

Koliko u prosjeku?

- Sam zahvat traje između pet i deset minuta, ostalo su pripreme. Iznimno može trajati i duže ako je neki kompliciran slučaj.

Možete li kao liječnik na temelju iskustva reći koliko kiretaža objektivno boli?

- To je vrlo subjektivan doživljaj i zaista ga svaka žena doživljava drugačije. Za sada ne postoji uređaj koji bi izmjerio razinu boli, i zato je teško objektivizirati. Neke žene boli puno, druge kažu da nije bilo strašno, a vjerujte mi da ima i onih koje ne bi ni slučajno pristale da ih se uspava.

Koliko često se kiretaže obavljaju u splitskoj bolnici i kako komentirate jako veliki broj dramatičnih iskustava koje iznose žene na forumima?

- Što se tiče iskustava objavljenima na forumima ona su gotovo u pravilu negativna, jer obično oni kojima nije bilo dobro žale se i to zaista stvara krivu sliku. Inače, na velikim klinikama kao što je splitska, to je svakodnevan, rutinski posao.

Povodom slučaja "kiretaža naživo" razgovarali smo i s iskusnim ginekologom koji ima dugogodišnje iskustvo u kliničkoj praksi, koji nam je pojasnio o kakvom se zahvatu radi, koliko u prosjeku traje i koliko je bolan.

- Počnimo od činjenice da žene na taj zahvat dolaze jer već krvare, pod stresom su i većina se užasno boji. U takvoj situaciji često ne čuju što im se kaže ili objašnjava, ili odmah zaborave, jer su koncentrirane na bol koja će uslijediti, pa poslije kažu: Niste mi rekli, nisam znala... To sam često doživio u praksi. I u pravilu se kiretaža ne radi pola sata, to je zahvat od pet minuta, kaže ginekolog.

Možete li objasniti razliku između vakuum aspiracije i kiretaže?

- Kod vakuum aspiracije mora se proširiti vrat maternice za 6 do 7 centimetara i potom se tankom cjevčicom uđe u maternicu i odstrani sadržaj, te se lagano po stijenkama maternice prođe još i kiretom da ne bi slučajno ostao dio sadržaja. Taj se zahvat obavlja do 10. tjedna trudnoće. Što se boli tiče, ako se radi u lokalnoj anesteziji, bol se može usporediti sa nelagodnom menstruacijom, a u općoj anesteziji zahvat je potpuno bezbolan. Nema ni govora o tome da se žene "dere naživo", da im "ispadaju oči od bolova", to su užasna pretjerivanja. Smatram da to nikako nije dramatična bolnost.

Kiretaža je zahvat koji se radi iza 12. tjedna trudnoće. Kod tog zahvata potrebno je proširiti vrat maternice do 12. centimetara, a potom se u maternicu ulazi abortivnim kliještima i odstranjuje sadržaj. I kiretaža se radi ili u lokalnoj ili u općoj anesteziji. Što se tiče konkretnog slučaja o kojem danas svi govore, nemam razloga braniti kolege u bolnici, no ne vjerujem da je itko 30 minuta radio kiretažu naživo - kaže ginekolog.