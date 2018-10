Lesandrić odgovorila šefu klinike: Strašno je na ovakav način opovrgavati bolno iskustvo mene i tisuća žena, a sada je i jasno zašto su do sada šutjele. Zbog neetičkog istupa dr. Karelovića ću poduzeti određene korake!

"Što se tiče konkretnog slučaja kojeg je iznijela gđa. Ninčević Lesandrić mogu reći da to nije istina. Kolege su napravili sve lege artis. Njoj nije rađena kiretaža, nego je zbog male trudnoće od svega šest tjedana obavljena aspiracija u lokalnoj anesteziji. Ali znate kakve su to situacije, kad netko očekuje da će ga neki zahvat boljeti, onda čim ga taknete, skače do plafona, više zbog straha nego objektivne boli".



Tim je riječima prof. prim. dr. sc. Deni Karelović, predstojnik Klinike za ženske bolesti i porode KBC-Split, za Slobodnu Dalmaciju reagirao na priču koju je u Saboru o vlastitom iskustvu nakon spontanog pobačaja u trećem mjesecu trudnoće - vrlo bolnom postupku polusatne kiretaže bez anestezije - progovorila zastupnica Mosta Ivana Ninčević Lesandrić.

- Zaista je neprimjereno, neetički i za jednog liječnika krajnje diskutabilno da ovako iznosi anamnezu i moj slučaj u detalje, a da se mene o tome apsolutno ništa ne pita. Uostalom, valjda moj muž i ja najbolje znamo kad sam zatrudnjela - kaže zastupnica Ninčević Lesandrić, reagirajući na izjavu dr. Karelovića.

- O razlikama postupka kiretaže i aspiracije zaista neću raspravljati. Otišla sam upravo na google i pročitala što je ovo što doktor navodi, i vidim da je samo drugačiji oblik kiretaže. Navodi da je čišćenje maternice postupak u kojem su me "samo takli" i zbog toga svezali van svake je pameti svim ženama koje su ovo prošle. To je bio spontani pobačaj, doktorica mi je rekla da moramo napraviti kiretažu, anestezije nije bilo, a o doktorima i sestrama ni jedne pritužbe nisam imala ni rekla. Poanta je da sam se obratila ministru zdravstva da se ovakve stvari ne ponavljaju, a ne da razglabamo na ovoj razini, kako šef ginekologije u Splitu očito želi. Zbog njegovog istupa ću poduzeti određene korake - rekla nam je Ivana Ninčević Lesandrić.

Dodaje kako je "zaista strašno ići na ovakav način opovrgavati bolno iskustvo mene i tisuća žena, a sada je i jasno zašto su do sada šutjele".